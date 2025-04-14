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Чернышенко поддержал ограничение числа контрольных в школах

Образовательные программы синхронизируют с ОГЭ и ЕГЭ
Елена Вострикова
Кирилл Брага / РИА Новости
Кирилл Брага / РИА Новости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что ограничение числа контрольных и проверочных работ до 10% от учебного времени является важным шагом для системы образования. Об этом он сказал на заседании коллегии Минпросвещения. Трансляция велась в официальной группе сети «В контакте».

По словам вице-премьера, изменения коснутся и Всероссийских проверочных работ (ВПР). Также школьные образовательные программы синхронизируют с ОГЭ и ЕГЭ с 1 сентября 2025 г.

Еще одно важное нововведение, по словам вице-премьера, касается снижения бумажной нагрузки на учителей. С 1 марта вступил в силу закон, который ограничивает объем документации для педагогов, работающих в системе среднего профессионального образования. Минпросвещения утвердило перечень из шести обязательных документов. В их числе – рабочие программы дисциплин и практик, ведомости, журналы успеваемости и практики. Запрещено требовать от педагогов подготовку дополнительных документов вне утвержденного списка.

«Все эти инициативы направлены на формирование более эффективной системы образования», – отметил Чернышенко.

Также межведомственная рабочая группа в настоящее время дорабатывает текст стратегии развития образования России до 2040 г. Чернышенко подчеркнул, что над документом работает беспрецедентно широкий круг участников, включая преподавателей, экспертов, представителей министерств и ведомств, работодателей, а также родителей и учащихся. Такой подход призван обеспечить всестороннее рассмотрение ключевых вопросов и учет интересов всех заинтересованных сторон.

5 марта заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова сообщала, что в России сохраняется дефицит кадров в медицине и образовании. В сфере образования выявлены низкая зарплата, повышение среднего возраста педагогов и при этом высокий уровень нагрузки на одного работника, переток кадров в более привлекательные отрасли экономики.

В феврале президент РФ Владимир Путин привел цифры статистики о том, что в школах работают 6,2% учителей старше 65 лет – среди преподавателей математики их доля составляет уже 9,2%, химии – 10,9%, физики – 11,9%. Глава государства обратил внимание министра просвещения Сергея Кравцова на эти данные. Он также подчеркнул необходимость предотвращения дефицита педагогических кадров в стране.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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