Из-за новых требований к вузовским программам IT-компании могут лишиться льгот

Из-за новых требований к вузовским программам IT-компании могут лишиться льготТолько пятая часть аккредитованных IT-компаний ведет совместные проекты с университетами
Из-за новых правил ведения совместных программ с вузами IT-компании могут потерять аккредитацию. На это в ходе заседания общественного совета при Минцифры 24 марта 2026 г. обратила внимание президент ГК Infowatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская. Наличие IT-аккредитации является условием для сохранения налоговых льгот и мобилизационной брони для персонала.
Проект нового регламента о содействии IТ-компаний в реализации образовательных программ и внеурочной деятельности Минцифры разместило для общественного обсуждения в феврале 2026 г. Документ предполагает, что к преподаванию в образовательных организациях может привлекаться только сотрудник IТ-компании со стажем профессиональной деятельности в области IТ не менее двух лет за последние пять лет.