«История любви»: как Калининградская область отметила 80-летиеВ регионе вспоминают тех, кто создавал его после Великой Отечественной войны
Говорят, в Калининградской области 10 маяков. Создавались они в разное время – и когда здесь был Кенигсберг, и когда в 1946 г. появился Калининград. Сейчас маяк в Калининграде используется в оформлении городских пространств: его видно на городских остановках, на флагах, которыми украшен город, и на билбордах. Маяк стал символом юбилея Калининградской области, празднование которого состоялось 4 июля. Самый западный регион страны, форпост России на Балтике, получил свое название 80 лет назад.
Официальная церемония
Праздничные мероприятия в Калининграде стартовали еще в апреле 2026 г. Указом президиума Верховного совета СССР на территории особого военного округа 7 апреля 1946 г. была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР, а 4 июля 1946 г. область была переименована в Калининградскую, Кенигсберг – в Калининград. В марте прошлого года Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия региона, а в июле был сформирован состав оргкомитета по проведению празднования, который как сопредседатели возглавили первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Татьяна Голикова и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Но основное празднование прошло все же 4 июля – и это не только юбилей области, но и День города в Калининграде. Официальные торжества начались с возложения венков к мемориалу 1200 гвардейцам 11-й Гвардейской армии, погибшим при штурме Кенигсберга в апреле 1945 г. Этот мемориал стал первым советским памятником в Кенигсберге, да и вообще первым памятником, который увековечил подвиг советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Он был открыт 30 сентября 1945 г. Мемориал включает в себя четыре белых мраморных надгробия с именами похороненных здесь солдат, участвовавших в штурме Кенигсберга.
Глава региона Алексей Беспрозванных, Кириенко, мэр Калининграда Елена Дятлова и многие другие официальные лица 4 июля возложили венки к могилам павших воинов. Вокруг мемориала стоят красно-белые флаги с надписями к 80-летию Калининградской области, почетный караул – в том числе из будущих моряков Балтийского флота. Все это в окружении многочисленных волонтеров, которые принесли флаги с надписями «Единая Россия».
Депутат Марина Оргеева, которая уже пять созывов представляет в Госдуме регион, сама родилась в Калининграде. По ее словам, в городе все празднуют не просто юбилей, а «80 лет любви к Янтарному краю». По ее словам, это праздник тех, кто воевал в Великую Отечественную войну, это 80-летняя история области, которая «стала трофеем» Советского Союза в войну. «Сюда приезжали ведь со всех уголков страны восстанавливать регион – и именно эти люди заложили основы развития области. Несмотря на то что регион не имеет общих границ с Россией, мы всегда вместе», – говорит депутат. Молодые люди же, которые живут сейчас в области, она уверена, продолжат и дальше развивать регион – как это когда-то делали уже их прадедушки и прабабушки.
Создатели области
Чуть позже 4 июля Беспрозванных напишет у себя в соцсетях, что у него состоялся необычный звонок – он поговорил с жителем Адыгеи Александром Дорофеевым. В этот день Дорофеев отмечает 80-летие – он стал первым человеком, родившимся 4 июля 1946 г. в Гвардейске Калининградской области. «Ровесник региона в самом буквальном смысле», – сказал губернатор. По его словам, отец Дорофеева – Анатолий – штурмовал Кенигсберг, Пиллау, Балтийскую косу, его именем названа улица на острове Октябрьском в Калининграде.
Про то, кто восстанавливал, а по сути создавал, область, рассказывается в Калининградском историко-художественном музее на выставке «Калининградская область. История любви». Чтобы дойти до стендов с историями тех, кто приехал в 1946 г. создавать Калининград, нужно пройти через панораму штурма Кенигсберга. Здесь можно увидеть, как город брали советские солдаты в апреле 1945 г.
Вот подвал одного из старых городских зданий – он разрушен после налетов авиации Великобритании 1944 г. Да и почти весь город разрушен после этих налетов. Вот ящики с боеприпасами, разбитая мебель в разрушенном немецком ресторане. Германия готовилась к обороне города, и пропаганда внушала жителям – стоять до последнего. На городской стене надпись: «Слабая русская крепость Севастополь держалась 250 дней против непобедимой германской армии. Кенигсберг – лучшая крепость Европы – не будет взят никогда». Кенигсберг продержался четыре дня – с 6 по 9 апреля 1945 г.: именно столько шла операция Красной армии по штурму города. В соседнем зале – здесь панорама штурма продолжается – советские солдаты ведут огонь, в том числе из трофейного оружия. Вот младший сержант 20-летний Антон Саламаха, в руке у него граната, которую он собирается бросить во врага. Уже после взятия Кенигсберга ему присвоят звание Героя Советского Союза – он станет одним из 216 воинов, кто получит это звание за штурм города. 9 апреля 1945 г. гарнизон Кенигсберга во главе с генералом Отто Ляшем капитулировал.
В июле 1945 г. на Потсдамской конференции была решена судьба Восточной Пруссии. Президент США Гарри Трумэн и премьер-министр Великобритании Клемент Эттли согласились, что северная часть Восточной Пруссии переходит Советскому Союзу. В итоге часть северного берега Данцига (Гданьска) на Балтийском море была передана Польше, северо-восточная область Мемеля (Клайпеды) – включена в состав Литовской ССР, середина – Кенигсбергская область – вошла в состав РСФСР.
В музее висит карта, откуда с 1945 г. переселенцы ехали создавать эту новую для России область, – это более 30 областей Советского Союза. Гурьевск (бывший Нойхаузен) – жители Московской и Ярославской областей, Славск (бывший Хайнрихсвальде) – жители Курской, Калининской (Тверской), Орловской, Кировской областей, Полесск (бывший Лабиау) – жители Мордовии и Чувашии и т. д.
