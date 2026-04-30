Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,977+0,6%YAKG43,1+0,35%KLVZ2,762-3,43%IMOEX2 658,04+0,69%RTSI1 119,42+0,8%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,66+0,21%
Главная / Общество /

В Госдуме выступили против снижения нештрафуемого порога скорости

Депутаты считают, что камеры нужны для безопасности, а не для увеличения сбора штрафов
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости


Депутаты «Единой России» и «Новых людей» выступили против возможности снизить нештрафуемый порог превышения скорости, заявив о готовности блокировать подобные инициативы.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев назвал такие варианты попыткой увеличить сбор штрафов. «Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. «Единая Россия» последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жестко блокировать подобные инициативы», – заявил он.

Схожую позицию занял председатель «Новых людей» Алексей Нечаев. По его словам, камеры должны использоваться для повышения безопасности, а не как инструмент массового штрафования. Он отметил, что в прошлом году с их помощью было выписано 214 млн штрафов на 206 млрд руб., а расходы регионов на закупку камер выросли в 2,6 раза – до 6,8 млрд руб. Это рекордные показатели.

Нечаев сообщил, что партия обратилась в правительство с предложением размещать камеры только на участках с высокой аварийностью и обязательно предупреждать о них дорожными знаками. Он добавил, что мировой опыт показывает, что сами по себе штрафы не снижают аварийность на дорогах.

«Превентивный подход работает лучше: если водитель заранее знает, что на участке есть камера, он снижает скорость и старается ехать аккуратнее», – пояснил Нечаев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что привносить в повестку парламента обсуждение снижения нештрафуемого порога превышения скорости автомобилистов – недопустимо, тема «однозначно не будет поддержана».

По его словам, подавляющее большинство депутатов независимо от фракции не поддерживают эту идею. «В настоящее время нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. Давайте этим руководствоваться», – написал он в своем канале в Max.

До этого в Центре организации дорожного движения заявили о наличии технической возможности камер к снижению порога превышения скорости с 20 до 2–3 км/ч. Генеральный директор ЦОДД Михаил Кизлык в интервью Радио РБК отмечал, что окончательное решение зависит от федерального правительства и МВД.

По его словам, снижение порога могло бы способствовать дальнейшему сокращению смертности на дорогах. Если десять лет назад за год погибали 888 человек, то сейчас показатель снизился до менее чем 300. Кизлык подчеркнул, что ЦОДД поддерживает снижение порога, вопрос обсуждается регулярно, но на текущий момент окончательного решения по нему нет.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте