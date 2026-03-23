Где и когда выпускались купюры с крупнейшим номиналом

В Иране ввели банкноту в 10 млн реалов
В Иране ввели в обращение банкноту крупнейшего номинала в истории страны – 10 млн реалов. По курсу на 23 марта одна такая купюра эквивалентна примерно $7,6. Власти Исламской Республики пошли на такой шаг на фоне инфляции и спроса населения на наличные из-за ударов США и Израиля. В феврале была выпущена банкнота номиналом 5 млн реалов. О том, какие купюры в истории были крупнейшими (по фактическому значению, а не по покупательской способности), – в подборке «Ведомостей».
Десятимиллионные банкноты в Польше (1923) и Никарагуа (1990)
После обретения независимости по итогам Первой мировой войны власти Польши решили ввести единую валюту – польскую марку. Она заменила циркулировавшие в разных частях государства немецкую марку, российский рубль и австро-венгерскую крону.
Экономические последствия войны, вооруженный конфликт с молодой Советской Россией и неудачные решения правительства привели к гиперинфляции. В 1923 г. в обращение поступила банкнота номиналом 10 млн марок, на которой был изображен первый король Польши Болеслав I Храбрый. В 1924 г. польскую марку заменили злотым, курс обмена составил 1,8 млн марок на 1 злотый.
Банкнота аналогичного номинала появилась в Никарагуа почти 70 лет спустя. С1980-х в стране шла гражданская война между пришедшими к власти просоветскими сандинистами и проамериканскими контрас. Внутренние потрясения привели в 1987–1990 гг. к гиперинфляции столь неконтролируемой, что власти не успевали печатать новые деньги и вместо этого наносили надпечатку с новым номиналом на одну из купюр прошлого образца. В 1990 г. в обращение последовательно поступили банкноты в один, пять и десять миллионов кордоб.
2001 г. Турция, 20 млн лир
В 2001 г. Турция пережила один из крупнейших экономических кризисов в своей истории. Его причинами стали слабость банковской системы, высокий уровень госдолга и дефицита бюджета. В сочетании с переходом к режиму плавающего обменного курса это привело к обвалу турецкой лиры.
В том же году в обращение поступила банкнота номиналом 20 млн лир, на которой был изображен первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк. Правительству удалось стабилизировать ситуацию в экономике, а в 2005 г. была проведена деноминация – 1 млн старых лир обменивался на одну новую лиру.
1924 г. ЗСФСР, 1 млрд рублей
Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР) была основана в марте 1922 г. при объединении Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР и стала одной из республик-учредительниц СССР в декабре того же года. Властям ЗСФСР пришлось финансировать послевоенное восстановление за счет бесконтрольной эмиссии на фоне экономической изоляции от РСФСР. В результате номиналы выросли в 1923–1924 гг. от 1 млн до 1 млрд руб. В 1924 г. ЗСФСР перешла на новый советский червонец, обеспеченный золотом: 1 рубль приравнивался к 12,5 млрд закавказских рублей.
1949 г. Китай, 6 млрд юаней
В 1948 г. правительство Гоминьдана, управлявшее раздираемым гражданской войной Китаем, провело провальную реформу «золотого юаня» (который фактически не был обеспечен золотом). Это лишь ускорило девальвацию национальной валюты. На фоне падения промышленности на 50% и роста дефицита бюджета до почти 50% его расходной части началась бесконтрольная денежная эмиссия.
Так, в мае 1949 г. в отдаленном от центра Синьцзяне была выпущена рекордная для страны купюра номиналом 6 млрд юаней. С апреля 1949 г. по февраль 1950 г. произошли четыре масштабные вспышки инфляции. Взять под контроль денежную систему новой, уже коммунистической власти Китая удалось лишь под конец 1950 г.
1993 г. Югославия, 500 млрд динаров
Распад социалистического лагеря в 1991 г. особенно сильно ударил по Югославии, из состава которой вышли четыре республики из шести: Словения, Хорватия, Македония, а также Босния и Герцеговина. Военные расходы, крах единой экономической системы в стране и санкции ОНН привели к резкому падению экономики и росту инфляции.
