За последние два дня в Госдуму было внесено еще три законопроекта о миграции. Они отобразились в электронной базе в ночь на 1 октября. В частности, депутаты хотят отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, предполагающим наказание от 8 до 15 лет лишения свободы без возможности условного осуждения. Другой законопроект признает нахождение на территории нелегально отягчающим обстоятельством при совершении иного преступления.