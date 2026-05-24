Экс-глава ИФ РАН Черняев прокомментировал обыски в институте

Экс-глава ИФ РАН Черняев прокомментировал обыски в институтеОн поддержал уголовное дело против бывших коллег
Уволенный в 2023 г. со скандалом экс-врио директора Института философии РАН Анатолий Черняев отрицает, что причастен к делу о мошенничестве в учреждении. При этом он считает правильными следственные действия из-за «научной вольницы», включая отсутствие результата по переводу на русский трудов Аристотеля. Об этом он заявил «Ведомостям».
«Сообщения о том, будто бы я стою за допросами и обысками сотрудников Института философии РАН не считаю нужным комментировать как откровенно клеветнические и при этом абсурдные: какая может быть связь между эпизодом моего назначения директором института пять лет назад и теперешними событиями? Логика на уровне формулы «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Это недобросовестная попытка перевести дело о финансовых злоупотреблениях в политическую плоскость», – сказал Черняев.
При этом он добавил, что о «деструктивных политических настроениях, культивируемых в коллективе верхушкой Института философии и накладывающих отпечаток на его научную продукцию и всю деятельность», высказывался неоднократно.
По его мнению, «совершенно не удивительно, что Институтом философии заинтересовался Следственный комитет». Черняев добавил, что по опыту работы в дирекции института знает, что там якобы «укоренилась порочная традиция в высшей степени легкомысленного, если не сказать наплевательского, отношения к государственному заданию». «Отчитываются по нему чем попало и как попало – вплоть до того, что многие сотрудники даже не смогут назвать тему госзадания, по которой они работают», – сказал Черняев.
Он добавил, что «особенно возмутительно» на фоне крупных государственных вложений в науку «в непростых условиях» то, что вместо отдачи «все сводится по большей части к имитации научной работы, производству научных симулякров».
«Возвращаясь к проекту нового собрания сочинений Аристотеля, в связи с которым начато расследование. По этой теме госзадания институт получает многомиллионное финансирование в течение семи лет, при этом до сих пор не вышел даже ни один том – это разве нормально? Если двигаться такими темпами, то на реализацию проекта понадобится не меньше 100 лет», – сказал Черняев.
По его мнению, это «возмутительное положение» – результат «академической вольницы, отсутствия реального контроля над работой института со стороны государства». «Заказчики, исполнители и приемщики его работы – одни и те же люди, которые как члены Академии наук утверждают и принимают госзадание, и они же как руководители института отвечают за его выполнение», – сказал он.
Начатое разбирательство Черняев счел признаком того, что «государство намерено навести порядок и в сфере науки».
Черняев был назначен Минобрнауки врио директора института 22–29 декабря 2021 г. До этого Черняев заведовал сектором русской философии, затем стал замдиректора ИФ РАН. Его кандидатуру как врио не поддерживали сотрудники. Они отдавали предпочтение философу-арабисту, академику Андрею Смирнову. На фоне обращений сотрудников института, в том числе к президенту РФ Владимиру Путину, решение было отменено.
В 2023 г. Черняев, занимавший на тот момент должность ведущего научного сотрудника, был уволен из института на основании отсутствия на рабочем месте и интереса к работе. При этом в 2022 г. он ездил в Донецк первым из сотрудников РАН на конференцию «Философия на линии фронта» – по его словам, за свой счет, согласно позиции ИФ РАН – в рамках командировки.
Эти события вызвали критику ряда консервативных публицистов, включая работающего в РГГУ с 2023 г. философа Александра Дугина. Отстранение с поста врио, а затем увольнение из ИФ РАН критиковались телеканалом «Царьград». Сам институт неоднократно критиковался людьми из правоконсервативной среды за отсутствие патриотизма.
В 2024 г. Ольга Зиновьева – вдова советского и российского философа Александра Зиновьева, руководитель Международного научно-образовательного центра имени Зиновьева – призвала «проверить на патриотизм» ИФ РАН. Зиновьева назвала институт «страшным гнойником и последним прибежищем негодяев, предателей, иноагентов и русофобов».
20 мая в институте прошли обыски. 21 мая Тверской райсуд Москвы по ходатайству следователя МВД отправил под домашний арест старшего научного сотрудника Института философии РАН (ИФ РАН) Светлану Месяц. Ей инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). «Ведомости» со ссылкой на три источника писали, что дело связано с распределением грантов на научную работу. Кроме нее были задержаны 10 человек, включая 87-летнего врио директора института академика Абдусалама Гусейнова. Большинство из них отпущены следователями под подписку о невыезде. В институте обвинения в мошенничестве отвергли.