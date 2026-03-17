Минюст предложил ресоциализировать заключенных – участников боевых действий

Минюст предложил ресоциализировать заключенных – участников боевых действийСейчас многие освободившиеся от наказания после прохождения службы испытывают жизненные трудности
Министерство юстиции разработал проект о добровольной пробации для освобожденных от уголовного наказания лиц, принявших участие в боевых действиях. В течение полугода право обратиться за помощью в социализации у этой категории лиц появится сразу после увольнения со службы и будет действовать в течение шести месяцев после, следует из предложенного законопроекта, с которым ознакомились «Ведомости».
16 марта правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала эту инициативу, сообщили «Ведомостям» два собеседника, близких к комиссии.
Поводом для разработки инициативы, как пишут авторы проекта, стало то, что сейчас особую актуальность имеют вопросы, связанные с ресоциализацией, социальной адаптацией и социальной реабилитацией лиц, освобожденных от отбывания наказания в связи с призывом их на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные силы России либо заключивших контракт. После увольнения с военной службы, оказания психологической, медицинской помощи, содействия в трудоустройстве, в получении образования, а также других видов помощи данная категория лиц требует особого внимания со стороны государства, говорится в пояснительной записке к проекту.
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, Минюст предлагает распространить на данную категорию лиц институт пробации – систему мер социально-правовой поддержки и контроля, обычно применяемую к осужденным. Право на обращение за такой помощью возникает у них в течение 6 месяцев после увольнения с военной службы, даже если ранее, до службы, для них уже была составлена индивидуальная программа ресоциализации, уточнил он.
Возможностью обратиться за помощью в рамках проекта пробации в этом случае будет личное заявление гражданина в уголовно-исполнительную инспекцию и последующее положительное решение о целесообразности оказания ему содействия.
Участники специальной военной операции зачастую нуждаются в психологической помощи, что наблюдают многие адвокаты в процессе правового консультирования, говорит вице-президент Федеральной палаты адвокатов Олег Баулин. Насколько такая помощь должна быть обязательной, – вопрос сложный, размышляет он. «Позиция Минюста с акцентом на приоритет установленного закона о пробации принципа добровольности во многом обоснована, поскольку эффективность мероприятий пробации во многом связана с осознанием их необходимости самим лицом», – обратил внимание Баулин.
Закон о создании в стране института пробации подписал президент России Владимир Путин в феврале 2023 г. С января 2025 г. заработала постпенитенциарная пробация, которая применяется к гражданам, освободившимся из учреждения уголовно-исполнительной системы. Центры пробации могут создавать некоммерческие организации (в том числе религиозные), общественные объединения и социально ориентированные НКО. Эти центры обязаны заключать договоры с освободившимися гражданами или их законными представителями. Это один из наиболее действенных механизмов возвращения отбывших наказание граждан к законопослушной жизни – в 75 регионах уже работают 111 центров пробации с возможностью размещения более 2500 человек.
Это крайне важный и крайне нужный проект, считает член СПЧ Ева Меркачева. Ведь речь о тех людях, которые попали на СВО из мест лишения свободы. «У нас получилась такая картина опасная, потому что человек, особенно если он совершил насильственное преступление, сделал это явно из-за проблем, которые у него есть психологического, личностного характера», – объясняет она. Подобный человек, нуждающийся в коррекции, попадает в зону СВО, где пули, где раненые, убитые, где страшно, – и разумеется, после всего этого рассчитывать на то, что он вольется в обычную жизнь легко и просто, не приходится, рассуждает Меркачева.
По ее словам, устроиться таким людям после освобождения и военной службы на работу также крайне сложно. «Они говорят, что ушли на стадии следствия, с надеждой, что все с чистого листа начнем, а с чистого листа не получается», – рассказывает правозащитник.