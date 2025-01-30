В СПЧ и Думе оценили идею расширить декретный отпуск на первый триместр

В СПЧ и Думе оценили идею расширить декретный отпуск на первый триместрВ РПЦ считают, что в этот период беременности женщин нужно особенно беречь
Предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла распространить декретный отпуск на первый триместр беременности является спорным и может быть реализовано лишь при определенных условиях. Такое мнение высказали члены Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В Госдуме пообещали взять в работу предложение патриарха.
С инициативой предстоятель Русской православной церкви выступил в рамках Рождественских образовательных чтений в Госдуме. По его словам, важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный, первый, триместр беременности. Он назвал свое предложение особенно актуальным в условиях «критического коэффициента рождаемости».
Член СПЧ и врач Ольга Демичева назвала такую идею «спорной».
«Беременность – не болезнь, а особое состояние. Каждый период имеет свои особенности и потенциальные риски для матери и плода. Но нет необходимости на весь период беременности отправлять здоровую женщину на больничный лист», – пояснила Демичева.
Она также напомнила, что в РФ законодательно закреплены льготы, гарантирующие беременным исключительные права, в частности, на сохранение рабочего места, на легкий труд и его безопасные условия, комфортный рабочий график и посещение медучреждений в рабочее время.
Член СПЧ, сопредседатель Всероссийского союза пациентов и доктор медицинских наук Ян Власов полагает, что декретный отпуск может быть расширен при определенных условиях: если диагноз валидизирован, беременная написала личное заявление работодателю и не ранее восьми недель от времени предполагаемого зачатия.
Однозначную поддержку инициативе главы РПЦ высказала первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Яна Лантратова. Она отметила, что в первый триместр беременности происходит серьезная перестройка всего организма, которая сопровождается токсикозом, гормональными колебаниями, повышенной утомляемостью.
«Первый триместр – это критически важный период для сохранения беременности. Пока не сформировалась плацента, женщине нужно быть особенно осторожной, беречь себя, соблюдать режим, не нервничать. Если в этот период она будет дома, это снизит риск осложнений», – написала депутат в своем Telegram-канале.
Депутат пообещала взять предложение главы РПЦ в работу и подготовить все необходимые документы.
В России правила оформления отпуска по беременности и родам регулирует ст. 255 Трудового кодекса РФ. Он предоставляется женщинам по их заявлению и на основании листка нетрудоспособности. Его длительность составляет 70 (в случае многоплодной беременности – 84) календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110). Как правило, женщины уходят в декрет примерно на седьмом месяце беременности, но больничный может быть оформлен и ранее, в зависимости от протекания беременности.
В России в последние годы активно обсуждаются меры по повышению рождаемости на фоне ухудшения демографической ситуации, среди них как стимулирующие (в частности, маткапитал и другие выплаты), так и ограничительные, например запрет чайлдфри. При этом, если в 2015 г. было 1,94 млн родившихся, то в 2022 г. – 1,304 млн, а в 2023 г. – уже 1,265 млн. 30 января первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко со ссылкой на прогноз Росстата сообщил, что абсолютное число рождений в РФ приблизилось к уровню 2000 г., отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России. По его словам, это является следствием менее благоприятной возрастной структуры и снижения числа женщин репродуктивного возраста, передает ТАСС.
В июле прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что коэффициент рождаемости в России находится на страшно низком уровне – 1,4, что катастрофически мало для будущего страны.