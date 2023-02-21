Мосгорсуд приговорил Исмаилова к 21 году колонии по делу о двойном убийстве

Мосгорсуд приговорил Исмаилова к 21 году колонии по делу о двойном убийствеКриминальный авторитет отказался от суда с присяжными
Московский городской суд вынес обвинительный приговор так называемому «вору в законе» Рашиду Исмаилову (Рашад Гянджинский), назначив ему наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Судья Ирина Вырышева признала Исмаилова виновным в убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в занятии высшего положения в преступной иерархии (ч. 1 ст. 210.1 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).
Согласно приговору, ему также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы после отбывания наказания сроком на 1,5 года.
Озвученный судом срок Исмаилов встретил улыбкой.
В ходе судебного процесса, который длился в Мосгорсуде с июня 2022 г., подсудимый вину не признал. Более того, у Исмаилова было право заявить ходатайство о рассмотрении его уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей, чего он не сделал.
Следствием и судом установлено, что 13 мая 2009 г. Исмаилов вместе с соучастниками на Измайловском шоссе возле ресторана расстрелял двух находившихся в BMW X5 мужчин из автомата Калашникова (не менее 20 выстрелов).
Кроме того, в 2013 г. он был коронован в статус «вора в законе» и приступил к исполнению криминальных обязанностей.
«Данный статус предусматривает то, что все поручения Исмаилова как лица, обладающего наивысшим статусом в преступной иерархии, подлежат обязательному исполнению лицами преступного мира», – пояснил прокурор Эдвард Жуковский после оглашения приговора. По словам Жуковского, криминальный авторитет также занимался формированием денежного «общака» и исполнял роль судьи при разрешении конфликтов среди преступных групп.
Адвокаты настаивали на недосказанности стороной обвинения вины их доверителя.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас вместе со своим первым заместителем Владимиром Полетаевым и первым зампредом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ириной Панькиной внесли в нижнюю палату парламента поправку в ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса об исключении из компетенции суда присяжных уголовных дел в отношении криминальных авторитетов. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
Сейчас эти уголовные дела могут рассматриваться судом с участием присяжных заседателей, что, по мнению Клишаса, «не в полной мере учитывает специфику данных преступлений и их субъектов, связанную как с необходимостью обеспечения повышенных мер безопасности участников уголовного судопроизводства, включая присяжных заседателей, так и с юридическими особенностями соответствующих составов преступлений, что требует высокопрофессиональной правовой оценки данных деяний».