Муниципалитеты не обязаны отвечать за пожары на неразграниченных землях

КС в своем постановлении отметил, что возложение на муниципалитеты обязанностей по пожарной безопасности на их собственных землях не противоречит Конституции, поскольку собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. При этом обязанность очищать земельные участки, госсобственность на которые не разграничена и которые прилегают к лесным участкам из состава земель лесного фонда, от сухой растительности, создавать противопожарные минерализованные полосы и иные защитные барьеры не возникает автоматически. Она может быть возложена на органы местного самоуправления только федеральным законом или законом субъекта РФ.