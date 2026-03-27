Главная / Общество /

Автор фильма «Господин Никто против Путина» признан иноагентом

Минюст также внес в реестр бизнесмена Гинзбурга и журналистку Скорикову
Татьяна Мозолевская
Sthanlee B. Mirador / TASS
Sthanlee B. Mirador / TASS

Автор фильма «Господин Никто против Путина» Павел Таланкин, журналистка Марина Скорикова, российский предприниматель Виталий Гинзбург, а также проект «Христиане против войны» были признаны Минюстом РФ иноагентами. Это следует из реестра ведомства.

Гинзбург и Скорикова, по версии ведомства, распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и выступали против специальной военной операции. Также они участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов и взаимодействовали с организациями, признанными нежелательными. Оба проживают за пределами России.

Таланкин, как отмечает Минюст, сотрудничал с иностранными СМИ и платформами иноагентов, участвовал в создании их материалов. Ему также вменяется распространение недостоверной информации о политике российских властей и критика спецоперации. Он тоже находится за рубежом.

Проект «Христиане против войны», помимо всего прочего, выступал против действий Русской православной церкви (РПЦ).

20 марта Минюст внес в реестр иноагентов журналиста и социолога Константина Гаазе, публициста Анну Немзер, бывшего директора Центра организации закупок Мордовии Ивана Мысенко, видеоблогера Алекса Мура (Александра Строгалева), а также проект «Медиа партизаны».

