Какие проблемы привели к гибели пациентов на Кузбассе

В ноябре 2025 г. в социальном доме «Обручевский» персонал, связав 20-летнюю пациентку, забыл ее освободить, что привело к развитию гангрены и ампутации кистей обеих рук. Факты халатности в том же месяце признала замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Оксана Шалыгина. Она также сообщила, что пострадавшей постоялице будет обеспечена абилитация.

Ранее, весной 2023 г., проверка в петербургском ПНИ-10 установила, что за год там умерли шесть молодых сирот-инвалидов с признаками истощения. В пресс-службе регионального СК сообщали, что случаи смерти произошли в период с 2022 г. из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками ПНИ профессиональных обязанностей по уходу за пациентами. Уголовное дело в отношении сотрудников было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Летом того же года в Дагестане стало известно о видео с издевательствами над привязанным пациентом: санитарка душила его подушкой, а коллега снимала происходящее. На инцидент отреагировал глава республики Сергей Меликов и отметил, что сотрудницы были уволены, а их действиям дадут оценку правоохранительные органы Дагестана.