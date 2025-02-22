Винер во главе сборной по художественной гимнастике сменила Сергаева

После переезда в Москву из Ташкента в 1992 г. была главным тренером Центра олимпийской подготовки. Стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике в 2001 г. и проработала на этом посту 24 года. Осенью 2024 г. покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), который она занимала с 2008 г.