Овечкин выразил готовность участвовать в возможном матче КХЛ и НХЛ

«Конечно, не то, что я плакал. Ну, слезы радости были, конечно. И в раздевалке, когда говорил ребятам, и дома были, – сказал он. – Опять же, здесь это не то, что прям рыдал, но комок к горлу подходил, там одна слеза упала. Но я считаю то, что это нормально, все-таки, если вспомнить и папу, и всех своих родных, которые за меня переживали, и брата, конечно, подойдет ком к горлу, и захочется пустить слезу».