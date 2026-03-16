«Интеррос» выйдет из числа учредителей международного олимпийского университета

РМОУ основан 21 октября 2009 г. в соответствии с меморандумом между Международным олимпийским комитетом (МОК), оргкомитетом «Сочи 2014» и ОКР, а также распоряжением правительства РФ. Учредителями выступили Минспорт России, Олимпийский комитет России (ОКР) и группа «Интеррос». Университет специализируется на подготовке менеджеров для спортивной индустрии, олимпийского и паралимпийского движения. Основная программа – годичный курс MCA (мастер спортивного администрирования). Также реализуются краткосрочные курсы повышения квалификации, в том числе для региональных руководителей спорта и завершивших карьеру спортсменов.