Бумажные письма остаются в прошлом: новости, которые вы могли пропустить

Бумажные письма остаются в прошлом: новости, которые вы могли пропуститьСын Трампа попытался стать гуру криптовалют, а продукты могут лишиться дешевого пальмового масла
На этой неделе стало известно, что в Европе опасаются за авиацию. Сын американского президента Эрик Трамп просчитался в своих прогнозах. Датская почта перестанет доставлять письма. В США запустили приложение для мигрантов «Депортируй себя сам», а времена дешевого пальмового масла, похоже, подходят к концу.
Где же у него кнопка?
Германия опасается, что США могут мгновенно вывести из строя немалую часть ее вооружений при помощи «аварийной кнопки» – системы Kill Switch, которая в любой момент может заблокировать, например, закупленные Германией у США истребители F-35. Есть ли на американских истребителях, стоящих на вооружении в Европе, такая кнопка и работает ли она, неизвестно. Но это может оказаться непринципиально, предупреждает Financial Times. Современное вооружение крайне зависимо от запчастей и обновлений программного обеспечения.
Тем временем зависимость Европы от США в этой сфере росла все последние годы. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), с 2019 по 2023 г. на долю Соединенных Штатов приходилось 55% импорта вооружений в Европу, тогда как в предыдущие пять лет – только 35%. Один из наиболее поставляемых европейцам вид вооружений из США – авиация, в основном это самолеты F-35 и F-16. Поэтому у Дании, чье правительство пригрозило президенту США Дональду Трампу размещением в Гренландии своих истребителей F-35, тот же вопрос, что и у Германии: а не «выключит» ли в этом случае Трамп их самолеты?
Трамп пошел в папу
Сын Дональда Трампа попытался стать гуру криптоинвестиций. Но неудачно. 4 февраля Эрик Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Х, что настало «отличное время» для покупки крипты Ethereum. «Позже будете меня благодарить», – «скромно» заметил Трамп-младший. Пару дней спустя он объявил, что самое время покупать биткойн. С тех пор Ethereum подешевел примерно на треть, а биткойн потерял около 20%.
В сети активно «благодарят» Трампа за прекрасные рекомендации, чаще саркастично, но иногда и с активным использованием нецензурной лексики. В итоге Эрику пришлось отредактировать свой пост, убрав оттуда фразу «будете меня благодарить». Впрочем, он и сам оказался среди пострадавших: стоимость портфеля DeFi-проекта (проект децентрализованного финансирования, призванный заменить банки при кредитовании инвесторов) World Liberty Financial, возглавляемого сыновьями Трампа Эриком и Дональдом-младшим, уже «просела» на $110 млн.
Конец эпохи писем
Три месяца назад датская почтовая служба PostNord отметила свое 400-летие. Вероятно, решив, что четырех веков с нее хватит, на этой неделе почтовая служба объявила, что вскоре перестанет доставлять письма. Отныне она сосредоточится исключительно на посылках, поскольку работа с письмами стала экономически невыгодной.
В прошлом году 271 000 датчан отправили письма, всего же почта обработала более 100 млн конвертов. Цифры выглядят внушительными, хотя это на 30% меньше, чем годом ранее, и на целых 90% меньше, чем в начале века. PostNord уже сокращала штат сотрудников, поднимала стоимость отправления письма (сегодня его пересылка обойдется примерно в $3,5) и даже добилась в прошлом году от правительства серьезной уступки – ей разрешили доставлять письма не во все районы Дании, как того требует концепция оказания универсальной услуги. Увы, ни одна из мер не помогла сделать письма прибыльными.
30 декабря 2025 г. последний бумажный конверт будет доставлен последнему адресату, после чего в стране начнется демонтаж 1500 почтовых ящиков. В этом году будут уволены еще 1500 из оставшихся 4600 сотрудников PostNord. Если же кому-то потребуется послать бумажное письмо, то для этого останутся только частные курьерские службы. Государство, в свою очередь, обязуется сохранить инфраструктуру по доставке корреспонденции в отдаленные районы, например, в небольшие островные общины.