Там же, в музее, воспоминания об этих людях. Вот архитектор Дмитрий Навалихин – он приехал в Калининград в 1948 г. и до 1955 г. был главным архитектором города. Он восстанавливал разрушенный войной Калининград, и это ему предстояло сочетать новую и оставшуюся неразрушенной старую городскую застройку. Вот будущий председатель колхоза в Правдинске Иван Шуринов. Вот автодорожник Виктор Денисов – ему, приехавшему в город в 1949 г., предстояло работать на строительстве и ремонте дорог города. Вот Екатерина Щербатюк – приехала работать учителем русского языка и литературы. Вот врач Виктор Лапидус – он стал основателем роддома № 1. А вот хирург Лев Шор. Все они приехали из других регионов, почти все прошли войну.
Многие из них оставили воспоминания. Шор, которого «военная судьба оставила <...> в Кенигсберге», писал: «В непривычной тишине и среди множества развалин начала зарождаться мирная жизнь со всеми ее атрибутами, начиная от открытия магазинов, движения транспорта и кончая созданием учреждений, оказывающих медицинскую помощь. Естественно, что в первые годы медицинскую помощь гражданскому населению оказывали военно-медицинские учреждения, т. е. госпитали и медсанбаты». Шуринов вспоминал, что «все пришлось создавать заново, тяжелое было время».
«Перед нами была поставлена необычная в те дни задача развернуть госпиталь нового профиля для женщин и детей. <...> Мы приносили из других домов сохранившиеся рамы и двери, лепили, латали, красили. Через 10 дней мы уже развернулись. <...> Мы были еще в погонах, но работали уже не на войну, так сказать, не на убыль, а на прибыль. Я помню радостное, взволнованное, сияющее лицо молодой акушерки, когда по-военному доложила: «Товарищ подполковник, в отделении прошли первые роды, родился мальчик», – писал Лапидус.
Развитие региона
Вечером 4 июля 2026 г. на «Ростех-арене», где в 2018 г. Калининград принимал чемпионат мира по футболу, проходит концерт. Здесь вспоминают знаменитых людей, которые родились или живут в Калининградской области, – космонавта Алексея Леонова, актера Владимира Вдовиченкова, олимпийскую чемпионку Наталью Ищенко и др. Поет «Балтийский берег» для жителей города тоже калининградец – Олег Газманов.
Между выступлениями на сцену выходит Кириенко, который зачитывает поздравление жителям от Путина. В этом обращении президент говорит о том, что в регионе большие возможности для привлечения крупных инвестиций. Кириенко уже позже добавляет, что утверждена инфраструктурная программа для региона «80–85», объем инвестиций в экономику области за счет нее составит около 1 трлн руб. Всего планируется реализовать более 500 объектов.
Все главы регионов, которые работали в Калининградской области, умели выбивать на ее развитие средства из федерального центра – все же у региона особое положение во всех смыслах. Все по-прежнему вспоминают, как строились дороги при Георгии Боосе, а потом и при Николае Цуканове. Как регион получил право стать одним из городов, где в 2018 г. прошел чемпионат мира, – за счет этого инфраструктура сильно улучшилась. Многие проекты в регионе долгосрочные. Начатое при губернаторе Антоне Алиханове строительство филиала Третьяковской галереи на острове Октябрьском закончилось в 2025 г., и открывал музей уже Беспрозванных. Музей точно нельзя назвать региональным – легко выигрывает у нового здания Третьяковской галереи в Москве. А в начале года Минкультуры признал его лучшим музеем России. Награду вручал министр промышленности, бывший глава региона.
Программа «80–85» тоже не единственный подарок к юбилею области. Беспрозванных 2 июля встречался с Путиным. По итогам встречи президент поддержал идею продлить программу социально-экономического развития Калининградской области – одну из ключевых для региона. Кроме этой встречи, президент уделил еще один день Калининградской области – 1 июля он собрал очное совещание членов Совета безопасности, тема которого звучала как социально-экономическое развитие Калининградской области.
В последний год из соседних стран все чаще слышатся угрозы в сторону региона. Калининградцы рассказывают корреспонденту «Ведомостей», что в июне жители прилегающих к реке Неман поселков видели, как страны НАТО проводят учения. Видели танки на противоположном берегу. В учениях «Отважный кабан» в районе Сувалкского коридора участвовали три страны – Литва, Польша и Франция. Сувалкский коридор – это территория Литвы между Калининградской областью России и Гродненской областью Белоруссии. Заявлялось, что целью учений является блокада Калининградской области. Кроме учений, чиновники прибалтийских стран постоянно высказывают угрозы в сторону Калининграда. Президент в конце мая, отвечая на вопрос корреспондента «Ведомостей» о словах главы МИД Литвы Кестутиса Будриса по поводу того, что у НАТО есть средства в случае необходимости «стереть с лица земли российские базы ПВО» в Калининградской области, ответил: «Российские базы... У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать».
Жителям Калининградской области, кажется, к таким заявлениям европейских политиков не привыкать. Они с ностальгией по-прежнему вспоминают времена, когда за продуктами дешевле было ездить в Польшу. Но, учитывая, что многие семьи здесь связаны с военными, прежде всего моряками Балтийского флота, поддержка «большой России», как жители эксклава называют остальную территорию страны, у маленькой Калининградской области безоговорочна. Один из местных жителей на реплику корреспондента «Ведомостей», что она здесь не местная, ответил, смеясь: «Мы все здесь не местные». И все же уже 80 лет это не так.