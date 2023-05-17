Настю Ивлееву проверяют на неуплату налогов

«Работали по проектам трех крупных клиентов. Были составлены документы как с подрядчиком. Все сроки и условия соблюдались. По одному из клиентов также маркировали рекламу в ее соцсетях согласно закону «о маркировке рекламы». Более подробно рассказать не можем из-за подписанного NDA», – добавила Красникова.