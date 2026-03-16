«Интеррос» выйдет из числа учредителей международного олимпийского университета

«Интеррос» выйдет из числа учредителей международного олимпийского университетаОб этом министр спорта Михаил Дегтярев рассказал в интервью «Ведомостям»
Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина покинет число учредителей Российского международного олимпийского университета (РМОУ). Вместо него третьим соучредителем станет фонд «Талант и успех», управляющий федеральной территорией «Сириус». Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Российский международный олимпийский университет (РМОУ), учредителями которого являются Минспорт, ОКР и холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, находится в стадии смены одного из учредителей. Вместо «Интерроса» третьим учредителем станет фонд «Талант и успех»», – сказал он.
По словам министра, решение было принято на встрече с главой фонда Еленой Шмелевой, которая также является председателем совета федеральной территории «Сириус».
Дегтярев добавил, что университет планируется перерегистрировать и физически разместить на территории «Сириуса» – на базе «Сириус арены». Все образовательные программы будут пересмотрены в коллаборации с научно-технологическим университетом «Сириус». Цель – создать на базе РМОУ современный спортивный научно-образовательный центр, объединяющий олимпийское наследие и молодые таланты со всей страны.
Новым руководителем вуза уже назначен президент Российского спортивного студенческого союза «Буревестник» Сергей Крюков. Нынешний ректор РМОУ Лев Белоусов, как уточнил Дегтярев, «дорабатывает последние пару месяцев».
РМОУ основан 21 октября 2009 г. в соответствии с меморандумом между Международным олимпийским комитетом (МОК), оргкомитетом «Сочи 2014» и ОКР, а также распоряжением правительства РФ. Учредителями выступили Минспорт России, Олимпийский комитет России (ОКР) и группа «Интеррос». Университет специализируется на подготовке менеджеров для спортивной индустрии, олимпийского и паралимпийского движения. Основная программа – годичный курс MCA (мастер спортивного администрирования). Также реализуются краткосрочные курсы повышения квалификации, в том числе для региональных руководителей спорта и завершивших карьеру спортсменов.