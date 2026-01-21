Убийцу генерала Кириллова приговорили к пожизненному

Убийцу генерала Кириллова приговорили к пожизненномуДругие фигуранты дела о теракте получили от 18 до 25 лет колонии
Суд признал виновными фигурантов дела о теракте в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Суд установил, что Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев участвовали в террористическом сообществе, совершили теракт организованной группой, а также причастны к незаконному обороту взрывчатых веществ и обучению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. «б» ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).
Курбонов был приговорен к пожизненному лишению свободы. Сафаряна приговорили к 25 годам колонии, Точиева – к 22 и Падиева – к 18. Расследование в отношении других соучастников, объявленных в международный розыск и заочно арестованных, продолжается.
Теракт был совершен 17 декабря 2024 г. в Москве. В результате взрыва погибли Кириллов и его помощник, а собственникам 27 квартир и 13 автомобилей был причинен имущественный ущерб.
В СК сообщают, что преступление длительное время готовилось на территории Украины. Осенью 2024 г. организаторы обеспечили переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных под бытовые предметы. Эти компоненты получил и хранил Сафарян, после чего передал их исполнителю теракта Курбонову.
Собрав взрывное устройство и снабдив его поражающими элементами, Курбонов закрепил его на электросамокате и оставил у подъезда дома, где проживал Кириллов. Дождавшись выхода генерала на улицу, он дистанционно привел устройство в действие, после чего попытался скрыться на конспиративной квартире, заранее подготовленной Точиевым и Падиевым.
Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела в отношении Курбонова и трех его пособников 5 ноября. Тогда в ходе слушаний выяснилось, что Курбонов, уроженец Ташкента, практически не владеет русским языком – ему был предоставлен переводчик. Исполнитель признал вину еще на стадии предварительного расследования и в суде пытался отказаться от адвоката по назначению. Следствие установило, что Курбонов планировал перебраться в Европу, где СБУ, по его словам, обещала ему $100 000, новые документы и вид на жительство, но сотрудники ФСБ задержали его через несколько часов после взрыва. Финансирование подготовки теракта велось в криптовалюте.
16 декабря сообщалось, что в Подмосковье на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» был открыт памятник погибшему генералу Кириллову. На церемонии замминистра обороны РФ, генерал-полковник Александр Санчик отметил, что Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада, публично заявлял о реализуемых на Украине биологических программах и, по его словам, «никогда не шел на компромисс, работал бесстрашно, с полной самоотдачей».
Бюст генерала был отлит в бронзе по фотографиям и установлен на гранитном постаменте после согласования с родственниками. Также Кириллов включен в новую серию памятных марок «Герои Российской Федерации».