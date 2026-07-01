АП поддержала открытие программ магистратуры по социальной архитектуре в вузах

АП поддержала открытие программ магистратуры по социальной архитектуре в вузахСтоимость обучения на них варьируется от 320 000 до 650 000 руб. в год, подсчитали «Ведомости»
Администрация президента (АП) приветствует внедрение новых образовательных программ по социальной архитектуре в вузах, заявил заместитель начальника управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов на пресс-конференции по их запуску. По его словам, все больше участников рынка труда за пределами госсектора фиксирует необходимость работы с общественным запросом. По мнению Семенова, получение базового гуманитарного образования не означает однозначной возможности трудоустройства по специальности по окончании обучения – нужно получать дополнительные квалификации.
Социальная архитектура – новая парадигма управления изменениями, исходящая из того, что реальность и будущее не случаются сами по себе, а должны проектироваться и конструироваться, пояснил директор Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Володенков. Социальный архитектор – это стратег-интегратор, который умеет моделировать сценарии и варианты развития ситуации, выстраивать понятные, ясные образы будущего, к которым государство, общество и различные институты стремятся идти. Такой специалист должен интегрировать знания из социологии, управленческих наук, психологии, истории, философии, аксиологии (теория ценностей), перечислил Володенков.
Первый в РФ выпуск социальных архитекторов состоялся 27 июня в Финансовом университете, рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций вуза Валерий Федоров. Подготовку в магистратуре прошло 22 человека. По его словам, они могут работать в качестве сотрудников внутриполитических блоков администраций, руководителей проектов в бизнесе, госкорпорациях, некоммерческих организациях. «Даже [есть] такая немножко экзотически звучащая профессия, как дизайнер социального капитала <...> Продюсеры внутренней экосистемы», – сообщил Федоров. По данным на сайте вуза, в год обучение стоит от 490 000 руб.
Программа по социальной архитектуре есть и в МГУ с 2025 г. Декан факультета политологии вуза Андрей Шутов рассказал, что на направлении вводятся дисциплины из сферы математики, есть курс «Биоархитектура» с изучением биологии. Кроме того, студентам рассказывают о национальных интересах и безопасности РФ и других стран. Шутов добавил, что без политической аксиологии (т. е. ценностных оснований) социальная архитектура будет социальным инжинирингом, распространенным на Западе. В МГУ учится 10 магистрантов по новому направлению, в 2026 г. вуз примет 20 бюджетников и 10 платников. Программа реализуется на факультете политологии, стоимость обучения на нем для россиян составляет 586 980 руб. в год, а для иностранцев – 588 460 руб., говорится на сайте факультета.
РАНХиГС в 2026 г. открывает четыре программы магистратуры по социальной архитектуре, рассказал проректор вуза Андрей Полосин. Ими станут «Социальная архитектура публичного управления (Ресурс России)», «Внутренняя политика и социальная архитектура», «Политическое управление и социальная архитектура», а также «Социальная архитектура и продюсирование в креативных индустриях». Первая программа предполагает выпуск социального архитектора широкого профиля, вторая – заказчика социальных изменений. Третья будет готовить социальных технологов, а четвертая – продюсера социальных изменений.
Всего в РАНХиГС на этих направлениях будет 245 мест, из них 52 бюджетных. Программа «Социальная архитектура публичного управления (Ресурс России)», к примеру, будет стоить 650 000 руб. в год, представил данные Полосин.
Магистерскую программу по социальной архитектуре запустят и в СПбГУ. Россиянам и гражданам Белоруссии обучение обойдется в 360 600 руб. в год, а иностранцам – в 483 500 руб. На будущий год предусмотрено 10 бюджетных мест и пять мест на договорной основе, говорится на сайте университета.
Еще один вуз, запускающий эту программу, – Государственный академический университет гуманитарных наук. Обучение будет стоить от 160 000 руб. в семестр (320 000 руб. в год. – «Ведомости»). Вуз заложил на новый учебный год четыре бюджетных и 11 платных мест, сообщается на его сайте.
Социальные архитекторы наиболее востребованы в государственном и муниципальном управлении, где уже появляются специализированные управленческие позиции, говорит заведующий кафедрой социальных коммуникаций факультета маркетинга и рекламы РГГУ Михаил Бочаров. В частности, создаются должности заместителей губернаторов по социальной архитектуре, а также формируются команды при губернаторах, которые занимаются реализацией социальных проектов и взаимодействием с жителями. Задача социальных архитекторов – обеспечивать связь между обществом и властью, сопровождать исполнение социальных проектов и наказов избирателей, уточнил он.
Вузы пытаются соответствовать запросу на социальных архитекторов, который прежде всего формирует государство, госкомпании и крупные корпорации, считает социолог Денис Волков. По его оценке, наблюдается тренд на изменение общества, которое отвечало бы запросам элит, в том числе в сферах демографии, ценностей и политических предпочтений: «В сторону от Запада, от воук-повестки, по направлению к повышению рождаемости, патриотизму». Волков считает, что подготовка специалистов скорее связана с вопросом, как упаковать преобразования, чтобы они охотнее принимались людьми, нежели с запросами самих граждан.