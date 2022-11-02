В РАНХиГС сообщили о плановом отпуске ректора Мау

14 октября адвокат Мау подтвердил, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении ректора РАНХиГС прекращено. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с делом, уголовное дело в отношении Мау было выделено в отдельное производство и потом прекращено. По его словам, следствие пришло к выводу о непричастности Мау к совершению вмененных ему преступлений.