Бумажные письма остаются в прошлом: новости, которые вы могли пропустить

Тем временем зависимость Европы от США в этой сфере росла все последние годы. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), с 2019 по 2023 г. на долю Соединенных Штатов приходилось 55% импорта вооружений в Европу, тогда как в предыдущие пять лет – только 35%. Один из наиболее поставляемых европейцам вид вооружений из США – авиация, в основном это самолеты F-35 и F-16. Поэтому у Дании, чье правительство пригрозило президенту США Дональду Трампу размещением в Гренландии своих истребителей F-35, тот же вопрос, что и у Германии: а не «выключит» ли в этом случае Трамп их самолеты?