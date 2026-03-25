Что означает решение о возможном ограничении иммунитета по иску к Финляндии

Что означает решение о возможном ограничении иммунитета по иску к ФинляндииПрактика показывает рост числа обращений россиян, чьи права нарушены иностранными государствами, говорят эксперты
Верховный суд (ВС) 24 марта вынес резонансное решение по жалобе супругов Елены и Александра Цветковых. Они пытались в нижестоящих инстанциях добиться, чтобы их иск к властям Финляндии приняли к производству, но получали отказы. Высшая инстанция отменила прошлые решения и направила материалы в суд первой инстанции для рассмотрения по существу. Истцы требовали обязать власти Финляндии выкупить принадлежащие им жилой дом и земельный участок, а также выплатить компенсацию морального вреда. Из-за ограничений на въезд они лишены возможности пользоваться своим имуществом, настаивают они.
Как оценивают решение эксперты
Фактически ВС указал, что ссылка на иммунитет иностранного государства не является безусловным основанием для отказа в правосудии на стадии возбуждения дела, говорит эксперт в области разрешения споров в российских и иностранных судах Денис Крауялис. По его словам, практика последних лет показывает рост числа обращений российских граждан, чьи имущественные и личные права оказались затронуты решениями иностранных государств, в первую очередь недружественных.
Это дела, связанные с ограничением въезда, блокировкой активов, невозможностью пользоваться недвижимостью или получить компенсацию за ее утрату, уточняет Крауялис. По его мнению, решение ВС задает ориентир для единообразного рассмотрения подобных споров и исключает возможность формального отказа в принятии иска без исследования существа дела.
Партнер Orchards Алексей Станкевич, напротив, считает, что определение ВС – прецедент процессуальный, а не материальный. Суд не снял иммунитет с Финляндии и не признал ее действия незаконными, отметил он. ВС только указал, что суды не вправе отказывать в принятии иска, ссылаясь на иммунитет, не получив перед этим заключения МИДа о принципе взаимности и не оценив, есть ли у заявителей иные реальные средства защиты, объяснил юрист.
«Расширительное толкование определения может создать риск того, что иностранные суды перестанут признавать иммунитет России и российского имущества в своих судах», – опасается Станкевич.
Вопросы о спорах с иностранными государствами в российских судах регулируются в том числе законом о юрисдикционных иммунитетах, напоминает партнер юридической компании «Правый берег» Дмитрий Емельянцев. Базовый принцип этого закона в том, что иностранное государство пользуется юрисдикционным иммунитетом в отношении себя и своего имущества, пояснил эксперт.
Международный курс
По словам Емельянцева, позиция коллегии ВС в целом заслуживает позитивной оценки, так как в любом случае повышает шансы тех, чьи права на защиту были нарушены иностранными государствами, убирая возможность судов отказывать в принятии таких исков без должной проверки. Но, рассуждает юрист, перспективы таких споров по существу иммунитета все равно будут зависеть от исключений из общего правила, закрепленных в законе № 297-ФЗ. Истцам в случае с Финляндией будет трудно через судебный процесс в российском суде дотянуться до иностранного государства без доказанного согласия (waiver) Финляндии на юрисдикцию суда РФ, говорит он.
При этом главная проблема в таких спорах всегда остается в вопросе исполнения итогового судебного акта российского суда. Ведь необходимо будет фактически найти активы иностранного государства в РФ, не защищенные иммунитетом от исполнения, резюмировал Емельянцев.
Ограничение иммунитета на основе согласия другого государства соответствует нормам международного права. Но в любом случае маловероятно, что в конечном итоге Финляндия выразит такое согласие, считает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. В схожем деле по иску гражданина России к Норвегии Арбитражный суд Курской области обратился к МИД России за заключением по данному вопросу. МИД России указал, что Норвегия обладает судебным иммунитетом и Россия не имеет оснований ограничивать его на принципе взаимности, вспомнил Именнов.
Юрисдикционный иммунитет вытекает из самой природы суверенных отношений между государствами и принципа их равенства друг перед другом и нарушение норм международного обычая одним государством не является автоматическим основанием для несоблюдения их другим государством, обратил внимание он. «Думаю, что наши суды все-таки откажут в удовлетворении иска, поскольку Финляндия не отказывалась от своих иммунитетов, а никаких кейсов в Финляндии не было, когда бы на имущество нашей страны в Финляндии обращалось взыскание», – добавил партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков.
Фабула дела
Суд первой инстанции отказался принимать иск, сославшись на юрисдикционный иммунитет иностранного государства. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение, сославшись на то, что заявители не представили доказательств ограничения иммунитета на основе принципа взаимности. Тогда Цветковы обратились за судебной защитой в ВС: российские суды не рассматривают их спор, а обратиться в суды Финляндии они не могут.
Непринятие иска без выяснения обстоятельств может нарушать право на доступ к правосудию, отмечал ВС, когда принял их жалобу к производству. На судебном заседании сам Цветков объяснил, что еще в 2017 г. они с женой приобрели в Финляндии участок с жилым домом. И в течение шести лет они могли свободно пользоваться этой недвижимостью. Но в июле 2023 г. финские пограничники не пропустили их через границу, указав на введенные властями ограничения на въезд для россиян. Согласно позиции Цветкова, иммунитет не носит абсолютного характера. Точнее, он не может сам по себе являться основанием для отказа в приеме искового заявления к рассмотрению, отметил истец.
Цветков, выступая в ВС, добавил, что государство Финляндия в соответствии с распоряжением правительства РФ является недружественной страной, которая имеет своей целью нанести ущерб России. «В суде я хотел получить от представителя Финляндии ответ на вопрос, чем мой российский череп отличается от черепа европейца, почему меня туда не пускают», – сказал Цветков.