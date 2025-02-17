ВЦИОМ: только 3% россиян хотели бы видеть своим начальником женщину

ВЦИОМ: только 3% россиян хотели бы видеть своим начальником женщинуЭксперты связывают такой показатель со стереотипами
Согласно новому опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которым ознакомились «Ведомости», треть жителей России хотели бы, чтобы их начальником был мужчина – такой ответ дали 33% респондентов. Женщину в качестве начальника предпочли бы видеть 3% опрошенных, остальные респонденты (61%) отметили, что пол не имеет значения.
При этом многие россияне уверены, что мужчины более предрасположены к лидерству, нежели женщины (48% против 8%). Мнение о том, что пол и лидерство не связаны между собой, выразили 34%. Половина респондентов (51%) полагают, что есть сферы, где предпочтительно «женское» руководство. В частности, речь об образовании (16% опрошенных), здравоохранении (9%), сфере красоты (4%) и др.
Эксперт «ВЦИОМ-Консалтинг» Иван Грузинов обратил внимание, что в России лидерство связывают с мужчинами представители обоих полов. Такого мнения придерживаются сами женщины, что, по его словам, связано с предубеждениями о том, что мужчины сильнее и решительнее, а женщины чаще демонстрируют заботу и эмпатию.
«Соответственно, в общественном сознании появляется представление о типовых сферах, где лучше себя реализуют разные гендеры. Но при этом мы каждый день видим, что такой подход несправедлив – есть множество примеров, когда женщины добивались и добиваются огромных успехов именно в науке, технологиях, управлении в целом», – отметил Грузинов, добавив, что людям важно увидеть примеры женщин, которые добились успехов.
Ведущий научный сотрудник Центра политики занятости и социально-трудовых отношений Института экономики РАН Марина Баскакова отметила, что высокий показатель предпочтения мужчин женщинам в качестве руководителей характерен не только для России, но и для других стран. Вместе с тем, по ее словам, есть исследования, согласно которым в российских компаниях много женщин на уровне вторых лиц, чему способствует очень высокий уровень их профессионального образования. Эксперт обратила внимание на политику государства в этом вопросе. Например, в стратегии действий в интересах женщин на 2023 – 2030 гг. говорится о равных возможностях и правах у мужчин и женщин, но при этом документ посвящен именно женщинам.
«Мужчин мы не трогаем, а женщин выравниваем. Что написано в этой стратегии? Что женщины должны чаще работать в мужских отраслях, что женщин надо учить, продвигать, профессионально образовывать. При этом в преамбуле сказано, что самым главным барьером является сверхзанятость женщин на домашней работе, что обязанности внутри семьи неравно распределены. И ничего не сказано о том, как это исправить», – отметила Баскакова. По ее словам, невозможно что-либо предпринимать в вопросе женского лидерства, не затрагивая образа жизни и роли мужчин. При стереотипном распределении ролей в семье невозможно достичь результата, важно соблюдать середину в этом вопросе: если все женщины будут лидерами, а мужчины не будут к этому готовы, «у нас не будет ни семей, ни детей», отметила эксперт.
«Кроме того, я встречала массу женщин, очень достойных, которые в трезвом уме и твердой памяти не хотели быть никакими лидерами. Они говорили, что семья им дороже», – сказала Баскакова.
В вопросе о «предрасположенности» к лидерству от поколения к поколению постепенно растет доля тех, кто считает, что лидерские качества могут проявляться у представителей обоих полов, отметила заведующая Международной лабораторией исследований социальной интеграции, главный редактор Журнала исследований социальной политики, ординарный профессор факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Елена Ярская-Смирнова. По ее словам, еще велико число тех, кто отождествляет мужчин и лидеров, и такие стереотипы встроены в политику занятости. Исследования подтверждают, что в трудовых организациях и обществе воспроизводятся гендерные иерархии, стереотипы подкрепляются массовой культурой – на них построены образы в кино, сериалах, рекламе, обратила внимание эксперт. «Вот почему даже если женщина становятся руководителем, ее зарплата отстает на треть от мужской. Речь идет о так называемом стеклянном потолке, т.е. карьера женщины в сфере управления сложнее, попасть в топ-менеджмент ей значительно труднее, чем мужчине», – объяснила Ярская-Смирнова.
Стереотипы о гендерной принадлежности руководителей все еще существуют, но их становится меньше, так как женщины своим примером доказывают, что они эффективны в самых разных сферах: предпринимательство, наука, промышленность, политика, IT, высокие технологии, сельское хозяйство, отметила сенатор Дарья Лантратова (курирует проект «Женское движение "Единой России"»). Она также обратила внимание на реализацию национальной стратегии действий в интересах женщин, «согласно которой возможности для самореализации значительно расширяются». При этом женщина «способна найти гибкие инструменты решения вопросов, придумать изящные решения, проявив при этом личное участие», считает Лантратова.
По мнению замруководителя фракции «Новые люди» Сарданы Авксентьевой, тот факт, что большинство участников опроса не делают различий между мужчиной и женщиной в качестве руководителя, является хорошим знаком для общества. Депутат обратила внимание на то, что в России женщины все чаще занимают руководящие должности – и в политике, и в крупных корпорациях. «В этом смысле мы следуем мировому тренду – влияние женщин на жизнь общества и экономику неуклонно растет. Задача государства –поддержать работающих мам, ведь на их плечах кроме профессиональных обязанностей часто еще и работа по дому, ключевая роль в воспитании детей. Если для женщин будут созданы благоприятные условия труда, если у них появится уверенность в мерах соцподдержки, это будет способствовать и повышению рождаемости, и укреплению роли женщин-руководителей как сильных профессионалов», – подчеркнула Авксентьева.