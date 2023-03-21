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СК возбудил дело в отношении блогера Митрошиной по делу о неуплате налогов

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной по делу об уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 120 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Возбуждено уголовное дело в отношении Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере. <...> Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб.», – сказано в сообщении. 

По версии следствия, Митрошина с октября 2020-го по май 2022 г., работая в статусе индивидуального предпринимателя и применяя упрощенную систему налогообложения, продала курсы по образованию на сумму, которая сильно превышает допустимый лимит, и не перешла на общую систему налогообложения. Вместо этого она «со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные [аффилированные и контролируемые ею] ИП».

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица) предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Правоохранители уже провели обыски по месту регистрации Митрошиной и у других лиц, которые возможно причастны к совершению экономического преступления.

Александра Митрошина продает курсы по продвижению блога и продажам в социальных сетях, а также проводит различные форумы и тренинги. Ближайший запланирован на 1 апреля, он пройдет в Дубае. В Instagram (принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) на нее подписаны 4,2 млн человек. Судя по фотографиям Митрошиной в социальных сетях, она сейчас находится в ОАЭ.

Ранее уголовное дело по этой же статье было возбуждено в отношении блогеров Валерии (известна также как Лерчек) и Артема Чекалиных. Тогда же Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему — в пособничестве. В московской прокуратуре уточнили, что Чекалина не платила НДС и НДФЛ в III и IV кварталах 2020 г. и весь 2021 г. 

Позже в отношении Чекалиных возбудили еще одно уголовное дело по факту отмывания 133 млн руб., максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 7 лет. 16 марта Савеловский районный суд Москвы запретил Лерчек пользоваться интернетом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных