КС обязал суды рассматривать жалобы арестантов на перевод в другие СИЗО

В изоляторе Элисты подследственный пробыл в течение полугода, где, по его словам, с ним не было проведено ни одного следственного действия. Расстояние между Ессентуками и Элистой превышает 350 км, и между городами курсируют только автобусы. Это затрудняло доступ адвоката из Ставрополья к Саркисяну, поскольку защитнику для встречи с доверителем требовалось преодолеть расстояние более 700 км в обе стороны и потратить на это не менее двух суток. Впоследствии следователь принял постановление о переводе обвиняемого в убийстве в СИЗО Грозного, где Саркисян пробыл еще пять месяцев. Расстояние от Ессентуков до Грозного составляет 300 км, и адвокату также было затруднительно приезжать к подзащитному. В итоге Саркисян был отпущен под подписку о невыезде 24 сентября 2021 г. в связи с истечением предельного срока содержания под стражей.