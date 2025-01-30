В СПЧ и Думе оценили идею расширить декретный отпуск на первый триместр

В России в последние годы активно обсуждаются меры по повышению рождаемости на фоне ухудшения демографической ситуации, среди них как стимулирующие (в частности, маткапитал и другие выплаты), так и ограничительные, например запрет чайлдфри. При этом, если в 2015 г. было 1,94 млн родившихся, то в 2022 г. – 1,304 млн, а в 2023 г. – уже 1,265 млн. 30 января первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко со ссылкой на прогноз Росстата сообщил, что абсолютное число рождений в РФ приблизилось к уровню 2000 г., отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России. По его словам, это является следствием менее благоприятной возрастной структуры и снижения числа женщин репродуктивного возраста, передает ТАСС.