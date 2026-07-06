В России выросло число детей и подростков с III–V группами здоровья

По новому приказу Минздрава о порядке прохождения профилактических осмотров от апреля 2025 г. для детей учитывается индекс массы тела (ИМТ) и его SDS (Standard Deviation Score показывает, насколько ИМТ ребенка отклоняется от среднего для всех детей того же возраста и пола. – «Ведомости»). Эти показатели оценивают долю детей с избыточной массой тела и ожирением, уточнила Намазова-Баранова. За счет их внедрения зафиксированное число детей с этими диагнозами увеличится, но это не будет означать, что их стало больше – просто улучшается выявляемость, пояснила она.