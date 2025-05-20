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Дума приняла закон об ужесточении контроля за мигрантами в Москве

Он предусматривает мониторинг геолокации телефонов и дактилоскопию
Елена Вострикова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Государственная дума приняла закон, направленный на усиление контроля за мигрантами в Москве и Московской области. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Новые правила обязывают иностранных граждан регистрироваться по месту фактического нахождения, сдавать отпечатки пальцев и проходить биометрическое фотографирование. Кроме того, вводится обязательный мониторинг геолокации их мобильных устройств.

Если мигрант меняет место пребывания, он должен уведомить об этом МВД в течение трех рабочих дней. Исключения предусмотрены только для дипломатов и граждан Белоруссии.

По словам Володина, принятые меры позволят с использованием современных технологий усилить контроль в миграционной сфере и снизить количество правонарушений и преступлений среди иностранцев.

«В случае если эксперимент покажет свою успешность, его можно будет распространить и на другие регионы», – пояснил Володин.

20 мая на Петербургском международном юридическом форуме председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил «Ведомостям», что вопросы миграции в стране больше не замалчиваются. По его словам, это важный шаг на пути к решению накопившихся проблем.

Однако, по его словам, многое уже было упущено. В качестве примера он привел низкие результаты экзаменов по русскому языку среди детей мигрантов. Фадеев подчеркнул, что дети из семей, получивших гражданство, должны иметь те же права, что и россияне. Однако поставил под сомнение целесообразность пребывания в России семей трудовых мигрантов.

28 декабря 2024 г. президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий прием в школы детей мигрантов без подтвержденного знания русского языка. Согласно документу, ребенок, не владеющий языком на достаточном уровне, не сможет быть допущен к освоению образовательных программ. Тестирования для проверки знаний русского языка начались с 1 апреля 2025 г. Их первые итоги неутешительны – 81% детей и подростков из этих категорий «отсеялись» еще до самого тестирования. По данным Рособрнадзора, это произошло из-за предоставления неполного пакета документов, отсутствия свободных мест в образовательных организациях, а также установления недостоверных сведений в поданных документах.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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