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Общество

Как российские регионы поступят с бродячими собаками

Усыплять бездомных животных отказались как минимум половина регионов
Виталий Крюков
Freepik

Получив в июле право самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными, региональные власти начали разрабатывать свои законопроекты в этой сфере. «Ведомости» опросили законодательные органы 85 субъектов и выяснили, что как минимум в 38 регионах России не собираются разрешать умерщвление бездомных животных (всего ответило 52 субъекта). В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях положения настоящего закона не применяются до 2028 г.

Планируют менять местные законы, регулирующие обращение с животными, или уже внесли в них поправки в 14 регионах. Это Алтайский, Камчатский и Краснодарский край, Башкирия, Мордовия, Калмыкия, Кузбасс, Магаданская, Кировская, Костромская, Тюменская, Московская, Сахалинская и Рязанская области, сообщили их представители. Как правило, они касаются введения обязательной регистрации животных или административных штрафов за несоблюдение правил выгула собак.

В Рязанской области отдельно подчеркнули, что готовящиеся изменения точно не коснутся вопроса усыпления животных. В Саратовской области будет доступна процедура эвтаназии только для неизлечимо больных собак, которая и так была разрешена законом.

Аналогично в Свердловской области: в октябре утвердили новые правила содержания животных в приютах, более подробно прописана процедура умерщвления, оно разрешено только для того, чтобы прекратить страдания животного. Принимать решение об умерщвлении должна специальная комиссия, а каждый случай убийства должен вноситься в систему учета.

Наиболее близки к принятию решения об умерщвлении бездомных животных Магаданская область и Ставропольский край.

14 сентября губернатор Колымы Сергей Носов внес в закс законопроект «О дополнительных мерах по снижению риска причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Магаданской области». Документ предусматривает разрешение на отлов бездомных животных, их перевозку в пункты временного содержания.

Отдельно в ст. 2 проекта прописана эвтаназия (умерщвление) животных без владельцев и помещенных в пункты временного содержания. При этом в тексте не уточняется, будет эта процедура применяться в каких-то определенных случаях – при неизлечимой болезни животного – или нет. По итогам обсуждений в облдуме 29 сентября его рекомендовали доработать.

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11 августа в Магадане скончался мужчина, на которого за три дня до этого набросилась стая бродячих собак. Атаки на горожан продолжились и осенью, из-за чего 19 сентября в городе ввели режим ЧС.

В парламент Ставропольского края 21 августа местное правительство внесло законопроект о возможности умерщвления ветеринаром гуманными методами (быстро и безболезненно) содержащихся в приюте бездомных животных, проявляющих немотивированную агрессию. «Содержание таких животных в приюте до наступления их естественной смерти также несет угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека, других животных, а также требует дополнительного выделения средств на эти цели из бюджета края», – подчеркивается в пояснительной записке.

Недовольство зоозащитников вызывает само понятие немотивированной агрессии как основания для убийства: в тексте закона способ оценки агрессивности собаки никак не установлен, отмечает специалист по GR ассоциации «Благополучие животных» Ольга Келли. Она утверждает, что на практике к немотивированно агрессивным причисляют тех собак, которые укусили или поцарапали человека либо «просто громко лают», особенно если их размер «выше среднего».

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Один из авторов летних поправок в закон – первый замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов считает, что каждый регион должен самостоятельно давать законодательное определение немотивированной агрессии. По его словам, универсальные критерии агрессивности «на всю страну» установить нельзя – из-за различия в климатических условиях и доступности кормовой базы в зависимости от региона собаки будут проявлять агрессию по-разному.

С января 2020 г. на законодательном уровне был закреплен гуманный способ контроля популяции собак и кошек по международной системе «Отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск» (ОСВВ) и полностью запрещен отстрел животных. Согласно действующему федеральному законодательству, эвтаназия разрешалась только в случае неизлечимых болезней и «непереносимых физических страданий» животного.

