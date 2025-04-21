Детские лагеря в Анапе рискуют не преодолеть порог рентабельности

После масштабного выброса мазута на Черноморское побережье и введения режима ЧС в Краснодарском крае наблюдается серьезное снижение уровня бронирования в детские здравницы и лагеря на это лето. По данным минтруда и соцразвития региона, на 28 марта было зафиксировано около 17 000 отказов от путевок. К 9 апреля заполненность анапских лагерей на лето составила 21% (в 2024 г. на ту же дату – 90%), сообщал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. При текущем уровне заполнения объекты не смогут преодолеть порог рентабельности, заявил «Ведомостям» председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.