СК возбудил дело в отношении блогера Митрошиной по делу о неуплате налогов

Ранее уголовное дело по этой же статье было возбуждено в отношении блогеров Валерии (известна также как Лерчек) и Артема Чекалиных. Тогда же Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на более чем 311 млн руб., а ее мужу Артему — в пособничестве. В московской прокуратуре уточнили, что Чекалина не платила НДС и НДФЛ в III и IV кварталах 2020 г. и весь 2021 г.