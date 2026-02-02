Какие проблемы привели к гибели пациентов на Кузбассе

Какие проблемы привели к гибели пациентов на КузбассеЗакрытость учреждений, кадровый голод и формальный контроль превращают халатность в трагедии
За три года в российских психоневрологических интернатах (ПНИ) произошло несколько резонансных инцидентов, указывающих на системные нарушения в работе учреждений. После массового заболевания постояльцев ПНИ в Прокопьевске следователи 24 января возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей и создавшее угрозу наступления таких последствий). Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области. После обследований контактных лиц двух постояльцев с внебольничной пневмонией у 46 человек обнаружили положительные результаты на ОРВИ, в том числе на грипп.
Спустя несколько дней, 29 января, региональное министерство труда и социальной защиты сообщило о смерти девяти постояльцев интерната. Семь из них умерли из-за «декомпенсации длительно текущей сердечной недостаточности, болезней системы кровообращения, осложненных нарушениях ритма, тромбозов». Специалисты также устанавливают причину смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины, говорилось в сообщении. На следующий день, 30 января, губернатор Кемеровской области Илья Середюк дал поручение на время отстранить от работы директора интерната Елену Морозову. В учреждении введен карантин, новых постояльцев временно не принимают. За ситуацией также следит комитет Госдумы по охране здоровья, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы комитета. Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, в свою очередь, сообщил, что в Совет ранее не поступало жалоб от пациентов ПНИ или их родственников.
История в Прокопьевске – лишь один из эпизодов (см. врез).
Регулирование деятельности ПНИ
C 1 сентября 2024 г. в РФ действуют поправки к закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Одна из них упразднила 38-ю статью закона о службе по защите прав людей, находящихся в психиатрических стационарах. Она обязывала государство создавать независимую службу защиты прав пациентов в медорганизациях. Эта статья позволяла общественным организациям принимать от пациентов ПНИ жалобы и в том числе направлять их в прокуратуру или суд.
Поправки в законопроект вызвали критику со стороны общественников: 74 некоммерческие организации (НКО) подготовили обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой наложить вето на закон. Среди инициаторов обращения были учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.
В 2023 г. Бадма Башанкаев, тогда занимавший пост председателя комитета Госдумы по охране здоровья, в интервью «Ведомостям» сообщал, что принятые поправки должны усилить защиту постояльцев ПНИ, а не ограничивать их права, как полагали общественники. Депутат также отметил, что контроль за ПНИ смогут осуществлять любые НКО, чей устав предусматривает такую деятельность, без обязательного согласования визитов с администрацией, отмечал Башанкаев. Кроме того, пациенты сохранят право обжаловать решения администрации интерната в комиссиях или правоохранительных органах, получат гарантированное право на использование личной одежды, телефонов и средств связи.
Проблемы за закрытыми дверями
Психоневрологические интернаты России традиционно являются «закрытыми мирами», где внешние проверки зачастую носят формальный и запланированный характер, считает директор АНО «Служба защиты прав» Екатерина Кантинова. По ее словам, система не настроена на заблаговременное выявление нарушений, она лишь констатирует последствия, когда уже поздно. «В условиях закрытости сигналы о помощи проживающих зачастую игнорируют. Это происходит в том числе из-за серьезного кадрового дефицита, который есть практически во всех учреждениях России», – пояснила она.
Сотрудники порой также не успевают выполнить даже основные задачи, из-за нехватки времени физически невозможно услышать каждого и вовремя среагировать, продолжила Кантинова. Помимо этого есть и сложности в общении с проживающими – не все сотрудники могут понять, что хочет сказать человек. Часто работники игнорируют обращения проживающих из-за стигмы, связанной с их психическим расстройством. В том числе в отношении невербальных людей из-за отсутствия альтернативных способов коммуникации, добавила она.
Во всех случаях резонансных трагедий имело место игнорирование законодательства и прав человека, отметил юрист проекта Народного фронта «Регион заботы» Александр Гаганов. Вряд ли можно говорить о том, что работники интернатов не знают, что они обязаны делать по закону и чего они не вправе делать. Возможно, кто-то полагает, что никто не узнает об их противоправных деяниях, ведь сами пострадавшие об этом не расскажут, отметил он.
