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КС обязал суды рассматривать жалобы арестантов на перевод в другие СИЗО

Раньше суды считали, что географическое расположение изолятора не лишает доступа к адвокату
Александр Тихонов
Александра Астахова / Ведомости

Конституционный суд (КС) РФ рассмотрел жалобу жителя Черкесска Владимира Саркисяна, обвиненного в 2020 г. в убийстве и содержащегося в СИЗО трех регионов до истечения предельного срока заключения под стражей. Уголовное дело в отношении заявителя находилось в производстве Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Северо-Кавказскому федеральному округу (находится в Ессентуках), и его поместили в СИЗО-2 Пятигорска – ближайший к Ессентукам. В январе 2021 г. следователь принял решение о переводе Саркисяна в СИЗО-1 Элисты, обосновав его недопустимостью разглашения данных предварительного расследования, исключением любых контактов между следственно-арестованными по уголовному делу и возможностью оказания давления и угроз.

В изоляторе Элисты подследственный пробыл в течение полугода, где, по его словам, с ним не было проведено ни одного следственного действия. Расстояние между Ессентуками и Элистой превышает 350 км, и между городами курсируют только автобусы. Это затрудняло доступ адвоката из Ставрополья к Саркисяну, поскольку защитнику для встречи с доверителем требовалось преодолеть расстояние более 700 км в обе стороны и потратить на это не менее двух суток. Впоследствии следователь принял постановление о переводе обвиняемого в убийстве в СИЗО Грозного, где Саркисян пробыл еще пять месяцев. Расстояние от Ессентуков до Грозного составляет 300 км, и адвокату также было затруднительно приезжать к подзащитному. В итоге Саркисян был отпущен под подписку о невыезде 24 сентября 2021 г. в связи с истечением предельного срока содержания под стражей.

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Адвокат обжаловал перевод Саркисяна в СИЗО-1 Элисты в Ессентукском городском суде, но судья отказался принимать заявление к рассмотрению, посчитав, что решения следователя о переводе обвиняемого из одного СИЗО в другой не подлежат обжалованию в порядке ст. 125 УПК, согласно которой жалобы на действия следователя рассматриваются районным судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили это решение в силе. КС при рассмотрении жалобы Саркисяна заключил, что судебная практика обжалования по правилам ст. 125 УПК решения о переводе в другой СИЗО «складывается противоречиво». В одних случаях, как в деле Саркисяна, суды отказывают в принятии жалоб к рассмотрению, в других – рассматривают по существу.

КС решил, что «исключение из предмета судебного контроля» наличия или отсутствия оснований для перевода обвиняемого из одного СИЗО в другой «ограничивало бы право на судебную защиту, а также умаляло бы достоинство личности, так как в силу правовой позиции КС <...> ограничение доступа к правосудию является одновременно и ограничением фундаментального права на защиту достоинства личности». В итоге суд признал, что оспариваемая норма не противоречит Конституции, так как предполагает рассмотрение судом жалоб на законность и обоснованность решения следователя о переводе подозреваемого или обвиняемого из одного СИЗО в другое по существу. При этом должны быть учтены оправданность перевода конкретными обстоятельствами и соразмерность ограничения прав преследуемой законной цели, основаниям и условиям перевода.

Саркисян, постановил КС, имеет право на компенсацию, размер которой определяется Ессентукским городским судом, рассмотревшим в первой инстанции его жалобу, если будет установлено, что перевод обвиняемого из одного СИЗО в другой «привел к нарушению его прав». «КС указал на необходимость рассмотрения судами жалоб содержащегося под стражей обвиняемого на его перевод следователем в другое СИЗО», – сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы суда.

Перевод обвиняемых в СИЗО в другие регионы довольно частая проблема в уголовных делах, когда нужно оказать давление на подследственного, говорит адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Ирина Бирюкова. «Как правило, в «своих» СИЗО, с которыми работают следователи, это сделать не составляет труда. Поэтому, когда надо получить те показания, которые нужны, так делают», – сказала она. Юрист Алексей Федяров отметил, что постановление КС не предусматривает критериев определения нарушения прав человека, в случае которых будет запрещено отказывать в рассмотрении жалоб на перевод в другие СИЗО.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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