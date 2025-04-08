Как в России и мире отреагировали на рекорд Александра Овечкина в НХЛ

Поздравил капитана «Вашингтона» вице-спикер Госдумы от «Новых людей», экс-кандидат в президенты России Владислав Даванков. В своем Telegram-канале он написал, что очень гордится рекордом. «Неважно, за какой клуб сегодня играл Овечкин. Он русский и остается патриотом своей Родины. Такие рекорды объединяют людей и страны», – заявил Даванков. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы от ЕР Светлана Журова заявила ТАСС, что видит Овечкина в Госдуме или ООН после завершения спортивной карьеры. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале назвал рекорд Овечкина одним из важнейших событий в хоккее и спорте на многие годы и десятилетия. «За последние недели произошло настоящее объединение наций: пока американцы болели за русского хоккеиста, русские болели за американский «Вашингтон кэпиталз». Вот чем должен быть спорт – инструментом, который может сплотить вокруг себя людей даже через океан», – написал Дмитриев.