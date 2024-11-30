Киллер для президента: новости, которые вы могли пропустить

Одно из ключевых разногласий в том, что Маркос – сторонник сближения с США, тогда как Дутерте выступает за союз с Китаем. Кроме того, на промежуточных выборах в мае следующего года оба сойдутся в схватке за контроль над парламентом, а в 2028 г. Дутерте, как ожидается, поборется за кресло президента с преемником Маркоса. Сам он на выборы не пойдет, поскольку на Филиппинах глава государства не может занимать этот пост больше одного срока.