Криминальный авторитет Ворон получил 15 лет колонии за грабежи и разбои

Криминальный авторитет Ворон получил 15 лет колонии за грабежи и разбоиСуд признал «положенца» виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии
В Ярославской области впервые вынесли приговор криминальному авторитету. Ярославский облсуд признал Виктора Воронина (по прозвищу Ворон) виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), совершении организованной группой разбоев (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ), вымогательств (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и грабежей (п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ). Воронин приговорен к 15 годам колонии строгого режима.
Расследованием уголовного дела занималось Следственное управление МВД России по Ярославской области. Главный фигурант был задержан в начале 2020 г. Спустя два года в марте 2022 г. суд приступил к рассмотрению дела по существу. Вместе с Ворониным на скамье подсудимых было еще четверо его сообщников: Артем Беляков, Евгений Кирюшин, Виталий Поляков и Сергей Розов. Им суд в зависимости от роли и участия каждого назначил сроки от 7,5 до 9 лет лишения свободы.
Как установило следствие и суд, Ворон в период с ноября 2014 г. по декабрь 2018 г., «демонстрируя преданность преступному образу жизни и криминальной идеологии, пропагандируя соблюдение преступных традиций в повседневной жизни», занял высшее положение в преступной иерархии на территории Рыбинска и Рыбинского района Ярославской области. По данным следствия, члены ОПГ «стремились профессионально заниматься преступной деятельностью и пропагандировали в Рыбинском районе свою принадлежность к криминальному миру».
За период существования ОПГ во главе с Вороном совершила восемь особо тяжких преступлений корыстно-насильственной направленности. Помимо этого, установил суд, члены группы занимались «крышеванием» субъектов коммерческой деятельности. При этом судья Юрий Кузнецов оправдал Воронина и его подельника Розова по одному из эпизодов разбоя.
Гособвинитель Наталья Яковлева отметила, что в судебном процессе установили статус «положенца» у Воронина. «Положенца» выбирает «вор в законе», который занимает наивысшую ступень в преступной иерархии. В отсутствии главных криминальных авторитетов «положенцы» имеют право принимать решения и действовать от их имени на территории определенного района или города. А уже «положенцы» могут присваивать статус «смотрящих»: последние ниже по статусу и осуществляют контроль за координацией деятельности преступной группы.
Адвокат Александр Захарьин заявил после провозглашения приговора, что они не признавали большинство статей, которые следствие вменяло Воронину. Адвокат считает, что суд очень расширительно толкует статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. «В преступной иерархии высшее положение может занимать “вор в законе”. Если мы пойдем по тому пути, то в данной ситуации любого “смотрящего” за камерой в СИЗО или за отрядом в зоне», – отметил защитник. Захарьин также пояснил, что ст. 210.1 УК РФ была направлена против «воров в законе», которые должны быть привлечены к уголовной ответственности за создание преступных сообществ. Защита намерена обжаловать приговор в апелляционной инстанции.
Уголовная ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии была введена в России в апреле 2019 г. Санкция по этой статье предусматривает наказание от пяти до 15 лет лишения свободы. Первым официально признанным в России вором в законе 7 октября 2020 г. стал уроженец Тбилиси Шалва Озманов (Кусо), которого Мосгорсуд приговорил к 11 годам строгого режима.
7 февраля 2023 г. глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внес в Госдуму законопроект об исключении из компетенции суда рассмотрения уголовных дел о занятии высшего положения в преступной иерархии с участием коллегии присяжных заседателей. Авторы проекта считают, что это ограничение необходимо для обеспечения повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, включая присяжных заседателей. Кроме того, подобные составы преступления, по мнению законодателей, требуют высокопрофессиональной правовой оценки.