Покемоны помогают нейросети: новости, которые вы могли пропустить

Миллионы игроков со всего мира передают компании Niantic, владельцу игры Pokemon Go, геопозиционирование и картинку того, что они видят с этой точки. Нейросеть сравнивает, как выглядит местность на карте и в реальности, и учится создавать свою геопространственную модель. А в виде бонуса ИИ рисует изображение разных уголков Земли, включая самые труднодоступные участки, куда ни «Яндекс», ни Google с их съемками панорам не добрались. Niantic же достаточно поместить туда покемона и дождаться, пока один из игроков соблазнится добычей.