Экс-замглавы просвещения Раковой и ректору Шанинки Зуеву разрешили прогулки

Экс-замглавы просвещения Раковой и ректору Шанинки Зуеву разрешили прогулкиЗавершается расследование дела о хищении средств на нацпроект «Образование»
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на запрет определенных действий в отношении экс-замминистра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.
Вместе с бывшей чиновницей из СИЗО отпустили ее гражданского мужа — Артура Стеценко и бывших сотрудников фонда и топ-менеджеров Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и бывшего исполнительного директора «Шанинки» Кристину Крючкову суд перевел из-под домашнего ареста под запрет определенных действий.
Срок меры пресечения продлен на три месяца, фигуранты будут находится под запретом определенных действий: с ограничением в перемещениях до 7 февраля 2023 г. Согласно решению суда, все обвиняемые будут практически под круглосуточным «домашним арестом», поскольку им нельзя покидать жилище вне установленных часов с 12 до 14 дня. Помимо этого суд запретил им пользоваться интернетом и телефонной связью.
Единственным обвиняемым по делу, которому не смягчили меру пресечения на запрет определенных действий, остался проректор «Шанинки» Иван Федотов. Ему суд также продлил меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца.
С ходатайством о смягчении меры пресечения следствие обратилось в суд не просто так, а в связи рядом значительных обстоятельств, открывшихся в деле. Следователь заявил в Мосгорсуде, что расследование уголовного дела находится на финальной стадии, а все фигуранты признали вину. Более того, ими был полностью погашен ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 млн руб.
Адвокат Руслан Кожура в беседе с «Ведомостями» пояснил, что расследование действительно находится сейчас на заключительной стадии, но окончательное обвинение следствие планирует предъявить фигурантам дела заново.
«Это связано с прекращением уголовного дела в отношении [ректора РАНХиГС] Владимира Мау, поэтому следствие должно внести поправки в обвинение», — уточнил защитник. По его словам, несмотря на это, все фигуранты уголовного дела приступили к ознакомлению с материалами дела.
14 октября стало известно о прекращении уголовного дела в отношении ректора Мау в связи с его непричастностью к совершению преступления. 2 ноября «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что Мау улетел в Израиль. О возможном отъезде говорил и источник «Ведомостей». Ректор РАНХиГС в настоящее время находится в плановом отпуске, говорил «Ведомостям» его представитель.
В общем уголовном деле идет речь о хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, выделенных на федеральный проект «Учитель будущего», а также о махинациях в связи с фиктивным трудоустройством 12 сотрудников Минпросвещения в РАНХиГС в 2018-2020 гг., в результате чего, по версии следствия, учебному заведению был нанесен ущерб в размере 20 млн руб.
Ракова была арестована 7 октября 2021 г. Ей и другим фигурантам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).