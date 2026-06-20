Кладовая Судного дня: как и для чего создавалось Всемирное семенохранилище

Кладовая Судного дня: как и для чего создавалось Всемирное семенохранилище20 лет назад началось строительство банка агрокультур планеты на случай глобальных катастроф
19 июня 2006 г. на острове Шпицберген (находится под суверенитетом Норвегии) началось строительство Всемирного семенохранилища. Этот стратегический банк-резерв создан для защиты продовольственной безопасности человечества: он призван сохранить важнейшие сельскохозяйственные культуры от исчезновения в случае глобальных катастроф. Сегодня в его коллекциях насчитывается около 1,385 млн образцов семян.
Что такое Всемирное семенохранилище
Всемирное семенохранилище, известное как «хранилище Судного дня», представляет собой резервную копию мировых генетических коллекций агрокультур. Бункер расположен в условиях вечной мерзлоты – на глубине более 100 м. В настоящее время в нем хранится около 1,385 млн образцов (каждый содержит около 500 семечек), представляющих более 13 000 лет сельскохозяйственной истории человечества, а максимальная вместимость такой кладовой достигает 4,5 млн образцов.
Сохранность материала обеспечивается сочетанием естественного холода и искусственного охлаждения. Холодильные установки работают на местном угле, а вечная мерзлота гарантирует, что даже при отключении электроэнергии температура внутри не поднимется выше минус 18 градусов Цельсия в течение нескольких недель. Кроме того, резервуар оборудован генераторами.
Семена хранятся в герметичной упаковке – запечатанных трехслойных алюминиевых пакетах, которые затем помещаются в пластиковые контейнеры на металлических стеллажах. К коробкам прикреплены листы наноматериала с информацией о культуре. Упаковка в среде с низким содержанием кислорода замедляет метаболизм и старение образцов. Внутренние отсеки строго распределены между странами-вкладчиками: каждое государство получает выделенное пространство для своих материалов. При этом депозитарии остаются полноправными владельцами своих семян, а хранение осуществляется по принципу «черного ящика» – только они имеют право изымать образцы.
Инициаторы и правовая основа проекта
В 1984 г. Северный генный банк (Nordic Gene Bank; ныне – NordGen, Северный центр генетических ресурсов) создал резервное хранилище семян в заброшенной угольной шахте возле Лонгйира – административного центра Шпицбергена. Постепенно идея развилась до концепции глобального хранилища.
В 2001 г. был принят Международный договор о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства (ITPGRFA). Этот документ заложил правовую основу для сохранения растительного разнообразия, устойчивого использования ресурсов и справедливого распределения выгод, в том числе с учетом прав фермеров. Закрепленные в нем принципы впоследствии позволили реализовать идею глобального «страховочного» хранилища для семян.
Вдохновившись положениями договора, ученые Кэри Фаулер (США) и Джеффри Хоутин (Великобритания) в 2004 г. обратились к правительству Норвегии с предложением изучить возможность создания такого объекта. Фаулер возглавил комитет по разработке плана сооружения и стал первым председателем международного совета, курировавшего проект. В состав комитета также вошли Генри Шэндс, который на тот момент руководил национальным генбанком США, инженер Уильям Джордж, директор Nordic Gene Bank Бент Сковманд и Джеффри Хоутин в роли наблюдателя.
Выбор места и проектирование
Проведенное технико-экономическое исследование показало, что Шпицберген подходит для размещения хранилища лучше всего. Удаленность от зон военных конфликтов, стабильная геологическая обстановка (отсутствие тектонической активности), наличие вечной мерзлоты и развитая инфраструктура острова стали решающими факторами выбора локации.
Непосредственное возведение объекта началось в 2006 г. под руководством финского архитектора Питера Седермана. Премьер-министры Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии торжественно заложили «первый камень» 19 июня 2006 г. Бункер проектировали так, чтобы он мог выдержать различные катастрофы – от ядерных ударов до резких климатических изменений.
Официальное открытие состоялось 26 февраля 2008 г. в присутствии премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга, президента Европейского союза Жозе Мануэля Баррозу, генерального директора ФАО ООН Жака Диуфа и лауреата Нобелевской премии Вангари Маатаи.
