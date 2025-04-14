Овечкин выразил готовность участвовать в возможном матче КХЛ и НХЛ

Овечкин выразил готовность участвовать в возможном матче КХЛ и НХЛСпортсмен заявил, что был бы горд представлять Россию на Олимпийских играх
Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин выразил готовность принять участие в возможном матче между игроками Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ), если таковые состоятся в России или США.
«Конечно, было бы интересно принять участие, – сказал Овечкин на пресс-конференции для российских журналистов. – Но, как я всегда говорил, лучше задать этот вопрос не игрокам, а руководителям лиги, потому что они будут решать, когда этот матч провести, как его поставить. У всех свое расписание. Это нужно сделать в кратчайшие сроки, может быть, через год, через два, но для нас, игроков это, конечно, интересно».
Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев говорил, что матчи между игроками КХЛ и НХЛ вероятнее всего пройдут в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне. Он сказал, что будут играть сборные России и Америки, участниками которых станут игроки НХЛ и КХЛ. По словам министра, самое сложное – определить даты матчей.
«Если нам скажут играть или куда-то лететь: в Петербург или Москву, или в Вашингтон, Питтсбург тот же, мы-то полетим. Просто надо понять, как это все организовать. И пожалуйста. Мы готовы», – подчеркнул хоккеист.
18 марта во время телефонного разговора президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу организовать хоккейные матчи между игроками НХЛ и КХЛ. Трамп поддержал идею. Такие игры проходили в 2008–2010 гг.: к примеру, «Металлург» сыграл с «Нью-Йорк рейнджерс» в Швейцарии, СКА встретился с «Каролиной Харрикейнз» в Санкт-Петербурге.
После начала спецоперации на Украине в 2022 г. НХЛ, объединяющая клубы США и Канады, приостановила все контакты с бизнес-партнерами из РФ.
Олимпийские игры
Комментируя вероятность участия российской сборной в следующей Олимпиаде, Овечкин сказал: «От нас ничего не зависит. Здесь зависит от Олимпийского комитета, допустят ли нас или нет».
О своем же возможном участии в Олимпийских играх в составе сборной России хоккеист ответил: «Насчет участия, я думаю, что здесь лучше задавать вопрос главному тренеру, кого он видит в составе».
Спортсмен добавил, что «для каждого это честь выступать за сборную, представлять свою родину». «Поэтому если предстоит такая возможность, конечно, я буду участвовать», – заявил Овечкин.
На прошлой неделе спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл во время пресс-конференции сообщил, что МОК ведет переговоры с федерациями зимних видов спорта о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2026 г. Ранее в марте глава МОК Кирсти Ковентри выступила против отстранения спортсменов от участия в Олимпиаде из-за военных конфликтов. Она заявила, что предложила создать целевую группу для разработки четкой политики и руководящих принципов, которые помогут принимать решения в подобных ситуациях.
Олимпийские игры 2026 г. пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Контракт с НХЛ
Овечкин не исключает продления контракта, но подчеркнул, что это будет зависеть от его состояния здоровья.
«Не знаю. Тяжело сказать. Все-таки уже будет 40 лет… в сентябре. И поживем – увидим. Как позволит здоровье», – объяснил он.
В 2021 г. хоккеист подписал с «Вашингтоном» пятилетнее соглашение на $47,5 млн с кэпхитом (среднегодовой зарплатой) в $9,5 млн, которое истекает в следующем сезоне.
Кубок Стэнли
Овечкин заявил, что если его команда выиграет плей-офф, то он хотел бы привезти Кубок Стэнли в Россию, как это всегда происходило раньше.
«Был большой ажиотаж, и, конечно, все хотели увидеть, все хотели сфотографироваться, вот, поэтому поживем увидим», – вспомнил он.
Овечкин также подчеркнул, что его команда сделает все от себя зависящее, чтобы выиграть кубок.
«Если посмотреть по сезону, то команда идет в фаворитах, да, но опять же регулярный сезон и плей-офф – это две разные вещи, то есть никто никогда не знает, какой будет результат. Будем стараться делать все возможное для того, чтобы пройти, как можно дальше и завоевать заветный кубок», – сказал он.
Игры плей-офф за Кубок Стэнли начинаются 19 апреля.
О слезах после рекорда
Овечкин поделился, что после того, как он побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных матчах НХЛ, у него были слезы радости.
«Конечно, не то, что я плакал. Ну, слезы радости были, конечно. И в раздевалке, когда говорил ребятам, и дома были, – сказал он. – Опять же, здесь это не то, что прям рыдал, но комок к горлу подходил, там одна слеза упала. Но я считаю то, что это нормально, все-таки, если вспомнить и папу, и всех своих родных, которые за меня переживали, и брата, конечно, подойдет ком к горлу, и захочется пустить слезу».
Спортсмен также рассказал, что сейчас 894-ая и 895-ая шайбы находятся у него, но в последующем он планирует выставить из в музее в Академии Овечкина, чтобы каждый желающих смог их увидеть.
Овечкин 6 апреля забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки, который никто не мог превзойти 26 лет. Так российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Рекордная шайба была забита в матче против «Нью-Йорк айлендерс».
С рекордом Овечкина поздравил президент Путин. По его словам, это достижение стало не только личным успехом спортсмена, но и «настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами». Трамп назвал российского хоккеиста-рекордсмена великим. Овечкина также поздравили лидер Белоруссии Александр Лукашенко и российский экипаж МКС.