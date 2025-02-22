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Винер во главе сборной по художественной гимнастике сменила Сергаева

Ей предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы и учитывать новые реалии, говорят спортивные чиновники
София Векслер
Сергей Савостьянов / ТАСС
Сергей Савостьянов / ТАСС

На пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева. Об этом сообщил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров на церемонии награждения победителей чемпионата России по этому виду спорта.

«Татьяна Сергаева – опытный тренер, она посвятила всю свою жизнь художественной гимнастике. И я уверен, что она приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы наши спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили России новые победы», – отметил Белозеров.

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что назначение Сергаевой на пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике отвечает высоким требованиям подготовки. По его словам, ей предстоит не только сохранить лучшие традиции отечественной школы, но и учитывать новые реалии.

Сергаева родилась 12 октября 1969 г. в Нижнем Новгороде. В 1990 г. окончила Горьковский государственный педагогический институт имени Максима Горького (сейчас Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина). Работала старшим тренером сборной России по групповым упражнениям в течение 17 лет, тренировала в академии Алины Кабаевой «Небесная грация». Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по художественной гимнастике, награждена орденом Дружбы.

12 февраля бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила об уходе в отставку со своего поста. Она отметила, что была счастлива сделать свой вклад в развитие художественной гимнастики. Теперь Винер, по ее словам, собирается передать накопленный опыт «тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд».

Винер родилась 30 июля 1948 г. в Самарканде. Окончила Узбекский государственный институт физической культуры в Ташкенте по специальности «тренер-преподаватель». Тренерскую карьеру начала в 1969 г. Работала тренером в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в Ташкенте. Через три года начала тренировать сборную Ташкента по художественной гимнастике, позже став тренером сборной Узбекской ССР.

После переезда в Москву из Ташкента в 1992 г. была главным тренером Центра олимпийской подготовки. Стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике в 2001 г. и проработала на этом посту 24 года. Осенью 2024 г. покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), который она занимала с 2008 г.

«Я очень отвлекалась от этой работы, занимаясь бумагами», – сказала тогда Винер, отметив, что теперь будет работать «в любимом зале с любимыми ученицами» (цитата по «РИА Новости»). В объединенную структуру, которую возглавил в октябре 2024 г. Белозеров, вошли: Федерация спортивной гимнастики, Федерация прыжков на батуте, Федерация спортивной акробатики, Всероссийская федерация спортивной аэробики и ВФХГ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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