Приезжих будут жестче проверять на знание русского языкаВсего депутаты рассмотрят пять инициатив против нелегальной миграции
Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в нижнюю палату законопроект, который ужесточает правила проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для мигрантов. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.
Авторами инициативы стали 355 парламентариев. Законопроект внесен в Госдуму поздно вечером 1 октября. Его, подчеркивается в пояснительной записке, поддержали Генпрокуратура РФ, Следственный комитет, Минобрнауки, МВД, Минцифры и Минюст.
Поправки вносятся в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно документу, предлагается разрешить выдавать сертификат о сдаче экзамена только тем организациям, которые включены в установленный правительством РФ перечень. Кроме того, этим образовательным учреждениям будет запрещено передавать третьим лицам права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата.
Сейчас организации могут привлекать к экзамену третьих лиц. В пояснительной записке говорится, что такой порядок приводит к нарушениям миграционного законодательства и выдаче поддельных сертификатов без фактической проверки уровня владения языком. За последние три года в России выявлено более 2700 случаев незнания русского языка мигрантами, у которых на руках были документы, подтверждающие обратное.
В тот же вечер в нижнюю палату внесли еще один законопроект по миграционной политике. Авторы инициативы – группа из 356 депутатов во главе с Володиным. Изменения разработаны в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Как отмечено в пояснительной записке, сейчас в интернете можно купить миграционные документы, медицинские справки, разрешения на работу и другие документы для легализации пребывания в России. Кроме того, можно найти предложения заключить фиктивный брак, подделать за деньги разрешительные документы или оформить легальный статус в ускоренном порядке.
Документом предлагается признать предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции запрещенной информацией, чтобы блокировать такие ресурсы во внесудебном порядке. Законопроект также концептуально поддерживают Генпрокуратура, СК, Минобрнауки, МВД, Минцифры, Минюст и Роскомнадзор.
За последние два дня в Госдуму было внесено еще три законопроекта о миграции. Они отобразились в электронной базе в ночь на 1 октября. В частности, депутаты хотят отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, предполагающим наказание от 8 до 15 лет лишения свободы без возможности условного осуждения. Другой законопроект признает нахождение на территории нелегально отягчающим обстоятельством при совершении иного преступления.
Еще одна инициатива устанавливает административный штраф для юрлиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Организациям может грозить штраф от 5 до 10 млн руб. Повторное правонарушение повлечет за собой штраф от 10 до 60 млн руб. Упомянутые законопроекты также поддержаны правительством, Верховным судом, Генпрокуратурой и СК.
Последние несколько месяцев в Госдуме идет активная работа по совершенствованию миграционного законодательства. Активное обсуждение проблем в этой сфере началось после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» 22 марта, в результате которого погибли 145 человек. Обвиняемыми по уголовному делу являются иностранные граждане, в основном из Таджикистана.
Одной из приоритетных задач в осеннюю сессию Госдумы станет совершенствование миграционной политики, заявил 17 сентября Володин. По его словам, от граждан поступают обращения по этому вопросу. В этой сфере было принято много законодательных решений еще в 1990-е гг., поэтому надо изучить проблему в комплексе и постараться ее решить, подчеркнул он.