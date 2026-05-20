Минюст предложил передавать данные о психрасстройствах освобожденных заключенных

Минюст предложил передавать данные о психрасстройствах освобожденных заключенныхЭксперты считают, что инициатива поможет лучше отслеживать состояние освободившихся заключенных
Минюст предложил изменить порядок медицинского сопровождения людей, находящихся под стражей или отбывающих наказание в виде лишения свободы. Разработанный ведомством проект приказа предусматривает передачу сведений о психическом состоянии заключенных в гражданские медучреждения после их освобождения или изменения меры пресечения, обратили внимание «Ведомости».
Речь идет о пациентах, находящихся под диспансерным наблюдением из-за психических расстройств, а также расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ.
Согласно проекту документа, медицинские организации уголовно-исполнительной системы (УИС) должны будут направлять выписной эпикриз и иные сведения о состоянии здоровья пациента в профильные медицинские учреждения по месту его жительства или пребывания. Фактически речь идет о выстраивании механизма преемственности между пенитенциарной и гражданской медициной.
При изменении меры пресечения с заключения под стражу на более мягкую документы должны быть отправлены после получения соответствующего решения следователя, дознавателя или суда.
Проект также устанавливает сроки передачи информации – в течение пяти рабочих дней при изменении меры пресечения, условно-досрочном освобождении или замене наказания, а при окончании срока наказания – не менее чем за 30 дней до освобождения, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Информация будет направляться в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением с учетом требований законодательства России о персональных данных и соблюдения врачебной тайны, уточнил он.
В настоящее время действующее законодательство не содержит специального нормативно урегулированного порядка передачи медицинскими организациями УИС таких сведений, пояснила медицинский адвокат Ирина Гриценко. По ее словам, фактически вопросы передачи документации сейчас решаются фрагментарно посредством выдачи медицинских документов непосредственно самому освобождаемому лицу.
«У нас за решеткой большое количество людей с подтвержденным психиатрическим диагнозом», – объясняет член СПЧ Ева Меркачева. При этом, если по суду гражданину назначено лечение, которое, согласно законодательству, должны оказывать в учреждениях, в колониях должен быть психиатр или возможность получения помощи, замечает она.
Проект направлен на непрерывное отслеживание обозначенных категорий лиц, говорит адвокат из «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.