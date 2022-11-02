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В РАНХиГС сообщили о плановом отпуске ректора Мау

Ведомости

Ректор РАНХиГС Владимир Мау в настоящее время находится в плановом отпуске, сообщил «Ведомостям» его представитель.

«На период отпуска исполнение обязанностей ректора возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева. В то же время знаковые, ключевые вопросы текущей деятельности академии остаются под постоянным оперативным контролем Владимира Мау», — заявил он, добавив, что пока что ректор находится в России, однако вскоре может вылететь за пределы страны.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что Мау улетел в Израиль. «Улетел сегодня», — сказал собеседник агентства. «Это вариант [отъезд в Израиль] не исключен, но на сегодняшний день он в России», — заверил «Ведомости» источник в окружении Мау.

Мау подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева.

14 октября адвокат Мау подтвердил, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ректора РАНХиГС прекращено. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с делом, уголовное дело в отношении Мау было выделено в отдельное производство и потом прекращено. По его словам, следствие пришло к выводу о непричастности Мау к совершению вмененных ему преступлений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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