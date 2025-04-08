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Как в России и мире отреагировали на рекорд Александра Овечкина в НХЛ

Российского капитана «Вашингтон кэпиталз» поздравляют политики и знаменитости
Александр Тихонов
Рекорд Александра Овечкина объединил любителей хоккея по обе стороны океана
Рекорд Александра Овечкина объединил любителей хоккея по обе стороны океана / Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин вечером 6 апреля мск превзошел «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в матчах регулярных чемпионатов, державшийся 26 лет. 39-летний россиянин в выездной встрече поразил ворота «Нью-Йорк айлендерс», которые защищал его соотечественник Илья Сорокин, и стал лучшим снайпером в истории лиги с 895 заброшенными шайбами.

Одним из первых Овечкина поздравил сам Гретцки – канадец сделал это непосредственно после гола во время торжественной церемонии на льду UBS Arena. Ради чествования россиянина матч был прерван. По окончании встречи, которая, кстати, завершилась поражением «Вашингтона» со счетом 1:4, Сорокин подарил Овечкину свою клюшку, с которой он пропустил рекордную шайбу. Гретцки призвал владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса купить Овечкину Rolls-Royce, так как именно такой автомобиль в свое время подарили ему, когда он установил свой рекорд.

НХЛ опубликовала видео, в котором российского хоккеиста со снайперским рекордом поздравляют мировые звезды спорта и шоу-бизнеса: Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Роджер Федерер, Сидни Кросби, Snoop Dogg, Денни Де Вито, Стив Каррел и др. С рекордной шайбой Овечкина также поздравили все клубы лиги. Сама НХЛ в честь выдающегося достижения россиянина сменила логотип в своих социальных сетях. Сейчас на нем изображен Овечкин со спины с поднятой левой рукой и клюшкой в правой.

Поздравление появилось и в приложении КХЛ, президент которой Алексей Морозов направил соответствующее sms капитану «Вашингтона». Особую гордость за рекорд легендарного игрока выразил хоккейный клуб «Динамо», воспитанником которого он является.

Утром 7 апреля мск Овечкина поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что российский форвард обошел «легендарных мастеров», а в насыщенной карьере хоккеиста «победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея». «Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами. Еще раз поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте», – говорится в поздравлении президента.

Из лидеров парламентских партий Овечкина поздравили председатель «Единой России» (ЕР), замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев и глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Оба политика опубликовали соответствующие посты в Telegram и соцсети X, причем публикации Медведева оказались сильно отличающимися друг от друга. Пост в Telegram зампред Совбеза сопроводил P. S. следующего содержания: «Ждем суицида безумного чеха Гашека». Двукратный обладатель Кубка Стэнли чех Доминик Гашек публично критиковал НХЛ за то, что лига не стала отстранять российских игроков от участия в турнире. Лигу он называл «огромной рекламой» российской спецоперации. Также Гашек высказывался против возвращения россиян на международные хоккейные турниры. Сообщение Медведева в англоязычном аккаунте в X оказалось более лаконичным: «895! Отличная работа!» Миронов в Telegram заявил, что Овечкин за свой рекорд заслуживает государственной награды.

Какой еще рекорд предстоит побить

Еще один рекорд, установленный Гретцки, – 2587 очков по системе «гол + пас» вряд ли когда-то будет превзойден. Из действующих игроков ближе всего к этой отметке 37-летний капитан «Питтсбург пингвинз» Сидни Кросби с 1682 очками (9-е место). У Овечкина (39 лет) 1619 очков и 11-я позиция.

Поздравил капитана «Вашингтона» вице-спикер Госдумы от «Новых людей», экс-кандидат в президенты России Владислав Даванков. В своем Telegram-канале он написал, что очень гордится рекордом. «Неважно, за какой клуб сегодня играл Овечкин. Он русский и остается патриотом своей Родины. Такие рекорды объединяют людей и страны», – заявил Даванков. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы от ЕР Светлана Журова заявила ТАСС, что видит Овечкина в Госдуме или ООН после завершения спортивной карьеры. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале назвал рекорд Овечкина одним из важнейших событий в хоккее и спорте на многие годы и десятилетия. «За последние недели произошло настоящее объединение наций: пока американцы болели за русского хоккеиста, русские болели за американский «Вашингтон кэпиталз». Вот чем должен быть спорт – инструментом, который может сплотить вокруг себя людей даже через океан», – написал Дмитриев.

Присоединились к чествованию Овечкина и губернаторы. Глава Ярославской области Михаил Евраев, в частности, отметил, что капитан «Вашингтона» более 11 лет играет в нагруднике с эмблемой «Локомотива» в память о погибшей в авиакатастрофе в 2011 г. команде. Мэр Казани Ильсур Метшин вспомнил, как играл в одном звене с Овечкиным в 2023 г. в прощальном матче Даниса Зарипова: «Я ему пасы отдавал, и он помог мне забросить одну шайбу».

В подготовке материала участвовали Нурлан Гасымов и Глеб Мишутин

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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