Чернышенко поддержал ограничение числа контрольных в школах

Еще одно важное нововведение, по словам вице-премьера, касается снижения бумажной нагрузки на учителей. С 1 марта вступил в силу закон, который ограничивает объем документации для педагогов, работающих в системе среднего профессионального образования. Минпросвещения утвердило перечень из шести обязательных документов. В их числе – рабочие программы дисциплин и практик, ведомости, журналы успеваемости и практики. Запрещено требовать от педагогов подготовку дополнительных документов вне утвержденного списка.