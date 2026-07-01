АП поддержала открытие программ магистратуры по социальной архитектуре в вузах

Программа по социальной архитектуре есть и в МГУ с 2025 г. Декан факультета политологии вуза Андрей Шутов рассказал, что на направлении вводятся дисциплины из сферы математики, есть курс «Биоархитектура» с изучением биологии. Кроме того, студентам рассказывают о национальных интересах и безопасности РФ и других стран. Шутов добавил, что без политической аксиологии (т. е. ценностных оснований) социальная архитектура будет социальным инжинирингом, распространенным на Западе. В МГУ учится 10 магистрантов по новому направлению, в 2026 г. вуз примет 20 бюджетников и 10 платников. Программа реализуется на факультете политологии, стоимость обучения на нем для россиян составляет 586 980 руб. в год, а для иностранцев – 588 460 руб., говорится на сайте факультета.