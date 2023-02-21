Мосгорсуд приговорил Исмаилова к 21 году колонии по делу о двойном убийстве

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас вместе со своим первым заместителем Владимиром Полетаевым и первым зампредом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ириной Панькиной внесли в нижнюю палату парламента поправку в ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса об исключении из компетенции суда присяжных уголовных дел в отношении криминальных авторитетов. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).