Киллер для президента: новости, которые вы могли пропустить

Киллер для президента: новости, которые вы могли пропуститьWalmart отказывается от инклюзивности, а Nissan может обанкротиться
На этой неделе стало известно, что вице-президент Филиппин наняла киллера для главы государства, его жены и кузена. Искусственный интеллект не отберет у вас работу, а заставит трудиться еще больше. Walmart сворачивает часть программ разнообразия, тогда как Nissan через год может обанкротиться. Наконец, в Румынии ради гражданства в одной избе поселилось сразу 6800 иностранцев.
Убийство до востребования
Вице-президент Филиппин Сара Дутерте наняла киллера, чтобы убить действующего президента страны Фердинанда Маркоса-младшего, его жену и кузена. Об этом она публично заявила во время пресс-конференции. Есть только одно «но» – контракт вступит в силу в случае убийства самой Дутерте.
Сара – дочь бывшего президента Родриго Роа Дутерте (2016-2022). Фердинанд – сын и тезка бывшего диктатора Фердинанда Маркоса (1965-1986). Еще недавно Сара и Фердинанд были политическими союзниками: на выборах 2022 г. она получила подавляющее большинство голосов в борьбе за пост вице-президента (на Филиппинах за кандидата на эту должность голосуют отдельно), а он стал безусловным фаворитом в президентской гонке. Но в этом году альянс распался и политики перешли к открытой вражде, обвиняя друг друга во всевозможных грехах и вставляя палки в колеса. Например, стараниями кузена Маркоса, спикера палаты представителей Мартина Ромуальдеса, финансирование аппарата Дутерте было урезано более чем вдвое.
Одно из ключевых разногласий в том, что Маркос – сторонник сближения с США, тогда как Дутерте выступает за союз с Китаем. Кроме того, на промежуточных выборах в мае следующего года оба сойдутся в схватке за контроль над парламентом, а в 2028 г. Дутерте, как ожидается, поборется за кресло президента с преемником Маркоса. Сам он на выборы не пойдет, поскольку на Филиппинах глава государства не может занимать этот пост больше одного срока.
Автобанкрот
Автогигант Nissan продержится еще 12-14 месяцев, а потом он – банкрот. Такое признание сделали Financial Times два топ-менеджера компании. Продажи на ключевых рынках – японском и американском – падают, поэтому Nissan уже объявил об увольнении 9000 сотрудников (часть рабочих мест будет перенесена в Таиланд, где оплата труда ниже). Чтобы спастись, компания изо всех сил ищет нового долгосрочного инвестора, уверяют анонимные топ-менеджеры.
Румыния не резиновая
В Румынии обнаружили не менее 10 000 россиян, украинцев и молдаван, получивших паспорта через нелегальные фирмы. Теперь они, похоже, лишатся гражданства. Все началось с двух жителей жудеца (уезда) Сучава, пришедших с повинной в полицию. Они признались, что по просьбе местных чиновников за €50 делали фиктивную регистрацию для иностранцев. В итоге у одного дома «поселилось» более 2000 человек, а у второго – 6800. Кроме того, чиновники без ведома жителей «заселяли» иностранцев в дома умерших румын, не оставивших наследников. Потом на основании документов о проживании нелегалы получали гражданство.
Долой инклюзивность
Один из крупнейших ритейлеров мира Walmart сворачивает часть программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), прекращает сотрудничество с правозащитной организацией Human Rights Campaign (HRC), а также выводит из продажи часть товаров, связанных с ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Все это компания делает под давлением Робби Старбака – активиста, известного консервативными взглядами и резкой критикой в адрес компаний, продвигающих политику инклюзивности. Перед «черной пятницей» Старбак пригрозил ритейлеру, что 700 000 его подписчиков в соцсетях объявят Walmart бойкот. Ранее в этом году о сворачивании программ DEI или разрыве с HRC объявляли автоконцерн Ford, производитель алкоголя Jack Daniel`s, бренд мотоциклов Harley-Davidson, IT-гигант Microsoft и производитель сельхозтехники John Deere.
Искусственная дисциплина
Многие опасаются, что в перспективе искусственный интеллект (ИИ) лишит их работы. Но на самом деле он заставит их работать больше. Пользователь Reddit рассказал о программе по отслеживанию производительности труда, которая при помощи ИИ мониторит, что сотрудник делает на компьютере, на какие сайты заходит, насколько долго читает письмо и даже как часто, печатая текст, нажимает клавишу Backspace. Если сотрудник подолгу отвлекается от работы, «филонит» по пятницам и так далее, то получает «красную метку», о которой ИИ сообщает начальству.
Собранные данные ИИ также сравнивает со статистикой других сотрудников, занимающих аналогичные должности. Более того, у ИИ есть база данных по всем компаниям, в которых он используется. Таким образом можно сравнить эффективность сотрудников и конкурентов и принять решение, не пора ли поискать большего трудоголика. Но даже увольнение – не конец истории. Когда выгнанный по совету компьютера пойдет наниматься в другую фирму, кадровик сможет поинтересоваться у ИИ, как тот трудился на предыдущих местах работы.