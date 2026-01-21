Убийцу генерала Кириллова приговорили к пожизненному

Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела в отношении Курбонова и трех его пособников 5 ноября. Тогда в ходе слушаний выяснилось, что Курбонов, уроженец Ташкента, практически не владеет русским языком – ему был предоставлен переводчик. Исполнитель признал вину еще на стадии предварительного расследования и в суде пытался отказаться от адвоката по назначению. Следствие установило, что Курбонов планировал перебраться в Европу, где СБУ, по его словам, обещала ему $100 000, новые документы и вид на жительство, но сотрудники ФСБ задержали его через несколько часов после взрыва. Финансирование подготовки теракта велось в криптовалюте.