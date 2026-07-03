Верховный суд закрепил подход к антикоррупционным искам

Верховный суд закрепил подход к антикоррупционным искамСуд уточнил границы ответственности чиновников и связанных с ним лиц
Верховный суд (ВС) подготовил тематический обзор практики рассмотрения дел о противодействии коррупции и обращении имущества в доход государства. Документ обобщает судебную практику 2020–2026 гг. и содержит 20 правовых позиций, касающихся увольнения чиновников в связи с утратой доверия, конфликта интересов и изъятия активов, происхождение которых нарушает требования антикоррупционного законодательства. Значительная часть выводов ВС касается расширения подходов к взысканию имущества и доходов, связанных с коррупционными нарушениями.
Под председательством Игоря Краснова этот обзор был утвержден 2 июля, рассказали в пресс-службе суда. «Ведомости» ознакомились с полной версией обзора.
ВС по сути впервые в одном документе систематизировал практику применения законодательства о противодействии коррупции и обращения имущества в доход России. Одной из ключевых позиций обзора стало разъяснение порядка обращения имущества в доход государства. Верховный суд указал, что конфискации подлежит не только имущество, происхождение которого не подтверждено законными доходами, но и активы, приобретенные вследствие нарушения антикоррупционных запретов, включая незаконное участие должностных лиц в предпринимательской деятельности. При этом суд сослался на правовую позицию Конституционного суда, сформулированную в постановлении от 31 октября 2024 г. № 49-П. Это то самое постановление, в котором была утверждена позиция о том, что коррупционные активы можно конфисковывать, не применяя сроки давности.
Кроме того, в документе закрепляется позиция о том, что уклонение чиновника от обязанности предоставить сведения о доходах, расходах и имуществе является основанием для досрочного прекращения его полномочий в связи с утратой доверия. Как и искажение таких сведений, и сокрытие собственности. Основанием для увольнения является осуществление лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность на постоянной основе, предпринимательской деятельности. При этом досрочно прекратить полномочия по собственной инициативе, если антикоррупционная проверка уже идет, невозможно.
Еще одна важная позиция касается участников коррупционных схем. ВС указал, что гражданско-правовая ответственность может распространяться не только на чиновников, но и на физических и юридических лиц, которые участвовали в коррупционном правонарушении или получили выгоду от него. Если компании или граждане действовали согласованно с должностным лицом и были вовлечены в незаконную схему, имущество либо денежные средства могут взыскиваться с них солидарно.
Суд также разъяснил порядок оценки стоимости имущества при проверке соответствия расходов доходам. Если будет установлено, что стороны намеренно занизили либо завысили цену сделки для сокрытия реальной стоимости имущества, суд вправе исходить из его рыночной стоимости на момент приобретения или отчуждения. Такая позиция позволит учитывать случаи использования фиктивных договоров купли-продажи при объяснении происхождения дорогостоящих активов.
Главный смысл обзора заключается не в появлении новых правил, а в том, что ВС системно объясняет, как уже действующие антикоррупционные нормы должны применяться судами, рассуждает основатель, управляющий партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Яковлев. Документ фактически формирует для нижестоящих судов и прокуроров практическую дорожную карту, когда нарушение антикоррупционных запретов влечет увольнение в связи с утратой доверия, досрочное прекращение полномочий, а когда – обращение имущества или доходов в пользу государства, говорит он.
Во-первых, считает Яковлев, ВС подтверждает достаточно широкий подход к конфликту интересов – он не сводится только к ситуации, когда должностное лицо помогает супругу, родителю или ребенку. Для публичной службы это важный сигнал: формальный развод или отсутствие близкого родства сами по себе не исключают конфликта интересов, обращает внимание эксперт.
Во-вторых, ВС показывает, что антикоррупционная ответственность не должна быть чисто формальной. Например, увольнение в связи с утратой доверия не может применяться автоматически за любое нарушение. Суды должны учитывать характер нарушения, его тяжесть, обстоятельства, поведение самого служащего и соразмерность наказания – это важный баланс: с одной стороны, ответственность должна быть неотвратимой, а с другой – не произвольной.
В целом, подводит итог Яковлев, документ можно оценить как попытку ВС упорядочить очень чувствительную категорию дел и усилить предсказуемость антикоррупционной практики, при этом для суда по-прежнему важны доказательства, причинная связь и соразмерность последствий.
В последнее время споров, связанных с применением законодательства о противодействии коррупции и обращением в доход России имущества, приобретенного в результате нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, действительно стало больше, пояснила юрист Criminal Defense Firm Владислава Безушкевич. Одно из важных напоминаний состоит в том, что в условиях, когда бремя доказывания фактически ложится на собственника, крайне важно иметь полный комплект документов, подтверждающий законность происхождения имущества, отметила она. Без этого защита становится существенно сложнее, говорит Безушкевич.