Что известно о нападении школьника на одноклассницу в Челябинске

Он пронес в учебное заведение сигнальный пистолет, пластиковый арбалет и газовый баллончик
Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Ученик девятого класса школы №32 в Челябинске напал на одноклассницу. Юноша был вооружен сигнальным пистолетом. Он также принес с собой в школу пластиковый арбалет и газовый баллончик. «Ведомости» собрали информацию, известную о нападении на данный момент.

Что произошло

По версии следствия, утром 26 марта 15-летний мальчик «выстрелил из предмета, схожего с ракетницей», в лицо девочки. После этого он попытался скрыться и получил травмы, сообщает управление Следственного комитета РФ по Челябинской области. Оба подростка сейчас находятся в медучреждении.

ТАСС со ссылкой на правительство Челябинской области писал, что после нападения подросток выпрыгнул из окна четвертого этажа.

Здоровью пострадавшей и нападавшему ничто не угрожает, заявили в минздраве региона.

Случаи нападений на российские учебные заведения

Telegram-канал Mash пишет, что девятиклассник распылил в классе газ и выстрелил в учителя, но промахнулся и попал в одноклассницу. После этого он «залил перцовкой учителей в коридоре» и выпрыгнул из окна. У него переломы ног. По данным Mash, три учителя получили химические ожоги глаз и лица.

Mash также утверждает, что мальчик выстрелил в школьницу из арбалета, стрела попала ей в голову по касательной.

Уголовные дела и проверки

Возбуждены три уголовных дела: о покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователи и следователи-криминалисты регионального СК проводят осмотр места происшествия. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий инцидента.

Прокуратура Челябинской области проводит проверку по факту инцидента. Зампрокурора региона Виталий Новиков на месте координирует действия правоохранительных органов. Ведомство проверит вопросы исполнения закона об образовании в части обеспечения безопасных условий для учащихся и педагогов, оценит организацию охраны и соблюдения пропускного режима. Ход расследования уголовных дел поставлен на контроль.

