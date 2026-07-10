КС рассмотрит спор о компенсации за вынужденный прогул

Суды исходили из того, что предусмотренная ст. 234 ТК компенсация – это мера материальной ответственности работодателя и не является оплатой труда. При этом они сочли недоказанным, что работница была незаконно лишена возможности трудиться в случаях, прямо перечисленных в ст. 234 ТК. К ним относятся незаконное отстранение от работы, увольнение или перевод на другую работу, отказ работодателя исполнить решение о восстановлении работника, а также задержка выдачи трудовой книжки или внесение в нее неправильной формулировки причины увольнения. Суды указали, что материалы дела не подтверждают наличие обстоятельств, прямо подпадающих под действие этой нормы.