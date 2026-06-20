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Главная / Общество /

Кладовая Судного дня: как и для чего создавалось Всемирное семенохранилище

20 лет назад началось строительство банка агрокультур планеты на случай глобальных катастроф
Вероника Котова
Анастасия Винницкая
Lise Åserud / TASS
Lise Åserud / TASS

19 июня 2006 г. на острове Шпицберген (находится под суверенитетом Норвегии) началось строительство Всемирного семенохранилища. Этот стратегический банк-резерв создан для защиты продовольственной безопасности человечества: он призван сохранить важнейшие сельскохозяйственные культуры от исчезновения в случае глобальных катастроф. Сегодня в его коллекциях насчитывается около 1,385 млн образцов семян.

Что такое Всемирное семенохранилище

Всемирное семенохранилище, известное как «хранилище Судного дня», представляет собой резервную копию мировых генетических коллекций агрокультур. Бункер расположен в условиях вечной мерзлоты – на глубине более 100 м. В настоящее время в нем хранится около 1,385 млн образцов (каждый содержит около 500 семечек), представляющих более 13 000 лет сельскохозяйственной истории человечества, а максимальная вместимость такой кладовой достигает 4,5 млн образцов. 

Сохранность материала обеспечивается сочетанием естественного холода и искусственного охлаждения. Холодильные установки работают на местном угле, а вечная мерзлота гарантирует, что даже при отключении электроэнергии температура внутри не поднимется выше минус 18 градусов Цельсия в течение нескольких недель. Кроме того, резервуар оборудован генераторами.

Семена хранятся в герметичной упаковке – запечатанных трехслойных алюминиевых пакетах, которые затем помещаются в пластиковые контейнеры на металлических стеллажах. К коробкам прикреплены листы наноматериала с информацией о культуре. Упаковка в среде с низким содержанием кислорода замедляет метаболизм и старение образцов. Внутренние отсеки строго распределены между странами-вкладчиками: каждое государство получает выделенное пространство для своих материалов. При этом депозитарии остаются полноправными владельцами своих семян, а хранение осуществляется по принципу «черного ящика» – только они имеют право изымать образцы.

Инициаторы и правовая основа проекта

В 1984 г. Северный генный банк (Nordic Gene Bank; ныне – NordGen, Северный центр генетических ресурсов) создал резервное хранилище семян в заброшенной угольной шахте возле Лонгйира – административного центра Шпицбергена. Постепенно идея развилась до концепции глобального хранилища. 

В 2001 г. был принят Международный договор о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства (ITPGRFA). Этот документ заложил правовую основу для сохранения растительного разнообразия, устойчивого использования ресурсов и справедливого распределения выгод, в том числе с учетом прав фермеров. Закрепленные в нем принципы впоследствии позволили реализовать идею глобального «страховочного» хранилища для семян.

Вдохновившись положениями договора, ученые Кэри Фаулер (США) и Джеффри Хоутин (Великобритания) в 2004 г. обратились к правительству Норвегии с предложением изучить возможность создания такого объекта. Фаулер возглавил комитет по разработке плана сооружения и стал первым председателем международного совета, курировавшего проект. В состав комитета также вошли Генри Шэндс, который на тот момент руководил национальным генбанком США, инженер Уильям Джордж, директор Nordic Gene Bank Бент Сковманд и Джеффри Хоутин в роли наблюдателя.

Lise Åserud / TASS
Ученый Кэри Фаулер – лауреат Всемирной продовольственной премии 2024 г. / Bob Strong / Reuters

Выбор места и проектирование

Проведенное технико-экономическое исследование показало, что Шпицберген подходит для размещения хранилища лучше всего. Удаленность от зон военных конфликтов, стабильная геологическая обстановка (отсутствие тектонической активности), наличие вечной мерзлоты и развитая инфраструктура острова стали решающими факторами выбора локации.

Непосредственное возведение объекта началось в 2006 г. под руководством финского архитектора Питера Седермана. Премьер-министры Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии торжественно заложили «первый камень» 19 июня 2006 г. Бункер проектировали так, чтобы он мог выдержать различные катастрофы – от ядерных ударов до резких климатических изменений. 

Официальное открытие состоялось 26 февраля 2008 г. в присутствии премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга, президента Европейского союза Жозе Мануэля Баррозу, генерального директора ФАО ООН Жака Диуфа и лауреата Нобелевской премии Вангари Маатаи.

Строительство хранилища обошлось примерно в 45 млн норвежских крон (около $8,8 млн в 2008 г.) и было полностью профинансировано правительством Норвегии. Текущие операционные расходы покрывают Норвегия и Crop Trust.

