Что известно о нападении школьника на одноклассницу в Челябинске

Telegram-канал Mash пишет, что девятиклассник распылил в классе газ и выстрелил в учителя, но промахнулся и попал в одноклассницу. После этого он «залил перцовкой учителей в коридоре» и выпрыгнул из окна. У него переломы ног. По данным Mash, три учителя получили химические ожоги глаз и лица.