«Вкусно – и точка» и «Много лосося» пострадали от DDoS-атаки на хостинг ESTT

Хостинг-провайдер ESTT пятый день находится под масштабной DDoS-атакой, сообщил «Ведомостям» источник в одной из компаний – клиентов провайдера. Источник в компании в сфере кибербезопасности подтвердил атаку на ESTT. По его словам, она затрагивает не только самого хостинг-провайдера, но и несколько сервисов в ресторанной сфере, которые размещаются на серверах ESTT. В частности, по словам собеседника, именно из-за атаки на провайдера 18–21 июля наблюдались сбои в работе сайта и приложения «Вкусно – и точка», сервиса автоматизации работы ресторанов iiko, а также в приложениях сетей Cofix и «Суши мастер».