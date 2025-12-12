Минюст признал иноагентом владельца Fishki.net Михаила Гуревича

Минюст признал иноагентом владельца Fishki.net Михаила ГуревичаВ реестр также внесли краснодарского политика Александра Коровайного
Минюст пополнил свой реестр иностранных агентов, включив в него российского и израильского журналиста Михаила Гуревича и краснодарского оппозиционного политика Александра Коровайного. Это следует из сообщения ведомства.
Гуревич, по версии Минюста, принимал участие в создании материалов иноагентов, была респондентом на площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ. Журналист является основателем одного из первых русскоязычного информагентств в Израиле «Курсор». Также основал издание «Утро.ру», владелец развлекательного портала Fishki.net. Работает колумнистом в «Коммерсанте», бывший вице-президент РБК. Был соратником журналиста и блогера Антона Носика.
Основанием для внесения в иноагентский список политика Коровайного стала его позиция по поводу спецоперации на Украине.
Коровайный с 2017 по 2021 г. был депутатом Ейского районного совета. В 2021 г. баллотировался в депутаты Госдумы, но регистрацию аннулировали из-за причастности к деятельности экстремистской организации и участия в митингах. В 2023 г. стало известно, что политик покинул РФ из-за предполагаемой угрозы уголовного преследования.
Иноагентами также признали активиста из Бурятии Доржо Дугарова и блогера-популяризатора космонавтики Виталия Егорова (псевдоним – Zelenyikot). Дугаров и Егоров выступили против российской спецоперации, следует из сообщения Минюста.
Статус иностранного агента появился в России в 2012 г., но последовательное ужесточение законодательства о нем началось в 2020-х. Сейчас получение иноагентского статуса влечет утрату возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, запрет на рекламу и участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Также для физлиц-иноагентов устанавливают спецсчета, куда зачисляются доходы гражданина от творческой деятельности. Распоряжаться деньгами иноагент сможет только после освобождения от этого статуса.
В сентябре Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность для лиц, признанных иноагентами. Теперь уголовная ответственность по ст. 330.1 УК РФ может наступить уже после одного нарушения административной статьи 19.34 КоАП РФ либо при наличии судимости за аналогичное преступление.