Строительство хранилища обошлось примерно в 45 млн норвежских крон (около $8,8 млн в 2008 г.) и было полностью профинансировано правительством Норвегии. Текущие операционные расходы покрывают Норвегия и Crop Trust.
Этапы наполнения
К 2013 г. в хранилище была сосредоточена примерно треть мирового разнообразия сельскохозяйственных культур. В 2015 г. произошел первый в истории проекта возврат семян: из-за гражданской войны в Сирии Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ICARDA) утратил возможность поддерживать свой генбанк в Алеппо. Организация запросила возврат образцов, чтобы восстановить коллекции.
В 2017 г. ICARDA осуществила второй, более крупный вывод семян. Часть из них была возвращена в хранилище после регенерации, другие пополнили генбанки центра в Ливане и Марокко.
К десятилетнему юбилею, в феврале 2018 г., хранилище приняло более 70 000 новых сортов от 23 депозитариев, и общее число образцов превысило миллион (без учета ранее изъятых). В 2020 г. к инициативе присоединилась коренная группа чероки – это первый случай передачи семян от индейского племени Северной Америки, которое предоставило девять старинных сортов. В том же феврале состоялся первый семенной саммит, после которого количество образцов окончательно закрепилось на отметке свыше 1 млн.
В феврале 2023 г. хранилище получило около 20 000 образцов от 20 организаций, включая первые депозиты из Албании, Хорватии, Северной Македонии и Бенина. К этому моменту был запущен обновленный виртуальный тур по объекту.
В период с 2024 по 2026 г. впервые на хранение были приняты семена оливок, а также поступили депозиты из Боливии, Нигера и Буркина-Фасо. Эти шаги направлены на защиту местных сортов коренных народов от последствий изменения климата. Достижения проекта отметили престижной премией принцессы Астурийской, а основатели инициативы удостоились Всемирной продовольственной премии.
Сегодня функционирование хранилища регулируется трехсторонним соглашением. Правительство Норвегии выступает владельцем сооружения и несет административную ответственность за него. Глобальный фонд разнообразия сельскохозяйственных культур обеспечивает долгосрочное финансирование операций, а также помогает генбанкам – особенно из развивающихся стран – с подготовкой, упаковкой и логистикой образцов. NordGen отвечает за повседневное управление: принимает партии семян, поддерживает необходимую температуру хранения, обеспечивает безопасность и ведет публичную базу данных о депозитах.
При этом важно, что право собственности на биоматериал остается у учреждений, предоставивших его на хранение. Такое условие четко прописано в стандартном соглашении о депозите.
Проблемы из-за изменения климата
В октябре 2016 г., в самый теплый год в истории наблюдений, произошло подтопление хранилища. Вода, образовавшаяся из-за таяния вечной мерзлоты, проникла на 15 м в туннель. Однако благодаря продуманной конструкции объекта семена не пострадали.
В итоге Норвежское управление государственной собственности и строительства провело модернизацию туннеля в 2019-м: для дополнительной защиты в хранилище соорудили дополнительную водонепроницаемую стену, устранили внутри источники тепла и вырыли внешние дренажные канавы.
Российская альтернатива
В 2022 г. Россия лишилась доступа к Всемирному семенохранилищу на Шпицбергене. Однако проект собственного резервного банка агрокультур на случай чрезвычайных ситуаций прорабатывался и ранее. В 2021 г. в качестве альтернативы президент РАН Александр Сергеев предложил использовать Федеральное криохранилище семян растений, открытое еще в 2012 г. на базе Института мерзлотоведения СО РАН в Якутии.
«На глубине 9-12 м в толще многолетнемерзлых пород действует криохранилище, в котором находятся порядка 13 000 видов семян бобовых, злаковых, дикоросов, сельскохозяйственных и древесных растений, в том числе 11 000. из дублетной коллекции Всероссийского института растениеводства им. Н. И. Вавилова, помещенной в условия многолетней мерзлоты в 1977-1979 гг. Причем семена при хранении в течение почти 45 лет без пересевов сохранили свои генетические, физиологические и посевные качества более чем на 85%», – писал ТАСС в 2023 г.
В мае 2024 г. на VIII российско-китайском «Экспо» в Харбине якутские ученые представили идею создания альтернативного «хранилища Судного дня». В перспективе ученые хотят собрать международную команду участников. Заинтересованность тогда проявили коллеги из КНР и Индии.