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Экс-замглавы просвещения Раковой и ректору Шанинки Зуеву разрешили прогулки

Завершается расследование дела о хищении средств на нацпроект «Образование»
Яна Суринская
Александр Щербак / ТАСС

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на запрет определенных действий в отношении экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. 

Вместе с бывшей чиновницей из СИЗО отпустили ее гражданского мужа — Артура Стеценко и бывших сотрудников фонда и топ-менеджеров Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и бывшего исполнительного директора «Шанинки» Кристину Крючкову суд перевел из-под домашнего ареста под запрет определенных действий.

Срок меры пресечения продлен на три месяца, фигуранты будут находится под запретом определенных действий: с ограничением в перемещениях до 7 февраля 2023 г. Согласно решению суда, все обвиняемые будут практически под круглосуточным «домашним арестом», поскольку им нельзя покидать жилище вне установленных часов с 12 до 14 дня. Помимо этого суд запретил им пользоваться интернетом и телефонной связью.

Единственным обвиняемым по делу, которому не смягчили меру пресечения на запрет определенных действий,  остался проректор «Шанинки» Иван Федотов. Ему суд также продлил меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца.

С ходатайством о смягчении меры пресечения следствие обратилось в суд не просто так, а в связи рядом значительных обстоятельств, открывшихся в деле. Следователь заявил в Мосгорсуде, что расследование уголовного дела находится на финальной стадии, а все фигуранты признали вину. Более того, ими был полностью погашен ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 млн руб.

Адвокат Руслан Кожура в беседе с «Ведомостями» пояснил, что расследование действительно находится сейчас на заключительной стадии, но окончательное обвинение следствие планирует предъявить фигурантам дела заново. 

«Это связано с прекращением уголовного дела в отношении [ректора РАНХиГС] Владимира Мау, поэтому следствие должно внести поправки в обвинение», — уточнил защитник. По его словам, несмотря на это, все фигуранты уголовного дела приступили к ознакомлению с материалами дела.

14 октября стало известно о прекращении уголовного дела в отношении ректора Мау в связи с его непричастностью к совершению преступления. 2 ноября «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что Мау улетел в Израиль. О возможном отъезде говорил и источник «Ведомостей». Ректор РАНХиГС в настоящее время находится в плановом отпуске, говорил «Ведомостям» его представитель.

В общем уголовном деле идет речь о хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего», а также о махинациях в связи с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг., в результате чего, по версии следствия, учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб.

Ракова была арестована 7 октября 2021 г. Ей и другим фигурантам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее по теме: В РАНХиГС сообщили о плановом отпуске ректора Мау

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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