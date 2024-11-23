Покемоны помогают нейросети: новости, которые вы могли пропустить

Покемоны помогают нейросети: новости, которые вы могли пропуститьChatGPT разоряет компанию по производству шпаргалок для студентов, а VPN – это харам
На этой неделе стало известно, что игра Pokemon Go не такая бессмысленная, как кажется. Черногория может ввести визы для россиян – но есть одно «но». Еще один художник вошел в список тех, чьи картины продаются дороже $100 млн. ChatGPT поставил на грань краха компанию, которая делает «домашку» вместо учащихся, а в Пакистане постановили, что VPN нарушает принципы ислама.
Тапать Пикачу
Для того чтобы поймать покемона в игре Pokemon Go, игроку в реальном мире нужно добраться до места, где обитает покемон, навести камеру смартфона на нужную точку (покемоны отображаются на экране как дополненная реальность) и активировать ловушку. Как выяснилось, игроки не просто ловят покемонов – они, сами того не зная, обучают искусственный интеллект ориентироваться в физическом пространстве.
Миллионы игроков со всего мира передают компании Niantic, владельцу игры Pokemon Go, геопозиционирование и картинку того, что они видят с этой точки. Нейросеть сравнивает, как выглядит местность на карте и в реальности, и учится создавать свою геопространственную модель. А в виде бонуса ИИ рисует изображение разных уголков Земли, включая самые труднодоступные участки, куда ни «Яндекс», ни Google с их съемками панорам не добрались. Niantic же достаточно поместить туда покемона и дождаться, пока один из игроков соблазнится добычей.
Кстати, в сентябре представитель минобороны Белоруссии в эфире одного из телеканалов обвинил Pokemon Go в шпионаже. Военные подозревают, что покемоны неспроста стали появляться рядом с военным аэродромом.
Магритт дороже банана
Рекорд установлен на аукционе Christie's. За картину художника Рене Магритта «Империя света» анонимный покупатель заплатил $121,2 млн. Полотна сюрреалистов никогда еще не продавались так дорого. Картина написана в 1954 г. и входит в цикл из 17 произведений. На них изображены дома и окружающие их пейзажи так, как они выглядят ночью, при этом небо над ними – дневное.
Кстати, труд самого мастера также впервые оценен так высоко. Магритт стал 16-м в списке художников, за чьи картины платят более $100 млн. Так он оказался в блистательной компании Пабло Пикассо, Энди Уорхола, Леонардо да Винчи и других гениев.
Впрочем, этот рекорд несколько меркнет на фоне банана, приклеенного скотчем к стене, – такое произведение художника Маурицио Каттелана было продано на этой неделе за $6,24 млн. Правда, в отличие от банана, работу Магритта не нужно менять каждые два-три дня на новую.
Между туристами и Евросоюзом
Черногория может ввести визы для россиян, сообщает местное агентство Dan со ссылкой на анонимные источники в правительстве. Страна ожидает вступления в ЕС и должна привести законодательство в соответствие с требованиями Евросоюза.
Однако власти Черногории, чья экономика сильно зависит от туристов, смущены тем фактом, что в прошлом году рекордсменами по количеству проведенных в местных отелях ночей стали туристы из России.
Пал жертвой ИИ
Акции американской компании Chegg опустились до отметки менее $2, хотя еще три года назад за них давали $102. Основной бизнес компании – делать за студентов учебные задания и помогать давать правильные ответы в домашних работах. Кроме того, Chegg предоставляет в аренду учебники и организует консультации с репетиторами.
Во время пандемии, когда почти весь мир учился онлайн, бизнес компании бурно рос. Первые неприятности случились после окончания карантина – акции компании упали на 50%. А в 2022 г. студентам стал доступен ChatGPT, и Chegg стала быстро терять клиентов. Нейросеть быстрее выполняет за студентов их учебный план и, главное, делает это бесплатно, в отличие от «аналоговой» Chegg, где всю ту же работу по-прежнему выполняют люди. Лучше поздно, чем никогда: руководство компании наконец задумалось и сделало выводы – Chegg экстренно создает собственный ИИ.
Есть VPN между прошлым и будущим
Использовать VPN – это харам, решил совет по исламской идеологии Пакистана. Совет заявил, что данная технология используется для доступа к контенту, запрещенному согласно принципам ислама или же законам страны. Вслед за этим решением председатель совета Рагиб Хуссейн Наеми выступил на утреннем телешоу и уточнил, что использование зарегистрированных VPN в законных целях все же допустимо, но процедура регистрации сложна. Так схлестнулись религия и технологии, результат – ничья 1:1.