ВЦИОМ: только 3% россиян хотели бы видеть своим начальником женщину

«Мужчин мы не трогаем, а женщин выравниваем. Что написано в этой стратегии? Что женщины должны чаще работать в мужских отраслях, что женщин надо учить, продвигать, профессионально образовывать. При этом в преамбуле сказано, что самым главным барьером является сверхзанятость женщин на домашней работе, что обязанности внутри семьи неравно распределены. И ничего не сказано о том, как это исправить», – отметила Баскакова. По ее словам, невозможно что-либо предпринимать в вопросе женского лидерства, не затрагивая образа жизни и роли мужчин. При стереотипном распределении ролей в семье невозможно достичь результата, важно соблюдать середину в этом вопросе: если все женщины будут лидерами, а мужчины не будут к этому готовы, «у нас не будет ни семей, ни детей», отметила эксперт.