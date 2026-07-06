Какие вопросы стали доминирующими для россиян в конце июня

Какие вопросы стали доминирующими для россиян в конце июняСоциологи считают, что острота восприятия проблем с бензином и иных последствий атак ВСУ снизится
Обстрелы российских территорий ВСУ и проблемы с бензином стали основными событиями конца июня, сильнее всего заинтересовавшими россиян. К такому выводу пришли социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) по результатам опроса «ФОМнибус», проведенного 26–28 июня.
Атаки ВСУ стали лидирующей подтемой в основной теме «Специальная военная операция». Тема спецоперации привлекает внимание 39% россиян, 19% из которых выделяют «обстрелы различных российских территорий». 15% интересуются «СВО в целом, успехами российской армии» и т. д.
Ранее обстрелы российских регионов лидировали в опросе «ФОМнибус» в середине мая. Тогда о них говорили 15% опрошенных (столько же назвали «СВО в целом...»).
Дефицит бензина и его подорожание стали второй темой, которая привлекла наибольшее внимание в конце июня, после темы «Специальная военная операция». Разные аспекты этой темы интересуют 14% опрошенных.
Топливный вопрос возник в июне на фоне атак ВСУ на НПЗ в регионах страны и роста ажиотажного спроса. В регионах стали вводить различные ограничения на отпуск бензина (лимиты, запреты заливать топливо в канистры и т. д.). Самая сложная ситуация складывается в Крыму, где с 21 июня остановлена продажа топлива на АЗС для физических и юридических лиц.
28 июня президент России Владимир Путин заявил, что дефицит топлива на внутреннем рынке существует, но не носит критического характера. По его словам, атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры создают определенные сложности, но поврежденные объекты оперативно восстанавливаются.
1 июля вице-премьер России Александр Новак заявил, что внутренний рынок обеспечен топливом, а локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются. 29 июня он поручил повысить эффективность распределения топлива между регионами с учетом текущих потребностей ключевых отраслей экономики.
Уже 4 июля Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, направленных на обеспечение топливом отечественного рынка.
Аналитический центр ВЦИОМ фиксирует рост беспокойства в последние недели, говорит его генеральный директор Валерий Федоров. «Насколько это продлится и задержится – это зависит от того, насколько эффективна будет наша система ПВО в ближайшее время», – сказал он «Ведомостям».
При этом стоит иметь в виду эффект привыкания, добавил Федоров. «Даже при худшем сценарии адаптационные механизмы обязательно сработают. Никакой паники мы не наблюдаем и не ожидаем», – уточнил глава АЦ ВЦИОМ.
«Была серия масштабных обстрелов сразу в нескольких местах, – говорит социолог Денис Волков. – Кроме того, все это совпало с сезонным летним повышенным спросом на бензин и усилило его».
Пока представители власти скорее исходят из того, что все может «рассосаться» перед выборами, как «рассосалась» масса негативных тем повестки, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Что касается оппозиционных кандидатов, вряд ли они многое себе будут готовы позволить», – сказал он «Ведомостям».