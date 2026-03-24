Верховный суд впервые обязал рассмотреть иск к иностранному государству в России

Верховный суд впервые обязал рассмотреть иск к иностранному государству в РоссииПара из Петербурга пытается заставить Финляндию выкупить их недвижимость из-за ограничений въезда
Верховный суд (ВС) впервые применил ограничение иммунитета иностранного государства, обязав российский суд рассмотреть иск к властям Финляндии. Высшая инстанция отменила прошлые решения по делу семьи Цветковых из Санкт-Петербурга и направила материалы в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.
Истцы требовали обязать власти Финляндии выкупить принадлежащие им жилой дом и земельный участок на территории страны, а также выплатить компенсацию морального вреда. Из-за ограничений на въезд в Финляндию они лишены возможности пользоваться своим имуществом, настаивают они.
Но суд первой инстанции отказался принимать иск, сославшись на юрисдикционный иммунитет иностранного государства. Апелляционная и кассационная инстанции поддержали это решение, сославшись на то, что заявители не представили доказательств ограничения иммунитета на основе принципа взаимности.
В Верховный суд Цветковы обратились за судебной защитой: российские суды не рассматривают их спор, а обратиться в суды Финляндии они не могут.
Непринятие иска без выяснения этих обстоятельств может нарушать право на доступ к правосудию, отмечал ВС.
В судебном заседании Александр Цветков объяснил, что еще в 2017 г. они с женой приобрели в Финляндии участок с жилым домом. И в течение 6 лет они могли свободно пользоваться этой недвижимостью. Но в июле 2023 г. финские пограничники не пропустили их через границу, указав на введенные властями ограничения на въезд для россиян.
Согласно позиции Цветкова, иммунитет не носит абсолютного характера. Точнее, он не может сам по себе являться основанием для отказа в приеме искового заявления к рассмотрению, отметил истец. Цветков, выступая в ВС, добавил, что государство Финляндия в соответствии с распоряжением правительства РФ является недружественной страной, которая имеет своей целью нанести ущерб России.
«В суде я хотел получить от представителя Финляндии ответ на вопрос, чем мой российский череп отличается от черепа европейца, почему меня туда не пускают», – сказал Цветков.
Председатель ВС Игорь Краснов ранее заявлял, что денонсация международных договоров и выход РФ из юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не повлияли на уровень защиты прав россиян. Он призвал суды при принятии решений учитывать факт того, что Россия не может теперь ссылаться на положения международных актов, так как они утратили правовую силу в РФ.