Как российские регионы поступят с бродячими собаками

На это обращают внимание, например, и представители Забайкальского края – там не торопятся вводить закон об умерщвлении. Об этом 7 сентября рассказал в эфире Центра управления регионом глава госветслужбы Забайкальского края Андрей Лим: «Мы разбирались в этом вопросе. Работа в этом направлении ведется. Но дело в том, что эта норма (усыпление животных) противоречит федеральному законодательству. Если такой документ в соседней республике [Бурятии] выйдет, мы будем на него опираться и пойдем на изменение законодательства. Но это история непростая».