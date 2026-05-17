Фотограф земли русской: как снимки Прокудина-Горского стали машиной времени

Фотограф дважды побывал на Урале – как на Северном, так и на Южном. В этих поездках отчетливо виден интерес Прокудина-Горского не только к русской старине и крестьянскому быту, но и к достижениям страны в экономике и промышленности. На Урале в объектив его камеры попали заводские поселки, фабрики и производственные процессы. По этим фотографиям можно изучать индустриальное развитие Российской империи. Летом 2025 г., спустя более чем 100 лет, команда фотографов из Челябинска повторила маршрут Прокудина-Горского, запечатлев те же самые объекты и ландшафты. Снимки в формате «было-стало» затем экспонировались в Историческом музее Южного Урала.