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Общество

Мосгорсуд приговорил Исмаилова к 21 году колонии по делу о двойном убийстве

Криминальный авторитет отказался от суда с присяжными
Яна Суринская
Максим Стулов и Андрей Гордеев

Московский городской суд вынес обвинительный приговор так называемому «вору в законе» Рашиду Исмаилову (Рашад Гянджинский), назначив ему наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Судья Ирина Вырышева признала Исмаилова виновным в убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в занятии высшего положения в преступной иерархии (ч. 1 ст. 210.1 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

Согласно приговору, ему также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы после отбывания наказания сроком на 1,5 года.

Озвученный судом срок Исмаилов встретил улыбкой.

В ходе судебного процесса, который длился в Мосгорсуде с июня 2022 г., подсудимый вину не признал. Более того, у Исмаилова было право заявить ходатайство о рассмотрении его уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей, чего он не сделал.

Следствием и судом установлено, что 13 мая 2009 г. Исмаилов вместе с соучастниками на Измайловском шоссе возле ресторана расстрелял двух находившихся в BMW X5 мужчин из автомата Калашникова (не менее 20 выстрелов).

Кроме того, в 2013 г. он был коронован в статус «вора в законе» и приступил к исполнению криминальных обязанностей.

«Данный статус предусматривает то, что все поручения Исмаилова как лица, обладающего наивысшим статусом в преступной иерархии, подлежат обязательному исполнению лицами преступного мира», – пояснил прокурор Эдвард Жуковский после оглашения приговора. По словам Жуковского, криминальный авторитет также занимался формированием денежного «общака» и исполнял роль судьи при разрешении конфликтов среди преступных групп.

Адвокаты настаивали на недосказанности стороной обвинения вины их доверителя.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее по теме: Криминальных авторитетов лишают суда присяжных

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас вместе со своим первым заместителем Владимиром Полетаевым и первым зампредом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ириной Панькиной внесли в нижнюю палату парламента поправку в ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса об исключении из компетенции суда присяжных уголовных дел в отношении криминальных авторитетов. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Сейчас эти уголовные дела могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей, что, по мнению Клишаса, «не в полной мере учитывает специфику данных преступлений и их субъектов, связанную как с необходимостью обеспечения повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, включая присяжных заседателей, так и с юридическими особенностями соответствующих составов преступлений, что требует высокопрофессиональной правовой оценки данных деяний».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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