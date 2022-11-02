В РАНХиГС сообщили о плановом отпуске ректора Мау
Ректор РАНХиГС Владимир Мау в настоящее время находится в плановом отпуске, сообщил «Ведомостям» его представитель.
«На период отпуска исполнение обязанностей ректора возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева. В то же время знаковые, ключевые вопросы текущей деятельности академии остаются под постоянным оперативным контролем Владимира Мау», — заявил он, добавив, что пока что ректор находится в России, однако вскоре может вылететь за пределы страны.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что Мау улетел в Израиль. «Улетел сегодня», — сказал собеседник агентства. «Это вариант [отъезд в Израиль] не исключен, но на сегодняшний день он в России», — заверил «Ведомости» источник в окружении Мау.
Мау подозревали в причастности к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева.
14 октября адвокат Мау подтвердил, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ректора РАНХиГС прекращено. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с делом, уголовное дело в отношении Мау было выделено в отдельное производство и потом прекращено. По его словам, следствие пришло к выводу о непричастности Мау к совершению вмененных ему преступлений.