Lise Åserud / TASS
Лауреат Нобелевской премии мира Вангари Маатаи из Кении (слева) и премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг рядом с первыми ящиком с семенами на Шпицбергене, 26 февраля 2008 г. / Hakon Mosvold Larsen / AP

Этапы наполнения

К 2013 г. в хранилище была сосредоточена примерно треть мирового разнообразия сельскохозяйственных культур. В 2015 г. произошел первый в истории проекта возврат семян: из-за гражданской войны в Сирии Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ICARDA) утратил возможность поддерживать свой генбанк в Алеппо. Организация запросила возврат образцов, чтобы восстановить коллекции. 

В 2017 г. ICARDA осуществила второй, более крупный вывод семян. Часть из них была возвращена в хранилище после регенерации, другие пополнили генбанки центра в Ливане и Марокко.

Когда и почему переводились стрелки «часов Судного дня»

Общество

К десятилетнему юбилею, в феврале 2018 г., хранилище приняло более 70 000 новых сортов от 23 депозитариев, и общее число образцов превысило миллион (без учета ранее изъятых). В 2020 г. к инициативе присоединилась коренная группа чероки – это первый случай передачи семян от индейского племени Северной Америки, которое предоставило девять старинных сортов. В том же феврале состоялся первый семенной саммит, после которого количество образцов окончательно закрепилось на отметке свыше 1 млн.

В феврале 2023 г. хранилище получило около 20 000 образцов от 20 организаций, включая первые депозиты из Албании, Хорватии, Северной Македонии и Бенина. К этому моменту был запущен обновленный виртуальный тур по объекту. 

В период с 2024 по 2026 г. впервые на хранение были приняты семена оливок, а также поступили депозиты из Боливии, Нигера и Буркина-Фасо. Эти шаги направлены на защиту местных сортов коренных народов от последствий изменения климата. Достижения проекта отметили престижной премией принцессы Астурийской, а основатели инициативы удостоились Всемирной продовольственной премии.

Сегодня функционирование хранилища регулируется трехсторонним соглашением. Правительство Норвегии выступает владельцем сооружения и несет административную ответственность за него. Глобальный фонд разнообразия сельскохозяйственных культур обеспечивает долгосрочное финансирование операций, а также помогает генбанкам – особенно из развивающихся стран – с подготовкой, упаковкой и логистикой образцов. NordGen отвечает за повседневное управление: принимает партии семян, поддерживает необходимую температуру хранения, обеспечивает безопасность и ведет публичную базу данных о депозитах.

При этом важно, что право собственности на биоматериал остается у учреждений, предоставивших его на хранение. Такое условие четко прописано в стандартном соглашении о депозите.

Lise Åserud / TASS
В хранилище содержатся более 1 млн образцов семян со всего мира для обеспечения продовольственной безопасности в случае глобальных катастроф. / TASS

Проблемы из-за изменения климата

В октябре 2016 г., в самый теплый год в истории наблюдений, произошло подтопление хранилища. Вода, образовавшаяся из-за таяния вечной мерзлоты, проникла на 15 м в туннель. Однако благодаря продуманной конструкции объекта семена не пострадали.

В итоге Норвежское управление государственной собственности и строительства провело модернизацию туннеля в 2019-м: для дополнительной защиты в хранилище соорудили дополнительную водонепроницаемую стену, устранили внутри источники тепла и вырыли внешние дренажные канавы.

Российская альтернатива

В 2022 г. Россия лишилась доступа к Всемирному семенохранилищу на Шпицбергене. Однако проект собственного резервного банка агрокультур на случай чрезвычайных ситуаций прорабатывался и ранее. В 2021 г. в качестве альтернативы президент РАН Александр Сергеев предложил использовать Федеральное криохранилище семян растений, открытое еще в 2012 г. на базе Института мерзлотоведения СО РАН в Якутии.

«На глубине 9-12 м в толще многолетнемерзлых пород действует криохранилище, в котором находятся порядка 13 000 видов семян бобовых, злаковых, дикоросов, сельскохозяйственных и древесных растений, в том числе 11 000. из дублетной коллекции Всероссийского института растениеводства им. Н. И. Вавилова, помещенной в условия многолетней мерзлоты в 1977-1979 гг. Причем семена при хранении в течение почти 45 лет без пересевов сохранили свои генетические, физиологические и посевные качества более чем на 85%», – писал ТАСС в 2023 г.

В мае 2024 г. на VIII российско-китайском «Экспо» в Харбине якутские ученые представили идею создания альтернативного «хранилища Судного дня». В перспективе ученые хотят собрать международную команду участников. Заинтересованность тогда проявили коллеги из КНР и Индии.

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