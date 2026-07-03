Муниципалитеты не обязаны отвечать за пожары на неразграниченных землях

Муниципалитеты не обязаны отвечать за пожары на неразграниченных земляхТакое решение КС принял по делу о штрафе администрации Канского района Красноярского края
Конституционный суд (КС) постановил, что органы местного самоуправления нельзя привлекать к ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (не закреплена за конкретным государственным уровнем. – «Ведомости»). К такому выводу суд пришел, рассмотрев жалобу Канского района Красноярского края. После муниципальной реформы район вошел в состав Канского муниципального округа, который и выступил заявителем в суде.
В мае 2023 г. на территории района возник лесной пожар после перехода огня с прилегающего участка, госсобственность на который не была разграничена. Административное расследование установило, что территория не была очищена от сухой травы и других горючих материалов, а также не была отделена от леса противопожарной минерализованной полосой.
Краевое государственное казенное учреждение «Лесная охрана» признало администрацию района виновной в нарушении правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима и назначило штраф в размере 600 000 руб. Позднее суд снизил его до 300 000 руб., сославшись на дотационный характер местного бюджета, однако сам вывод о виновности муниципалитета оставил в силе.
Муниципалитет настаивал, что спорный участок не находился в его собственности, а действующее законодательство не возлагает на органы местного самоуправления обязанность по его противопожарному содержанию. В своей жалобе он просил проверить конституционность сразу нескольких норм: положений закона об общих принципах организации местного самоуправления, закона о введении в действие Земельного кодекса, ст. 8.32 КоАПа о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, ст. 38 закона о пожарной безопасности и п. 10 правил пожарной безопасности в лесах.
КС в своем постановлении отметил, что возложение на муниципалитеты обязанностей по пожарной безопасности на их собственных землях не противоречит Конституции, поскольку собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. При этом обязанность очищать земельные участки, госсобственность на которые не разграничена и которые прилегают к лесным участкам из состава земель лесного фонда, от сухой растительности, создавать противопожарные минерализованные полосы и иные защитные барьеры не возникает автоматически. Она может быть возложена на органы местного самоуправления только федеральным законом или законом субъекта РФ.
При этом муниципалитеты должны получить необходимые материальные и финансовые ресурсы. В противном случае на них необоснованно возлагались бы дополнительные расходы, что нарушало бы гарантированную Конституцией самостоятельность местного самоуправления. Особенно чувствительными такие расходы, отметил КС, могут быть для муниципалитетов, значительная часть территории которых занята лесами.
Отсутствие таких полномочий не освобождает органы местного самоуправления от других обязанностей в сфере пожарной безопасности. В частности, они по-прежнему должны участвовать в создании противопожарных полос вокруг населенных пунктов для предотвращения перехода природных пожаров на жилую застройку, если этого требует законодательство.
В итоге КС признал, что оспариваемые нормы соответствуют Конституции, но дал им обязательное конституционно-правовое толкование. Оно исключает привлечение органов местного самоуправления к административной ответственности за невыполнение противопожарных мероприятий на земельных участках, госсобственность на которые не разграничена, если соответствующие полномочия не были переданы им в установленном законом порядке вместе с необходимыми материальными и финансовыми ресурсами. Судебные акты по делу Канского района подлежат пересмотру, говорится в постановлении.
КС фактически обнажил системную проблему разграничения полномочий и собственности в сфере земельных отношений, говорит судебный юрист Любава Трофимова. По ее словам, сейчас значительная часть земель, включая участки лесного фонда, находится в федеральной собственности либо относится к категории неразграниченных. При этом многие территории не поставлены на кадастровый учет, а их границы остаются неопределенными. В такой ситуации ключевой вопрос – кому принадлежит конкретный участок и кто обязан обеспечивать его противопожарную безопасность – зачастую не имеет однозначного ответа, отметила она.
Суд, привлекая к ответственности, вынужден каждый раз заново устанавливать принадлежность участка и круг обязанностей, но действующее законодательство не дает четкого алгоритма. Формально существуют нормы и санкции, закрепленные в КоАПе, но механизм их реализации на местах фактически не урегулирован, добавила Трофимова.
Предупреждение и тушение лесных пожаров – одна из важнейших государственных задач, говорит эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», председатель комиссии «Опоры России» по лесному комплексу Андрей Гончаров. При этом решение КС создает правовой вакуум: пока на федеральном или региональном уровне четко не определят, кто отвечает за эти земли, противопожарные мероприятия системно осуществляться не будут. Нужно срочно устранить этот пробел, добавил он.