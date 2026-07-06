«История любви»: как Калининградская область отметила 80-летие

Депутат Марина Оргеева, которая уже пять созывов представляет в Госдуме регион, сама родилась в Калининграде. По ее словам, в городе все празднуют не просто юбилей, а «80 лет любви к Янтарному краю». По ее словам, это праздник тех, кто воевал в Великую Отечественную войну, это 80-летняя история области, которая «стала трофеем» Советского Союза в войну. «Сюда приезжали ведь со всех уголков страны восстанавливать регион – и именно эти люди заложили основы развития области. Несмотря на то что регион не имеет общих границ с Россией, мы всегда вместе», – говорит депутат. Молодые люди же, которые живут сейчас в области, она уверена, продолжат и дальше развивать регион – как это когда-то делали уже их прадедушки и прабабушки.