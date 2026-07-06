В России выросло число детей и подростков с III–V группами здоровья

В России выросло число детей и подростков с III–V группами здоровьяЭто может быть связано с расширением скрининга для диагностики ожирения и болезней глаз, считают эксперты
В 2025 г. в России выросло число детей и подростков-школьников с III, IV и V группами здоровья, т. е. с хроническими заболеваниями или инвалидностью. На это обратили внимание «Ведомости», изучив статистику Минздрава. Самой многочисленной при этом остается II группа здоровья.
Здоровье детей от 3 до 17 лет включительно оценивает педиатр во время профилактических медосмотров, изучая в том числе медкарту школьника, следует из приказа Минздрава. По их результатам ребенку присваивают одну из пяти групп, где к I группе относят физически и психически здоровых детей, а к V – детей-инвалидов. Такое разделение помогает относить детей к конкретным группам для занятий физкультурой и спортом, решать вопросы по поводу военной службы.
К I группе относят детей с нормальным физическим и психическим развитием, в нее вошло 4,3 млн человек (-2,4% к 2024 г.). Во II группу включают детей без хронических заболеваний, но с некоторыми функциональными нарушениями (орган здоров, но не работает должным образом). Сюда же относят тех, кто перенес инфекционные заболевания тяжелой и средней степени, а также имеет дефицит и избыток массы тела. Эта группа насчитывает 9,2 млн человек (-1,5%).
Детей с хроническими заболеваниями в ремиссии с редкими обострениями и сохраненными функциями относят к III группе здоровья. В прошлом году их насчитывалось более 2,3 млн (+2,7%).
Дети из IV группы страдают хроническими заболеваниями в активной стадии и нестойкой ремиссии с частыми обострениями. Функции их органов могут быть нарушены, им нужно поддерживающее лечение. В эту группу вошло около 84 300 детей и подростков (+1,6%).
В V группу включают детей с тяжелыми хроническими заболеваниями и выраженными нарушениями функций, им нужно постоянное лечение. К этой группе также относятся инвалиды. В прошлом году в ней было около 310 100 детей и подростков (+4,2%).
Увеличение числа детей III, IV и V групп здоровья в отчетах – показатель, что система здравоохранения точнее выявляет отклонения, сказала «Ведомостям» главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова. По ее словам, некорректно соотносить цифры с ухудшением состояния здоровья: раннее выявление не увеличивает саму заболеваемость, а повышает долю детей, у которых диагноз установлен своевременно, т. е. учтен в статистике.
По новому приказу Минздрава о порядке прохождения профилактических осмотров от апреля 2025 г. для детей учитывается индекс массы тела (ИМТ) и его SDS (Standard Deviation Score показывает, насколько ИМТ ребенка отклоняется от среднего для всех детей того же возраста и пола. – «Ведомости»). Эти показатели оценивают долю детей с избыточной массой тела и ожирением, уточнила Намазова-Баранова. За счет их внедрения зафиксированное число детей с этими диагнозами увеличится, но это не будет означать, что их стало больше – просто улучшается выявляемость, пояснила она.
Среди других нововведений Намазова-Баранова назвала обязательное исследование глазного дна в условиях расширенного зрачка в возрасте 1 месяца и 1 года. Оно помогает рано выявлять злокачественные опухоли и другие врожденные патологии. Эксперт также упомянула исследование уровня холестерина в крови у детей из групп риска в 6 и 10 лет, что позволяет раньше обнаружить кардиологические заболевания и проводить их профилактику. В возрасте 1,5 года дополнительно проводится скрининг на группу риска по нарушениям психического развития, добавила она.
Если у ребенка обнаруживают склонность к аллергиям, избыточному весу или психологические проблемы, его переводят во II группу здоровья и составляют персональный план профилактики, уточнила ведущий эксперт «Актион медицины» Наталья Журавлева. Самые распространенные заболевания у детей – нарушения зрения: близорукость, астигматизм и спазм аккомодации, перечислила она. Еще среди частых болезней эксперт назвала нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие и остеохондропатию, хронический гастрит, гастродуоденит, дискинезию желчевыводящих путей и ожирение.
В III группу здоровья входят, например, дети с гастритом, рассказала педиатр медицинской компании «Сберздоровье» Анастасия Гребенюкова. К IV группе относят детей с бронхиальной астмой средней степени или сахарным диабетом, а к V группе – с тяжелой формой детского церебрального паралича, хронической почечной недостаточностью. Определение группы зависит в том числе от тяжести заболевания и частоты обострений, отметила она.
По словам Гребенюковой, школьники проводят больше времени в статичном положении и со смартфоном в руках, повысилась доступность высококалорийной и бедной клетчаткой пищи, выросла учебная нагрузка. Избыточный вес у детей формируется значительно легче, а нагрузка на зрение увеличилась.
Образовательные учреждения должны играть более активную роль в сохранении здоровья школьников, но для этого нужен комплексный подход: здоровьесберегающая среда, культура ЗОЖ, регулярный и содержательный мониторинг здоровья обучающихся, говорит главный научный сотрудник Научно-исследовательского клинического института детства минздрава Московской области Павел Бережанский. По его словам, важна рациональная организация учебного дня с чередованием умственной и физической нагрузки, сбалансированное питание с учетом региональной специфики.