Что изменится для россиян в июле

С 27 июля существенно вырастут государственные пошлины в миграционной сфере. Так, госпошлина за прием в гражданство РФ и выход из него вырастет в 12 раз – с 4200 руб. до 50 000 руб., а за оформление вида на жительство – в пять раз – с 6000 до 30 000 руб. Госпошлина за оформление разрешения на временное проживание и выдачу разрешения работодателю на привлечение иностранных работников вырастут до 15 000 руб. В Госдуме отмечали, что повышение пошлин станет одним из инструментов регулирования миграционных потоков, который будет влиять на уровень приезжающих в РФ.