«А если кто-то и расскажет, то людям с психическими расстройствами часто не доверяют, их жалобы списывают на болезнь», – считает юрист.
Другие громкие инциденты
Ранее, весной 2023 г., проверка в петербургском ПНИ-10 установила, что за год там умерли шесть молодых сирот-инвалидов с признаками истощения. В пресс-службе регионального СК сообщали, что случаи смерти произошли в период с 2022 г. из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками ПНИ профессиональных обязанностей по уходу за пациентами. Уголовное дело в отношении сотрудников было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Летом того же года в Дагестане стало известно о видео с издевательствами над привязанным пациентом: санитарка душила его подушкой, а коллега снимала происходящее. На инцидент отреагировал глава республики Сергей Меликов и отметил, что сотрудницы были уволены, а их действиям дадут оценку правоохранительные органы Дагестана.
Изначально в ситуации бесправия оказывались все лица с психическими расстройствами, попавшие в те или иные психиатрические учреждения, не только в России, продолжил он. Юридически права таких лиц были закреплены только с принятием в 1992 г. закона о психиатрической помощи и Конституции в 1993 г. Но в массовом сознании закрепилась мысль о том, что ПНИ – закрытые учреждения, а их жителей лишили прав и заперли в них, чтобы обезопасить общество, подчеркнул он. Это не так: получатели социальных услуг обладают теми же правами, что и все граждане, заявил он.
С 2025 г. был усилен контроль за социальными стационарами, где услуги получают 100 и более человек: введена новая категория риска – чрезвычайно высокий риск, сообщил представитель пресс-службы Минтруда России. В организациях, отнесенных к этой категории, предусмотрена максимально возможная периодичность проверок – не менее одного раза в год.
Вместе с этим он добавил, что организация социального обслуживания, в том числе стационарного, относится к региональным полномочиям. А за соблюдением требований санитарных, эпидемиологических, противопожарных и других норм законодательства следят профильные контрольно-надзорные органы. В случае соцобслуживания – Роструд.
Контроль осуществляется на основании риск-ориентированного подхода и проводится в форме контрольно-надзорных и профилактических мероприятий, напомнили в Минтруде.
Работа правозащитников
Ситуация с допуском правозащитников в ПНИ в регионах складывается по-разному – где-то система остается закрытой, но в отдельных субъектах происходят изменения, говорит Кантинова. В 2021 г. Нижегородская область стала площадкой для реализации реформы системы ПНИ. Одним из ее результатов было создание «Службы защиты прав». Кантинова отметила, что в команде службы есть юристы, психологи, психиатры и другие эксперты, которые каждую неделю посещают не только ПНИ, но и детские дома-интернаты, психиатрические больницы.
В 2024 г. Министерство труда и соцзащиты РФ запустило серию семинаров-совещаний «ПНИ – Пространство Новых Идей», главной темой которых стала реформа интернатов, добавила она.
«Регион заботы» и многие другие крупные профильные НКО тесно взаимодействуют с федеральным Минтрудом, отметил Гаганов. Последние предложения, которые «Регион заботы» направлял в министерство, касались как раз карантина и практики избыточного помещения в изолятор граждан после их временного отсутствия в интернате, указал он. По его словам, такие правила не соответствуют федеральным санитарным правилам, но содержатся в локальных правилах внутреннего распорядка многих интернатов. Другие предложения касались выявленных «Регионом заботы» случаев закупок смирительных рубашек, которые интернаты не вправе использовать, пояснил он. Эти письма требуют не столько ответов по существу, сколько системной совместной работы НКО с Минтрудом и контрольно-надзорными органами. «В частности, хотелось бы реализовать идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о проведении мониторинга правоприменительной практики закона о психиатрической помощи, в том числе в ПНИ», – добавил Гаганов.
«Ведомости» направили запросы в минтруда и соцзащиты Кемеровской области, Роспотребнадзор и его отделение на Кузбассе с просьбой прокомментировать инциденты в ПНИ.