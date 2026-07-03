Верховный суд закрепил подход к антикоррупционным искам

ВС по сути впервые в одном документе систематизировал практику применения законодательства о противодействии коррупции и обращения имущества в доход России. Одной из ключевых позиций обзора стало разъяснение порядка обращения имущества в доход государства. Верховный суд указал, что конфискации подлежит не только имущество, происхождение которого не подтверждено законными доходами, но и активы, приобретенные вследствие нарушения антикоррупционных запретов, включая незаконное участие должностных лиц в предпринимательской деятельности. При этом суд сослался на правовую позицию Конституционного суда, сформулированную в постановлении от 31 октября 2024 г. № 49-П. Это то самое постановление, в котором была утверждена позиция о том, что коррупционные активы можно конфисковывать, не применяя сроки давности.