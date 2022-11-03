Экс-замглавы просвещения Раковой и ректору Шанинки Зуеву разрешили прогулки

С ходатайством о смягчении меры пресечения следствие обратилось в суд не просто так, а в связи рядом значительных обстоятельств, открывшихся в деле. Следователь заявил в Мосгорсуде, что расследование уголовного дела находится на финальной стадии, а все фигуранты признали вину. Более того, ими был полностью погашен ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 млн руб.