Замазанные йогуртом окна и крен Эйфелевой башни: что жара сделала с Европой

В 2024 г. ЕС утвердил регламент по F-газам (F-Gas Regulation), цель которого – практически полностью отказаться от фторированных парниковых газов (используемых в качестве хладагентов в кондиционерах и прочих устройствах) к 2050 г. Из-за этого старые модели кондиционеров дорожают, а новые, более экологичные, пока представлены в ограниченном количестве и стоят значительно дороже. Кроме того, кондиционер в Европе крайне трудно установить. Во многих странах нужно получить разрешение от надзорных органов, да еще и письменное согласие всех соседей. Даже при наличии всех документов монтаж может быть невозможен, если здание является историческим и внешний блок нарушит облик фасада. По данным Международного энергетического агентства, в США и Японии кондиционеры есть в 80% домохозяйств, в Западной Европе – только в 20%.