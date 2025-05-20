Дума приняла закон об ужесточении контроля за мигрантами в Москве

28 декабря 2024 г. президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий прием в школы детей мигрантов без подтвержденного знания русского языка. Согласно документу, ребенок, не владеющий языком на достаточном уровне, не сможет быть допущен к освоению образовательных программ. Тестирования для проверки знаний русского языка начались с 1 апреля 2025 г. Их первые итоги неутешительны – 81% детей и подростков из этих категорий «отсеялись» еще до самого тестирования. По данным Рособрнадзора, это произошло из-за предоставления неполного пакета документов, отсутствия свободных мест в образовательных организациях, а также установления недостоверных сведений в поданных документах.