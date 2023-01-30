Минобрнауки расширит практику целевого набора по инженерным специальностям

Минобрнауки расширит практику целевого набора по инженерным специальностямЭксперты считают, что это не сможет коренным образом изменить ситуацию с дефицитом кадров
Минобрнауки планирует расширить практику применения механизма целевого обучения в вузах по инженерным специальностям для того, чтобы обеспечить подготовку кадров для предприятий страны. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Как пишет ТАСС, в своем запросе в министерство сенатор указывал на необходимость обеспечить предприятия инженерными кадрами на долгосрочную перспективу. Для этого также нужна материальная база, с помощью которой удастся пресечь «перетекание кадров» в первые 10 регионов России по уровню социально-экономического развития.
В ответе министерства говорится, что расширение целевого набора будет проходить через заключение договоров с поступающими на программы высшего образования, а также с теми, кто уже обучается на соответствующих программах. Минобрнауки также подсчитало, что численность обучающихся на разных курсах по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета по договорам о целевом обучении по инженерным специальностям составляет 67 385 человек. «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.
Кутепов пояснил «Ведомостям», что существующий механизм необходимо доработать, в частности потому, что по итогам мониторинга приемной кампании в 2022/23 учебном году по инженерным специальности принято 33% от предоставленной правительством квоты. «Целевое обучение должно предусматривать условия последующей комфортной работы. Под созданием материальной базы здесь следует понимать уровень заработной платы, которая позволит жить, а не выживать, решение жилищных вопросов, социальный пакет. Тогда целевое обучение сработает на регионы», – отметил сенатор. По его словам, следующим шагом для развития инженерных кадров должно стать расширение системы сотрудничества «школа – вуз – предприятие». «Предприятия как конечный потребитель должны мониторить технопарки, школы, вузы и другие формы образования, где дети реализуют инженерную мысль, и наблюдать итоги этой реализации через олимпиады, конкурсы и т. д.», – заключил он.
Студенты, которые поступают в вуз по целевым квотам, учатся бесплатно по направлению будущих работодателей. После окончания высших учебных заведений они должны отработать не менее трех лет в организации, которая направила их на обучение. Как отметил представитель пресс-службы правительства, общее количество зачисленных по квоте приема на целевое обучение за 2022 г. по всем уровням высшего образования увеличилось на 9,1%.
Согласно постановлению правительства, квоты на целевое обучение выделены на подготовку специалистов в области самолето- и вертолетостроения, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов. Доля целевых бюджетных мест по ним составит 70%. Для специальностей «строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», «проектирование авиационных и ракетных двигателей», «радиоэлектронные системы и комплексы», «специальные радиотехнические системы», «специальные системы жизнеобеспечения» целевые квоты составляют 60% мест.
Несмотря на стабильный спрос рынка на инженерные специальности, интерес у абитуриентов по этим направлениям не очень высокий, отмечает научный сотрудник лаборатории «Развитие университетов» ВШЭ Нияз Габдрахманов. «Это видно, в частности, в том, что баллы ЕГЭ на входе довольно низкие. При этом вузы часто сталкиваются с проблемой, когда они не могут заполнить бюджетные места. Есть риск того, что с целевыми местами будет примерно такая же история – конкурс на целевые места еще ниже, как и балл и количество претендентов», – отмечает Габдрахманов.
Эксперт также указывает, что ключевая задача, на которую ориентируются целевые места, – это ликвидация дефицита кадров в тех областях, где есть их недостаток. По его словам, формирование благоприятных условий для поступления и трудоустройства может стать серьезным мотивом для молодых людей оставаться в регионах. Если эти условия будут соблюдены, а у самого выпускника будут обязательства по трудоустройству и гарантии конкурентной зарплаты, то у молодых людей будут мотивы получать образование и оставаться в регионе. «Существует практика, когда студент не выполняет условия договора. Здесь нужно четче сформулировать и ужесточить ответственность сторон по обязательствам выпускника отработать минимум три года на предприятии, чтобы у всех сторон договора было четкое представление о ходе его выполнения», – заключил эксперт.
Министерство системно проводит политику увеличения числа цифр приема на инженерные направления последние несколько лет, отмечает директор Института образования ВШЭ Евгений Терентьев. Если увеличивать количество мест только для столичных вузов, то всегда есть риск, что ведущие университеты будут собирать всех выпускников по всей стране, отрывая от регионов. «Технология целевого набора, с одной стороны, направлена на то, чтобы сдержать отток кадров и их концентрацию в столице и региональных центрах, а с другой стороны, целевой прием – это попытка “настроить мосты” между университетами и индустрией», – поясняет Терентьев. По его словам, наука также зачастую критикуется за оторванность от реальных задач и производства, а целевой набор в том числе должен решить и эту проблему.
Шаг министерства перспективный, он также призван вовлечь индустрию в развитие высшего образования, но здесь необходим комплексный подход, считает эксперт. «Если мы не сделаем так, чтобы индустрия пришла в университеты и заинтересовалась этим и какие-то стимулы для них серьезные возникли, то эта идея так и останется на бумаге», – заключил Терентьев.
Уже не первый год можно наблюдать, что на инженерных специальностях по целевому набору студентам с их уровнем подготовки трудно осваивать обучение, отмечает профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. «Когда мы убираем конкурсные процедуры, соревновательность, изучение в школе предметов по этим программам, то оказывается, что справиться с подготовкой в хороших вузах со сложными программами инженерных специальностей студенты не могут», – отмечает Абанкина. Когда студенты учатся на коммерческой основе, они осознают риски – их семьи теряют деньги, говорит профессор: «А здесь получается, что работодатель теряет средства и потенциальных работников». По ее словам, значительная часть проблемы упирается в необходимость работы со школьниками, а также в пробуждение мотивации и интереса к наукам на ранних этапах, поэтому увеличение целевого набора не сможет коренным образом изменить ситуацию.