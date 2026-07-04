Замазанные йогуртом окна и крен Эйфелевой башни: что жара сделала с Европой

Замазанные йогуртом окна и крен Эйфелевой башни: что жара сделала с ЕвропойИз-за перегрева в ход шли даже кулаки и водометы
На этой неделе Европа с облегчением попрощалась с аномальной жарой, которая побила множество температурных рекордов. «Ведомости» собрали самые заметные события этих знойных дней.
Горячий и трезвый
Франция оказалась в числе наиболее пострадавших от жары стран. Чтобы снизить риски для жизни, власти ввели ограничения на употребление алкоголя на фестивалях, мероприятиях на открытом воздухе и набережных: в состоянии опьянения человек может потерять сознание, упасть в воду и утонуть. Так, с 26 июня в Париже запретили распитие спиртного в общественных местах с 12:00, а его продажу навынос – с 18:00. Схожие меры ввели в Лионе, Марселе, Бордо и ряде других городов. Но и без вмешательства властей многие французские рестораны отказались от работы днем и открывались с 19:00, когда жара спадала.
Взрывное эхо войны
В Германии из‑за жары вспыхнули лесные пожары – в заповеднике Горишхайде и вблизи коммуны Трайзен. Оказалось, что в этих местах до сих пор сохранились неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны. После первых взрывов пожарным пришлось прекратить работу и эвакуировать сотни местных жителей.
Водомет наоборот
Водометы вообще-то придуманы для разгона толпы, но в Германии они неожиданно стали средством ее сбора. Полиция установила несколько водометов перед Бранденбургскими воротами и принялась распылять воду. Тут же к ним потянулись прохожие, желающие охладиться. Во многих европейских городах работают распылители водяного тумана. Правда, как похвасталось агентство «Синьхуа», в Китае подобные устройства монтируют на крышах высотных зданий: мелкие капли быстро испаряются, забирая часть тепла из воздуха. В итоге вся улица охлаждается примерно на 3-6 градусов по Цельсию.
Термократия в действии
Испанский философ Поль Б. Пресьядо, переживая жару в Мадриде, написал для газеты Libération колонку о «термократии». Если вкратце, то в мире прослеживается классовое разделение по доступу к прохладе. Состоятельные люди могут позволить себе системы кондиционирования, тогда как представители рабочего класса вынуждены терпеть зной. Более того, имеет место климатическая сегрегация: именно образ жизни обеспеченных слоев общества приводит к наибольшему выбросу парниковых газов и нагреву планеты, но сами они страдают от этого меньше всего.
За что боролись
Парадоксально, но Западная Европа страдает от своей же борьбы за экологию, саркастически отметил американский журнал The New Yorker. Из‑за чистого воздуха с минимальным содержанием загрязняющих веществ солнечный свет хуже отражается от атмосферы – и жара становится куда более экстремальной по сравнению с другими регионами.
Свою роль сыграла и ставка на ветрогенерацию: в 2025 г. на нее пришлось 37,5% электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников. Однако причиной нынешней жары стал так называемый «тепловой купол», который заблокировал обычное движение воздушных масс. В тот момент, когда возник ажиотажный спрос на электроэнергию для кондиционеров и вентиляторов, ветряки стали вращаться медленнее или совсем остановились, пишет The Guardian. АЭС тоже подвели европейцев: вода в реках прогрелась слишком сильно, чтобы ее можно было использовать для охлаждения реакторов, и их выработка тоже снизилась.
История против жары
Конференцию по борьбе с экстремальной жарой отменили из-за самой жары, сообщила BBC. Встреча должна была пройти 24 июня в библиотеке Лондонской школы экономики и политических наук, но организаторы признали, что там нет ни кондиционеров, ни иных систем охлаждения, «как и в большинстве зданий в британской столице». Помещение прогревается настолько, что это вредно для здоровья участников мероприятия.
В жарких странах вроде Испании дома спроектированы так, чтобы они максимально сохраняли прохладу. Однако в нынешнем веке глобальное потепление принесло аномальную жару и в те регионы, где архитекторы веками решали противоположную задачу – как удержать тепло зимой, рассуждает Reuters. Здания здесь рассчитаны на быстрый прогрев и защиту от сквозняков. Миллионы людей живут в таких домах, и установка кондиционера могла бы помочь им, но это очень непростое дело.
Страсти вокруг кондиционера
Кондиционировать или не кондиционировать – вот вопрос, вокруг которого ломают копья политики. Депутат Национального собрания Франции обещает обеспечить системами охлаждения всех избирателей, тогда как ее левый оппонент Жан-Люк Меланшон, напротив, призывает обходиться без них. По его мнению, кондиционеры увеличивают выбросы парниковых газов, констатирует Euronews.
