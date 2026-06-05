Верховный суд признал законным порядок применения ДЭГа

Верховный суд признал законным порядок применения ДЭГаПротивник дистанционного голосования планирует и дальше оспаривать решение суда
Верховный суд (ВС) России отказал в удовлетворении искового заявления, которым оспаривался порядок проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). С иском к Центризбиркому (ЦИК) обратился ведущий инженер МГТУ им. Баумана Виктор Толстогузов. Заявитель не удовлетворен решением суда и ждет мотивированного решения, чтобы его обжаловать, сообщил он «Ведомостям»
Как писали «Ведомости», иск был принят к рассмотрению 27 апреля. По мнению истца, при проведении ДЭГа члены комиссии и наблюдатели не имеют возможности проследить, что голосующие действительно существуют, отдают голос без участия третьих лиц и сохраняют тайну голосования. Кроме того, по его мнению, пользователям ДЭГа не видно, как система работает изнутри, и без специальных технических знаний электронные бюллетени непонятны гражданам.
Но в ЦИКе его позицию отвергли. В комиссии настаивали, что к голосованию допускаются только совершеннолетние граждане, имеющие верифицированный аккаунт на «Госуслугах», данные которого сопоставляются с регистром избирателей и ГАС «Выборы». В заявлении на ДЭГ избиратель указывает ФИО, дату рождения, адрес, номер телефона, паспортные данные, дату и время подачи заявки. Идентификатором при подаче заявления является СНИЛС, а код подтверждения избиратель должен ввести при подаче заявки и непосредственно при голосовании. В связи с этим ЦИК указывает, что каждый гражданин голосует лично, голосование за других не допускается, а бюллетени выдаются при вводе паспортных данных.
В ЦИК также напомнили о процедуре анонимизации, при которой связь между персональными данными избирателя и его выбором установить невозможно. В документе с аргументацией Центризбиркома было указано, что результаты голосования сразу же зашифровываются и сохраняются в анонимизированном виде как цепочки блоков информации в соответствующей базе данных.
Толстогузов, в свою очередь, отмечал, что якобы невозможен контрольный подсчет результатов, поскольку после голосования изображения заполненных электронных бюллетеней навсегда исчезают с экранов устройств пользователей. Внешнее вмешательство, по его мнению, тоже возможно – устройства не защищены от воздействия со стороны их иностранных производителей и хакеров.
К процедуре подтверждения личности через ввод кода с мобильного телефона у истца тоже возникли претензии, потому что устройство может находиться у третьих лиц. В возражении комиссии говорится, что доводы Толстогузова не соответствуют положениям порядка: получение электронного бюллетеня при участии в ДЭГе невозможно без подтверждения личности.
Отказ в удовлетворении иска – ожидаемый итог, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. Но это решение не может поставить точку в дискуссии о прозрачности ДЭГа, поскольку ответ ЦИК «очень формален» по содержанию, полагает он.
Впрочем, уже сейчас можно предугадать выводы суда, несмотря на отсутствие мотивировочной части, говорит электоральный юрист Олег Захаров. «Истец не привел новых доводов, все они уже звучали, и в иске есть только сомнения, разумные с технической точки зрения, но суд может ссылаться только на факты, а их истец не приводит. Сомнения не могут быть основанием для признания порядка ДЭГа незаконным, поскольку суд исходит из презумпции законности действий ЦИК, и ДЭГ легитимен, пока не доказано обратное – фактами, а не сомнениями», – сказал он «Ведомостям».
«Ведомости» направили запрос в ЦИК.