К 1993 г. государственная валюта – динар – хоть и продолжала печататься, но все расчеты велись в немецких марках. В конце того же года была выпущена купюра в 500 млрд динаров, на которую даже в день выпуска практически ничего нельзя было купить. В начале 1994 г. власти ввели новый динар, привязанный к курсу немецкой марки, и запретили печать необеспеченных денег. Это позволило остановить инфляцию, но не спасло от дальнейшего распада страны.
1923 г. Веймарская республика, 100 трлн марок
Поражение Германии в Первой мировой войне обернулось подписанием унизительного Версальского мирного договора, предусматривавшего, среди прочего, выплату огромных репараций – как деньгами, так и поставками сырья и товаров. С началом платежей курс бумажной марки к доллару, на который влияло множество других факторов, стал стремительно падать. Власти Веймарской республики начали печатать все больше и больше ничем не обеспеченных денег.
Когда сырьевые поставки странам-победительницам стали регулярно прерываться, Франция и Бельгия ввели войска в ключевой для промышленности (в частности, угольной) Рурский регион. Жители Рура ответили на оккупацию всеобщей забастовкой, а Берлин начал печатать еще больше денег для выплаты зарплат рабочим региона и закупок угля за рубежом. В начале 1923 г. в обращении было около 2 трлн марок, в октябре того же года – в 1500 раз больше.
Результатом одной из самых масштабных гиперинфляций в истории стал выпуск купюры в 100 трлн марок в ноябре 1923 г. Вскоре была проведена деноминация: 1,1 трлн прежних марок приравняли к одной новой – рентной марке. Она была обеспечена сельскохозяйственной землей и недвижимостью, а также облигациями предприятий. Доверие к национальной валюте вернулось, а самой крупной стала купюра номиналом всего в 1000 марок.
1944 г. Греция, 100 трлн драхм
Оккупация Греции странами «оси» в 1941–1944 гг. привела к разрушению экономики страны и тяжелым социальным последствиям. Изъятие оккупантами продовольствия и ресурсов, а также постоянные требования содержать их войска спровоцировали гиперинфляцию, уровень которой в 1944 г. составил 8,5 млрд процентов.
Если самая крупная купюра в 1943 г. составляла 25 000 драхм, то в ноябре 1944 г., вскоре после освобождения Афин, была выпущена банкнота номиналом 100 трлн драхм. В результате двух последующих деноминаций в конце 1944 г. и в 1953 г. новую драхму меняли сначала на 50 млрд, а затем на 50 трлн «старых».
2008 г. Зимбабве, 100 трлн зимбабвийских долларов
Крупнейшей по номиналу банкнотой в XXI в. стала купюра в 100 трлн зимбабвийских долларов. Гиперинфляция в этой африканской стране была вызвана изъятием земли у белого меньшинства (из-за чего производство продовольствия рухнуло и страна начала закупать его за границей), непрерывной работой печатного станка и попытками властей заморозить цены (из-за чего торговля полностью ушла на черный рынок).
В январе 2009 г. была выпущена крупнейшая (и последняя) купюра Зимбабве номиналом 100 трлн зимбабвийских долларов. В апреле того же года власти отказались от национальной валюты, разрешив использовать доллары США, евро, фунты и некоторые африканские валюты. В 2024 г. в Зимбабве ввели в качестве национальной валюты зимбабвийский золотой, обеспеченный золотом и иностранной валютой, хранящейся в ЦБ страны. На 23 марта он равнялся примерно четырем центам США.
1946 г. Венгрия, секстиллион пенге
Крупнейшая по номиналу купюра в мировой истории была выпущена в Венгрии в июле 1946 г. – один секстиллион (то есть миллиард триллионов) пенге. Причиной финансового коллапса стали разрушения во время Второй мировой войны и последующие репарации.
В начале 1946 г. власти ввели в обращение параллельную валюту для уплаты налогов – адопенге, но это лишь усилило панику среди населения. К середине лета гиперинфляция составила десятки квинтиллионов процентов, под ее конец цены удваивались каждые 15 часов. В августе того же года на замену пенге был введен форинт, обменный курс составил сумасшедшие 400 октиллионов пенге на 1 форинт.