Криминальный авторитет Ворон получил 15 лет колонии за грабежи и разбои

Адвокат Александр Захарьин заявил после провозглашения приговора, что они не признавали большинство статей, которые следствие вменяло Воронину. Адвокат считает, что суд очень расширительно толкует статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. «В преступной иерархии высшее положение может занимать “вор в законе”. Если мы пойдем по тому пути, то в данной ситуации любого “смотрящего” за камерой в СИЗО или за отрядом в зоне», – отметил защитник. Захарьин также пояснил, что ст. 210.1 УК РФ была направлена против «воров в законе», которые должны быть привлечены к уголовной ответственности за создание преступных сообществ. Защита намерена обжаловать приговор в апелляционной инстанции.