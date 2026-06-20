Кладовая Судного дня: как и для чего создавалось Всемирное семенохранилище

Семена хранятся в герметичной упаковке – запечатанных трехслойных алюминиевых пакетах, которые затем помещаются в пластиковые контейнеры на металлических стеллажах. К коробкам прикреплены листы наноматериала с информацией о культуре. Упаковка в среде с низким содержанием кислорода замедляет метаболизм и старение образцов. Внутренние отсеки строго распределены между странами-вкладчиками: каждое государство получает выделенное пространство для своих материалов. При этом депозитарии остаются полноправными владельцами своих семян, а хранение осуществляется по принципу «черного ящика» – только они имеют право изымать образцы.