Что известно о взрыве в жилом доме в Севастополе

Что известно о взрыве в жилом доме в СевастополеСК возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности
В ночь на 24 марта в квартире на первом этаже многоэтажного жилого дома на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел взрыв. Произошло частичное обрушение здания. Один человек погиб, еще один числится пропавшим, несколько жильцов госпитализированы.
«Ведомости» собрали информацию, известную о происшествии на данный момент.
Что произошло
По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах. Пожар удалось быстро локализовать.
Сколько человек пострадали
Погибшей оказалась певчая Татианинского храма, мать шестерых детей Ольга Родикова.
Причины взрыва
После первичного обследования специалисты исключили версию взрыва бытового газа. Сейчас на месте работают криминалисты, взрывотехники, специалисты СК и ФСБ. Точную причину назовут после всех экспертиз. Следственные органы ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
Как будет идти ремонт
Жители поврежденных подъездов были оперативно эвакуированы, сообщил Развожаев. Развернут пункт временного размещения, ночью там работали психологи МЧС. Губернатор сообщил, что муниципалитет, полиция и волонтеры уже проводят подомовой обход. Если квартира будет признана непригодной для жизни, людям предоставят места в общежитиях или пансионатах на время, пока будет идти ремонт. К восстановительным работам привлекут городских подрядчиков, добавил глава Севастополя.