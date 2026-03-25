Что означает решение о возможном ограничении иммунитета по иску к Финляндии

Непринятие иска без выяснения обстоятельств может нарушать право на доступ к правосудию, отмечал ВС, когда принял их жалобу к производству. На судебном заседании сам Цветков объяснил, что еще в 2017 г. они с женой приобрели в Финляндии участок с жилым домом. И в течение шести лет они могли свободно пользоваться этой недвижимостью. Но в июле 2023 г. финские пограничники не пропустили их через границу, указав на введенные властями ограничения на въезд для россиян. Согласно позиции Цветкова, иммунитет не носит абсолютного характера. Точнее, он не может сам по себе являться основанием для отказа в приеме искового заявления к рассмотрению, отметил истец.