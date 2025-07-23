К чему приведет мощная DDoS-атака на телеком Крыма и Херсонской области

Атаки в этот раз охватили магистральные сети, затронув как фиксированную, так и мобильную связь, уточняет Бедеров. В январе 2025 г. аналогичная атака была успешно отражена за несколько часов, но текущий инцидент, по оценке эксперта, масштабнее – сбои длятся дольше и охватывают больше сервисов. Атака и устранение ее последствий может занять как несколько часов, так и 1-2 дня, предупреждает заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ им. Ломоносова Тимофей Воронин. Все будет зависеть от того, насколько мощна атака, и от количества специалистов, задействованных в ее устранении, говорит он.