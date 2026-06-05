Верховный суд признал законным порядок применения ДЭГа

Впрочем, уже сейчас можно предугадать выводы суда, несмотря на отсутствие мотивировочной части, говорит электоральный юрист Олег Захаров. «Истец не привел новых доводов, все они уже звучали, и в иске есть только сомнения, разумные с технической точки зрения, но суд может ссылаться только на факты, а их истец не приводит. Сомнения не могут быть основанием для признания порядка ДЭГа незаконным, поскольку суд исходит из презумпции законности действий ЦИК, и ДЭГ легитимен, пока не доказано обратное – фактами, а не сомнениями», – сказал он «Ведомостям».