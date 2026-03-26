Что известно о нападении школьника на одноклассницу в Челябинске

Что известно о нападении школьника на одноклассницу в ЧелябинскеОн пронес в учебное заведение сигнальный пистолет, пластиковый арбалет и газовый баллончик
Ученик девятого класса школы №32 в Челябинске напал на одноклассницу. Юноша был вооружен сигнальным пистолетом. Он также принес с собой в школу пластиковый арбалет и газовый баллончик. «Ведомости» собрали информацию, известную о нападении на данный момент.
Что произошло
По версии следствия, утром 26 марта 15-летний мальчик «выстрелил из предмета, схожего с ракетницей», в лицо девочки. После этого он попытался скрыться и получил травмы, сообщает управление Следственного комитета РФ по Челябинской области. Оба подростка сейчас находятся в медучреждении.
ТАСС со ссылкой на правительство Челябинской области писал, что после нападения подросток выпрыгнул из окна четвертого этажа.
Здоровью пострадавшей и нападавшему ничто не угрожает, заявили в минздраве региона.
Mash также утверждает, что мальчик выстрелил в школьницу из арбалета, стрела попала ей в голову по касательной.
Уголовные дела и проверки
Возбуждены три уголовных дела: о покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователи и следователи-криминалисты регионального СК проводят осмотр места происшествия. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий инцидента.
Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту инцидента. Зампрокурора региона Виталий Новиков на месте координирует действия правоохранительных органов. Ведомство проверит вопросы исполнения закона об образовании в части обеспечения безопасных условий для учащихся и педагогов, оценит организацию охраны и соблюдения пропускного режима. Ход расследования уголовных дел поставлен на контроль.