КС рассмотрит спор о компенсации за вынужденный прогул

КС рассмотрит спор о компенсации за вынужденный прогулПоводом стала жалоба работницы из Ростова-на-Дону, которая оспаривает нормы Трудового кодекса
Работница из Ростова-на-Дону Виктория Загорулько обратилась в Конституционный суд (КС) с жалобой на ст. 234 Трудового кодекса (ТК), которая регулирует выплату среднего заработка за время незаконного лишения возможности трудиться. Заявительница считает, что действующая судебная практика позволяет работодателям избежать такой компенсации в ситуациях, когда сотрудник фактически лишился работы из-за действий работодателя, но был официально уволен позднее.
Поводом для обращения стал трудовой спор с индивидуальным предпринимателем. По словам Загорулько, в ноябре 2022 г. во время тренировки для инструкторов по освоению опасных акробатических элементов она получила травму голеностопного сустава. После получения травмы работодатель, как утверждает заявительница, длительное время отказывался признавать наличие трудовых отношений, а впоследствии уволил ее в период временной нетрудоспособности.
Работница потребовала взыскать средний заработок за период вынужденного прогула с 15 ноября 2022 г. по 21 февраля 2024 г., компенсацию за неиспользованный отпуск и задержку выплат за каждый день задержки, компенсацию морального вреда и судебные расходы. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, взыскав в том числе средний заработок за период вынужденного прогула. Но позднее апелляция отменила решение в этой части, оставив в силе лишь выплаты за отпуск, компенсацию морального вреда и часть судебных расходов. Вышестоящие инстанции поддержали эту позицию.
Суды исходили из того, что предусмотренная ст. 234 ТК компенсация – это мера материальной ответственности работодателя и не является оплатой труда. При этом они сочли недоказанным, что работница была незаконно лишена возможности трудиться в случаях, прямо перечисленных в ст. 234 ТК. К ним относятся незаконное отстранение от работы, увольнение или перевод на другую работу, отказ работодателя исполнить решение о восстановлении работника, а также задержка выдачи трудовой книжки или внесение в нее неправильной формулировки причины увольнения. Суды указали, что материалы дела не подтверждают наличие обстоятельств, прямо подпадающих под действие этой нормы.
При этом, как отмечается в жалобе, суды не учли, что, по мнению заявительницы, вынужденный прогул стал следствием созданных работодателем опасных условий труда. Факт проведения таких тренировок и требования впоследствии сдать экзамен, по ее словам, подтверждался свидетельскими показаниями.
Заявительница считает, что перечень случаев, когда работодатель обязан возместить работнику неполученный заработок, не является закрытым, поскольку в самой статье используется формулировка «в частности». Но суды, как утверждается в жалобе, фактически превратили этот перечень в исчерпывающий. В результате работник, который фактически был лишен возможности трудиться по вине работодателя, остается без компенсации, хотя сама цель ст. 234 ТК заключается в возмещении такого ущерба.
Кроме того, Загорулько обращает внимание КС на отсутствие единообразной судебной практики. В жалобе приводится пример другого дела, в котором суды применили противоположный подход к вопросу о взыскании среднего заработка за период вынужденного прогула вследствие производственной травмы при неоформленных трудовых отношениях. По мнению заявительницы, такие расхождения свидетельствуют о правовой неопределенности нормы.
Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что КС вряд ли изменит ст. 234 ТК РФ. Она обязывает возместить заработок «во всех случаях незаконного лишения возможности трудиться», напоминает советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ирина Фаст. Перечень этих случаев вводится оборотом «в частности», т. е. открыт, продолжает она.
Итогом рассмотрения жалобы может стать разъяснение, как судам применять эту статью в подобных спорах, считает юрист по защите прав граждан и бизнеса Татьяна Шакурова. Возможно, заявитель не представила судам достаточно доказательств, которые бы подтверждали препятствия к выполнению работы именно по вине работодателя, добавила она. Важно установить, что работодатель действовал неправомерно, из-за чего работник не смог выполнять свои обязанности, а не просто зафиксировать отсутствие работы, сказала Шакурова.