В Госдуме выступили против снижения нештрафуемого порога скорости

В Госдуме выступили против снижения нештрафуемого порога скоростиДепутаты считают, что камеры нужны для безопасности, а не для увеличения сбора штрафов
Депутаты «Единой России» и «Новых людей» выступили против возможности снизить нештрафуемый порог превышения скорости, заявив о готовности блокировать подобные инициативы.
Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев назвал такие варианты попыткой увеличить сбор штрафов. «Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. «Единая Россия» последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жестко блокировать подобные инициативы», – заявил он.
Схожую позицию занял председатель «Новых людей» Алексей Нечаев. По его словам, камеры должны использоваться для повышения безопасности, а не как инструмент массового штрафования. Он отметил, что в прошлом году с их помощью было выписано 214 млн штрафов на 206 млрд руб., а расходы регионов на закупку камер выросли в 2,6 раза – до 6,8 млрд руб. Это рекордные показатели.
Нечаев сообщил, что партия обратилась в правительство с предложением размещать камеры только на участках с высокой аварийностью и обязательно предупреждать о них дорожными знаками. Он добавил, что мировой опыт показывает, что сами по себе штрафы не снижают аварийность на дорогах.
«Превентивный подход работает лучше: если водитель заранее знает, что на участке есть камера, он снижает скорость и старается ехать аккуратнее», – пояснил Нечаев.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что привносить в повестку парламента обсуждение снижения нештрафуемого порога превышения скорости автомобилистов – недопустимо, тема «однозначно не будет поддержана».
По его словам, подавляющее большинство депутатов независимо от фракции не поддерживают эту идею. «В настоящее время нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. Давайте этим руководствоваться», – написал он в своем канале в Max.
По его словам, снижение порога могло бы способствовать дальнейшему сокращению смертности на дорогах. Если десять лет назад за год погибали 888 человек, то сейчас показатель снизился до менее чем 300. Кизлык подчеркнул, что ЦОДД поддерживает снижение порога, вопрос обсуждается регулярно, но на текущий момент окончательного решения по нему нет.