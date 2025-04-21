Детские лагеря в Анапе рискуют не преодолеть порог рентабельности

Детские лагеря в Анапе рискуют не преодолеть порог рентабельностиПосле разлива мазута в Черном море спрос на летние путевки стал падать
После масштабного выброса мазута на Черноморское побережье и введения режима ЧС в Краснодарском крае наблюдается серьезное снижение уровня бронирования в детские здравницы и лагеря на это лето. По данным минтруда и соцразвития региона, на 28 марта было зафиксировано около 17 000 отказов от путевок. К 9 апреля заполненность анапских лагерей на лето составила 21% (в 2024 г. на ту же дату – 90%), сообщал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. При текущем уровне заполнения объекты не смогут преодолеть порог рентабельности, заявил «Ведомостям» председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.
Море является одним из ключевых факторов в принятии родителями решения о приобретении путевки в лагерь. 18 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга сообщила, что ведомство не рекомендует купаться на 141 пляже в Анапе и на девяти в Темрюке. Таким образом, пляжный сезон в этих городах может не состояться в текущем году.
При этом только в Анапе находятся 25 детских лагерей, следует из данных минтруда и соцразвития Краснодарского края. Еще два таких учреждения – в Темрюкском районе. В общей сложности это почти треть от общего числа лагерей в Краснодарском крае, сообщал Гаврилов. Все детские здравницы готовятся к летнему сезону в штатном режиме, заверили в министерстве. Акценты в программах лагерей будут сделаны на спортивные, образовательные и креативные мероприятия, говорил 18 апреля замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель.
«Детский отдых в Анапе формально не запрещен, и прямо сейчас три детских лагеря принимают детей. При этом действие режима ЧС, несмотря на отсутствие запрета, не дает заключать большие государственные контракты с другими регионами. <...> Рыночные механизмы заполнения объектов уже не справятся», – пояснил Гаврилов.
Он добавил, что сейчас нет понимания по перспективам открытия пляжей к сезону, но надежда на то, что это все-таки произойдет через 1,5–2 месяца, еще сохраняется. В то же время необходимо продолжить проработку мер поддержки здравниц. В апреле этот вопрос уже поднимался в Совете Федерации, сообщил Гаврилов.
«На заседании обсуждались как системные меры – целевые деньги для здравниц, «детский кешбэк» для родителей, так и локальные меры поддержки отрасли конкретно для детских лагерей по примеру оздоровительной кампании во времена пандемии», – рассказал глава ассоциации.
15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие около 9200 т нефтепродуктов, потерпели крушение в Керченском проливе. В результате в Черное море попала значительная масса мазута, в Краснодарском крае был объявлен режим ЧС федерального уровня. Последствия катастрофы устраняют до сих пор. Глава Минприроды Александр Козлов сообщал в январе, что работы по восстановлению побережья Анапы после разлива мазута будут завершены только в мае 2026 г.