На фоне нескольких резонансных случаев нападений собак в российский закон были внесены поправки. Законодатель разрешил регионам делать выбор: либо продолжать работать по технике ОСВВ, прописанной в федеральном законе, либо же внести собственные поправки в региональное законодательство. Поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» вступили в силу 24 июля.

В Мурманской области, сообщил представитель местного заксобрания, принцип ОСВВ работает – число пострадавших граждан от их укусов в 2022 г. снизилось на 18% до 354 человек. В этом году регион выделил на работу с бездомными животными 75 млн руб.

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Положительный результат дает и программа Костромской области, сообщил представитель региональной облдумы. За счет ОСВВ с 2019 по 2022 г. число травм, полученных от укусов в Камчатском крае, снизилось в 1,7 раза до 404 случаев, рассказал представитель местного законодательного органа. За восемь месяцев этого года было зафиксировано 45 случаев покусов, причем в основном они совершаются собаками, которых владельцы оставили гулять самостоятельно, ответил он.

Бурматов заявил, что «абсолютное большинство» депутатов Госдумы считает, что понятия «эвтаназия», «умерщвление» и «отстрел» не должны присутствовать в законодательстве, в том числе региональном. 11 предложений о включении этих терминов поступало в Госдуму от региональных заксобраний и все они были отклонены, утверждает он. Отказ также получила инициатива расширить случаи применения эвтаназии к бездомным животным, поступившая 26 сентября от депутатов Алтайского заксобрания.

Юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов говорит, что, хотя речь шла о том, чтобы разрешить регионам самим в случае необходимости принимать решения о судьбе собак, норма об умерщвлении трудно соотносится с принципом недопустимости жестокого обращения с животными, который остался в федеральном законе.

На это обращают внимание, например, и представители Забайкальского края – там не торопятся вводить закон об умерщвлении. Об этом 7 сентября рассказал в эфире Центра управления регионом глава госветслужбы Забайкальского края Андрей Лим: «Мы разбирались в этом вопросе. Работа в этом направлении ведется. Но дело в том, что эта норма (усыпление животных) противоречит федеральному законодательству. Если такой документ в соседней республике [Бурятии] выйдет, мы будем на него опираться и пойдем на изменение законодательства. Но это история непростая».

О том, что бездомных собак в Бурятии могут начать усыплять, 17 июля в интервью «Ведомостям» также заявлял глава региона Алексей Цыденов. Представитель Народного хурала Бурятии отказался от комментариев. Представитель парламента Кузбасса заявил «Ведомостям», что в органе планируется разработать регулирующий отношение к бездомным животным законопроект, который может вызвать «широкий общественный резонанс».

Представитель комитета Астраханской областной думы по инфраструктурному развитию и строительству Александр Клыканов рассказал «Ведомостям», что в законодательном органе субъекта рассматриваются предложения по обращению с животными без владельцев, «в том числе их усыпление».

В феврале 2022 г. именно Астраханская облдума обращалась к правительству РФ с просьбой разрешить на федеральном уровне умерщвление собак, которые проявляют немотивированную агрессию и опасны «для жизни и здоровья человека». Тогда обращение поддержали 27 законодательных органов других субъектов, сказано в ответе представителя облдумы, но не уточняется, какие именно.

Еще одна проблема в том, где проводить эвтаназию. Например, в той же Магаданской области указали на то, что законопроект не прописывает эту процедуру. Возможность эвтаназии для животных в неком пункте временного содержания в федеральном законе тоже не прописана.

Если в некоторых регионах органы прокуратуры считают, что достаточно разрешить это на региональном уровне, то другие отвечают заксобраниям, что умерщвление допустимо только в рамках ФЗ. Келли полагает, что региональные власти после внесения поправок в закон смогут проводить умерщвление в пунктах временного содержания. Разрешение на содержание отловленных животных в этих местах появилось в новых поправках закона. С юридической точки зрения такие пункты не являются приютами, в которых законодательно запрещено усыплять животных, пояснила эксперт.

В подготовке статьи участвовала Анна Киселева

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