В 2024 г. ЕС утвердил регламент по F-газам (F-Gas Regulation), цель которого – практически полностью отказаться от фторированных парниковых газов (используемых в качестве хладагентов в кондиционерах и прочих устройствах) к 2050 г. Из-за этого старые модели кондиционеров дорожают, а новые, более экологичные, пока представлены в ограниченном количестве и стоят значительно дороже. Кроме того, кондиционер в Европе крайне трудно установить. Во многих странах нужно получить разрешение от надзорных органов, да еще и письменное согласие всех соседей. Даже при наличии всех документов монтаж может быть невозможен, если здание является историческим и внешний блок нарушит облик фасада. По данным Международного энергетического агентства, в США и Японии кондиционеры есть в 80% домохозяйств, в Западной Европе – только в 20%.
Опасно для здоровья
Когда установка настенного кондиционера невозможна, некоторые рассматривают покупку мобильного напольного устройства. Спрос на них оказался настолько высоким, что кое-где произошли настоящие битвы. Наиболее серьезный инцидент произошел в дисконтном магазине Action в парижском районе Дефанс: там в продажу поступила модель напольного кондиционера всего за 179 евро. В давке несколько человек получили травмы. Схожие случаи фиксировались в городах Шамбрей-ле-Тур, Конкарно и Анже.
Некоторые счастливчики, все-таки купившие мобильный кондиционер, тоже столкнулись с проблемами. В Facebook
Йогуртовые окна
Во Франции возник дефицит медонского мела (Blanc de Meudon), сообщила газета Le Parisien. Обычно его смешивают с водой и полученной пастой чистят зеркала, серебро, медь, не оставляя царапин. Также применяют как основу для традиционных красок и штукатурки. Но в жару французы стали использовать разведенный в воде мел для покрытия оконных стекол: белоснежный слой пропускает свет, но отражает тепло.
Британские ученые посоветовали французам, не успевшим купить мел, использовать обычный йогурт. Как уверяет BBC, тонкая пленка из молочного продукта почти так же эффективно отражает тепло. Правда, вскоре после нанесения йогурт начинает издавать неприятный запах, который исчезает после высыхания.
Эйфелева башня подросла и накренилась
Французский медиаресурс l'Essentiel заявил, что из-за жары Эйфелева башня может увеличиться в высоте на 20 см: высокая температура вызывает расширение металла. Правда, на официальном сайте самой башни приводится куда более скромная цифра: строение может вырастать летом и уменьшаться зимой на считанные миллиметры.
Более заметной оказывается другая деформация. Поскольку солнце обычно освещает только одну из сторон башни, из-за неравномерного прогрева строение кренится, в жаркий день верхушка может смещаться до 15 см.
Фейковый светофор
В интернете завирусились ролики с расплавившимися от жары светофорами: один случай якобы случился в Италии, другой – в Берлине. Однако позже выяснилось, что это розыгрыш. Пластик действительно «потек», но не из-за погодных условий. В Италии причиной стал пожар в горящем автомобиле, а в Германии – горящий деревянный забор ночного клуба. Причем инцидент в немецкой столице случился еще в прошлом году, но оплавленный светофор до сих пор не заменили.
А вот асфальт на немецких автобанах и впрямь размягчается, бетонные плиты дорог лопаются из-за жары. Как пишет Bild, на трассе А2 в Нижней Саксонии из-за этого пострадали два автомобиля, движение по одной из полос было закрыто. Ограничения из‑за перегрева дорог вводили также на трассах А7 в Гамбурге, A93 в Баварии, A10 между Берлин‑Марзаном и Хеллерсдорфом и на других участках.
Как сообщает Spiegel, в аэропорту Гамбурга 29 июня из-за жары кое-где разрушился бетон на взлетно-посадочной полосе. Пока его чинили, рейсы задержали на час. В Нюрнберге и Лейпциге встали трамваи: герметик, которым заливают швы и трещины, расплавился и залил рельсы. А в Швеции 26 июня сошел с путей грузовой поезд, парализовав движение между Стокгольмом и вторым по величине городом страны Гетеборгом: высокая температура вызвала прогиб рельс.
Шашлык противопоказан
В ряде берлинских парков запретили жарить шашлык, сообщила телерадиовещательная компания Rundfunk Berlin-Brandenburg. В Мауэрпарке, Герлицер-парке, Темпельхофер Фельд и других нельзя было разжигать огонь в мангалах – не из‑за опасений дополнительного нагрева воздуха, а ради предотвращения пожаров. При этом в некоторых местах ограничения не вводили: например, в парке Монбижу, где гриль-зона оборудована таким образом, что риск возгорания практически исключен.