Минобрнауки расширит практику целевого набора по инженерным специальностям

Эксперт также указывает, что ключевая задача, на которую ориентируются целевые места, – это ликвидация дефицита кадров в тех областях, где есть их недостаток. По его словам, формирование благоприятных условий для поступления и трудоустройства может стать серьезным мотивом для молодых людей оставаться в регионах. Если эти условия будут соблюдены, а у самого выпускника будут обязательства по трудоустройству и гарантии конкурентной зарплаты, то у молодых людей будут мотивы получать образование и оставаться в регионе. «Существует практика, когда студент не выполняет условия договора. Здесь нужно четче сформулировать и ужесточить ответственность сторон по обязательствам выпускника отработать минимум три года на предприятии, чтобы у всех сторон договора было четкое представление о ходе его выполнения», – заключил эксперт.