СК возбудил дело в отношении блогера Митрошиной по делу о неуплате налогов
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной по делу об уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 120 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Возбуждено уголовное дело в отношении Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере. <...> Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб.», – сказано в сообщении.
По версии следствия, Митрошина с октября 2020-го по май 2022 г., работая в статусе индивидуального предпринимателя и применяя упрощенную систему налогообложения, продала курсы по образованию на сумму, которая сильно превышает допустимый лимит, и не перешла на общую систему налогообложения. Вместо этого она «со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные [аффилированные и контролируемые ею] ИП».
Максимальное наказание по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица) предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Правоохранители уже провели обыски по месту регистрации Митрошиной и у других лиц, которые возможно причастны к совершению экономического преступления.
Александра Митрошина продает курсы по продвижению блога и продажам в социальных сетях, а также проводит различные форумы и тренинги. Ближайший запланирован на 1 апреля, он пройдет в Дубае. В Instagram (принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) на нее подписаны 4,2 млн человек. Судя по фотографиям Митрошиной в социальных сетях, она сейчас находится в ОАЭ.
Ранее уголовное дело по этой же статье было возбуждено в отношении блогеров Валерии (известна также как Лерчек) и Артема Чекалиных. Тогда же Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему — в пособничестве. В московской прокуратуре уточнили, что Чекалина не платила НДС и НДФЛ в III и IV кварталах 2020 г. и весь 2021 г.