Что изменится для россиян в июле

Что изменится для россиян в июлеСделки с недвижимостью по биометрии и новые меры борьбы с мошенничеством
С июля банки будут указывать ИНН при переводах через СБП, а неофициальные доходы заемщиков начнут учитывать при дисконте в 10%. Сделки с недвижимостью можно будет заключать по биометрии, а для инвесторов появится новый инструмент – страхование жизни с доходностью. Об этих и других изменениях июля – в материале «Ведомостей».
Сделки с недвижимостью станут возможны по биометрии
С 1 июля при оформлении сделок с недвижимостью разрешено подтверждать личность с использованием биометрии – при подаче документов в Росреестр в электронном виде. Речь идет о покупке и продаже жилья, домов и земельных участков, дарении и регистрации перехода права собственности. В таких случаях заявления и документы необходимо подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
ЕБС – государственная платформа для защиты данных и предоставления биометрических услуг. После регистрации в ней – через «Госуслуги» (стандартная биометрия) или лично в отделении банка (подтвержденная) – граждане получают доступ (в том числе удаленный) к более 20 услугам: бесконтактной оплате покупок, оформлению электронной подписи, банковским продуктам и др. С 1 июня этого года стартовал эксперимент по допуску по биометрии на рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом. В правительстве рассчитывают, что позже такую опцию внедрят и другие аэропорты и авиаперевозчики – при наличии нужной технической инфраструктуры.
В России появится страхование жизни с доходностью
С 1 июля начнут действовать поправки, вводящие новый вид страхования жизни с выплатой инвестиционного дохода. Услуга представлена в двух форматах: страхование жизни с объявляемой доходностью и с расчетной доходностью. В первом случае выплаты (помимо страховой суммы) зависят от общей инвестиционной деятельности страховщика – без привязки к конкретным активам. Договор о страховании с расчетной доходностью смогут заключать только квалифицированные инвесторы и при условии единовременной уплаты страховой премии в размере не менее 6 млн руб.
В середине июня ЦБ вынес на общественное обсуждение изменения в регулирование долевого страхования жизни (ДСЖ). Этот инструмент, появившейся на рынке в 2025 г., совмещает страхование жизни с инвестициями в паевые фонды. Его ключевая особенность в том, что клиент самостоятельно выбирает стратегию инвестирования, а его деньги хранятся отдельно от средств страховой компании.
На Крайнем Севере упростят подтверждение права на повышенную пенсию
С 1 июля людям, проживающим в районах Крайнего Севера (и приравненных к ним территориям), упростят процедуру назначения повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Теперь таким гражданам не придется ежегодно подтверждать место фактического проживания, если они получают страховую пенсию на дом через «Почту России», в кассе почтового отделения, по месту нахождения стационарной организации соцобслуживания, исправительного учреждения или медицинской организации.
Родители смогут получить справку по счетам детей
С 1 июля банки обязаны предоставлять законным представителям (родителям, усыновителям и попечителям) данные о счетах и вкладах несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Для подтверждения таких полномочий банки будут использовать сведения из Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Если необходимые сведения там отсутствуют, подтвердить статус законного представителя можно с помощью свидетельств о рождении, усыновлении (удочерении) либо акта органа опеки о назначении попечителя. Нововведение не распространяется на несовершеннолетних, которые приобрели полную дееспособность до 18 лет из‑за вступления в брак или прохождения процедуры эмансипации.
ИНН станет обязательным для переводов по СБП
С 1 июля в переводах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным указание идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Информацию будут вносить сами банки, а не клиенты, отмечали в НСПК. Мера уже действует в платежной системе «Мир» и направлена на борьбу с фродовыми операциями.
Кроме того, с начала месяца заработают поправки в закон о кредитных историях. Теперь для борьбы с мошенничеством в них начнут фиксировать сведения об обращении заявителя, запрашиваемой и одобренной сумме, факте заключения договора и другие данные.
Ужесточатся правила расчета долговой нагрузки заемщика
В России продолжается процесс уточнения способов оценки доходов заемщика для расчета его долговой нагрузки. С апреля банки и МФО учитывают указанный в анкете неофициальный доход лишь в пределах среднедушевого дохода по региону по данным Росстата. С 1 июля к этой величине будет применяться дополнительный дисконт в 10%. ЦБ планирует, что через год, с 1 июля 2027 г., от этого подхода откажутся полностью: будут учитывать только официально подтвержденные доходы заемщиков.
Защита клиентов МФО усиливается
1 июля вступает в силу обновленный базовый стандарт для микрофинансовых организаций (МФО), утвержденный ЦБ. Теперь МФО запрещено проставлять за клиента согласие на дополнительные услуги, в том числе если их предлагают не одновременно с заключением договора.
Также МФО не смогут манипулировать размером и типом шрифтов, чтобы акцентировать внимание потребителей на самых выгодных условиях договора и скрыть остальные. Помимо этого, микрофинансисты будут обязаны предоставлять клиентам на всех этапах оказания дополнительной услуги полную информацию о ней, праве отказаться от услуги и влиянии этого на условия займа.
За авторизацию через иностранные сервисы начнут штрафовать
С 7 июля вводятся административные штрафы для владельцев российских сайтов за использование не предусмотренных российским законодательством способов идентификации – в частности, через зарубежные сервисы и иностранную электронную почту.
По закону авторизация на территории РФ должна проводиться по номеру мобильного телефона, через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единую биометрическую систему (ЕБС) либо с использованием российского сервиса авторизации. За нарушение требований предусмотрены штрафы: для граждан – от 10 000 до 20 000 руб., для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб., для юридических лиц – от 500 000 до 700 000 руб.
Госпошлины для мигрантов вырастут в разы
С 27 июля существенно вырастут государственные пошлины в миграционной сфере. Так, госпошлина за прием в гражданство РФ и выход из него вырастет в 12 раз – с 4200 руб. до 50 000 руб., а за оформление вида на жительство – в пять раз – с 6000 до 30 000 руб. Госпошлина за оформление разрешения на временное проживание и выдачу разрешения работодателю на привлечение иностранных работников вырастут до 15 000 руб. В Госдуме отмечали, что повышение пошлин станет одним из инструментов регулирования миграционных потоков, который будет влиять на уровень приезжающих в РФ.
Оформить электронную подпись можно будет в 12 странах
С 1 июля стартует эксперимент, позволяющий россиянам регистрироваться в системе индивидуального учета, получать квалифицированную электронную подпись и пользоваться госуслугами за границей. Он хватит 12 стран: Армению, Вьетнам, Индию, Индонезию, Казахстан, Киргизию, Китай, Малайзию, ОАЭ, Сербию, Турцию и Узбекистан. Эксперимент продлится до конца 2027 г.
Прочие изменения
Социальный фонд России (СФР) будет сам запрашивать необходимые сведения (например, о стаже и периодах нетрудоспособности) из индивидуального лицевого счета гражданина. Обращение к работнику или получателю пособий потребуется только при отсутствии данных в информационной системе СФР.
В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) начнут вносить сведения о границах сельскохозяйственных угодий – пашен, пастбищ, садов и виноградников. Мера позволит учитывать особенности правового режима сельхозугодий при операциях с недвижимостью.
Действие соглашения России и Финляндии об избежании двойного налогооблажения будет приостановлено с 1 июля по инициативе финской стороны.
Сотрудники уголовно-исполнительной системы получат право применять наручники и другие средства ограничения подвижности при конвоировании осужденных и лиц, заключенных под стражу, вне специального транспорта, используемого для их перевозки.