Почта Великобритании Royal Mail с интересом наблюдает за опытом датчан. Британцы уже прибегали к сокращениям персонала, пять раз поднимали цены и в апреле поднимут снова (отправление I класса обойдется в 1,7 фунта), и все равно опасаются убытков: по прогнозам, через четыре года Royal Mail будет доставлять на 80% меньше писем, чем в тучные годы на рубеже веков.
Вежливая депортация
10 марта администрация Трампа запустила приложение CBP Home для «самостоятельной депортации». С его помощью иммигранты, нелегально находящиеся в США, получат возможность избежать ареста, запрета на въезд в страну и покинуть ее территорию легально (и за собственный счет). В дальнейшем они смогут еще раз попытаться иммигрировать в США уже на законных основаниях.
При президенте Джо Байдене действовало приложение для мигрантов CBP One ровно с противоположным функционалом: с его помощью можно было записаться на прием, чтобы ходатайствовать о въезде в США. Трамп закрыл это приложение сразу после вступления в должность президента. Впрочем, несмотря на жесткую риторику Трампа, в первый месяц его президентства США депортировали меньше мигрантов, чем в среднем за месяц в последний год правления Байдена: 37 660 человек против 57 000.
Микрочастицы замедленного действия
Только семь стран в мире соблюдают рекомендации ВОЗ по уровню допустимого загрязнения воздуха твердыми частицами PM2.5. Эти микроскопические вещества содержатся в виде частиц в пыли, саже, грязи, дыме или в виде мельчайших капель жидкости. Их диаметр не превышает 2,5 микрона. Частицы опасны тем, что, проникая глубоко в легкие, они способны вызывать респираторные и сердечно-сосудистые заболевания.
По данным швейцарской компании IQAir, нормативы ВОЗ соблюдают Австралия, Новая Зеландия, Эстония, Исландия и несколько островных государств. В этих странах среднегодовая концентрация PM2.5 в 2024 г. не превышала допустимых 5 мкг/кубометр. Наиболее «чистыми» оказались Багамы – 138-е место с 2,3 мкг/кубометр. В антирейтинге первое место по загрязнению занял Чад (91,8 мкг/кубометр), Россия оказалась на 99-м месте с 9,8 мкг/кубометр.
Среди городов мира только 17% соответствуют нормативам по уровню загрязнения PM2.5. Минимальная концентрация вредного вещества была выявлена в городе Маягуэс (Пуэрто-Рико) – 1,1 мкг/кубометр. Самым загрязненным мегаполисом 2024 г. стал Бирнихат (Индия), где концентрация PM2.5 составила 128,2 мкг/кубометр. Москва вдвое превысила верхнюю границу нормы – 10 мкг/кубометр.
«Загрязнение воздуха не убивает нас немедленно – может пройти два-три десятилетия, прежде чем мы увидим последствия для здоровья», – предупреждает гендиректор IQAir Фрэнк Хэммес.
Фермеров нечем умаслить
Дешевые продукты могут подорожать, поскольку эпоха недорого пальмового масла, похоже, подходит к концу – и все из-за спроса на биодизельное топливо. Пальмовое масло используется как заменитель более дорогих жиров почти везде – от тортов до косметики. По этой причине на него приходится более половины мировых поставок растительного масла, отмечает Reuters.
Крупнейший производитель пальмового масла в мире, Индонезия, использует все больше этого сырья для производства биодизеля. Страна увеличила минимальную долю масла в биодизельном топливе до 40% в этом году и думает над тем, чтобы довести ее до 50% к 2026 г. Таким образом Индонезия пытается сократить импорт топлива.
В итоге экспорт пальмового масла к 2030 г. может сократиться на треть по сравнению с 2024 г. Росту же его производства мешает нехватка земли для плантаций. К тому же пальма снижает свою урожайность через 20 лет, а через 25 лет становится экономически невыгодной. Новое дерево начинает плодоносить только через 3–4 года. Поэтому многие фермеры не готовы к тому, чтобы их плантации простаивали столько лет, и отказываются сажать пальмы. В итоге цены на него растут – так, Индия, крупнейший покупатель растительных масел, еще в 2019 г. платила за тонну сырого пальмового масла менее $500, а на прошлой неделе сумма возросла уже до $1185.